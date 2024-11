Hydrogène : TotalEnergies accélère la décarbonation de sa plateforme de La Mède

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Dans le cadre de son ambition de décarboner l’hydrogène consommé par ses raffineries européennes à l’horizon 2030, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) lance avec Air Liquide un projet de production d’hydrogène renouvelable sur la plateforme de La Mède (Bouches-du-Rhône). Ce nouveau projet vient en complément du projet Masshylia de production d’hydrogène vert par électrolyse mené par TotalEnergies en partenariat avec ENGIE. Ces projets permettront de réduire les émissions de CO 2 de la bioraffinerie de La Mède de 130 000 tonnes par an.

Avec Air Liquide, de l’hydrogène renouvelable pour produire des biocarburants

Air Liquide va construire et exploiter une unité de production d’hydrogène renouvelable sur la plateforme de La Mède. D’une capacité de 25 000 tonnes d’hydrogène par an, cette unité recyclera les coproduits issus de la bioraffinerie de TotalEnergies. L’hydrogène sera ensuite utilisé par la bioraffinerie pour produire du biodiesel et des carburants aériens durables (SAF). Ce projet représente un investissement global de 150 millions d’euros pour TotalEnergies et Air Liquide. Le démarrage de cette nouvelle unité est prévu en 2028.

« Ce nouveau projet de production d’hydrogène renouvelable, mené avec Air Liquide, nous permet d’accélérer la décarbonation de notre plateforme de La Mède. Près de dix ans après l’annonce de sa reconversion, la plateforme de La Mède poursuit sa transformation et devient un centre de production d’hydrogène bas carbone, contribuant ainsi aux objectifs de décarbonation de la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur », a déclaré Vincent Stoquart, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies.

En parallèle, TotalEnergies poursuit le développement, avec son partenaire ENGIE, du projet Masshylia de production d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau d’une capacité de 10 000 tonnes par an, afin de contribuer à la fois à la décarbonation de la bioraffinerie et à celle de clients de la zone industrialo-portuaire de Fos-Berre. Les deux partenaires visent le démarrage, du premier électrolyseur de 20 MW en 2029, sous réserve de la confirmation des subventions européennes et françaises et des autorisations publiques nécessaires.

TotalEnergies et la décarbonation de ses raffineries européennes

TotalEnergies s’engage à réduire son empreinte carbone liée à la production, la transformation et la fourniture d’énergie à ses clients. L'un des leviers identifiés par l'entreprise est l'utilisation d'hydrogène bas carbone pour décarboner ses raffineries européennes, ce qui devrait permettre de réduire ses émissions de CO2 d'environ trois millions de tonnes par an d'ici 2030.

