Luckin assina memorando de aquisição de café brasileiro no valor de bilhões, promovendo a cooperação no setor cafeeiro sino-brasileiro (Photo: Business Wire)

BRASÍLIA, Brazil--(BUSINESS WIRE)--No dia 19 de novembro, hora local, sob o testemunho do Sr. Geraldo Alckmin, vice-presidente e Ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, a Luckin Coffee e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos assinaram um "Memorando de Cooperação" em Brasília, a capital do Brasil. Conforme o acordo, adicionando ao contrato inicial de junho deste ano para a compra de 120.000 toneladas de grãos de café brasileiros por dois anos, a Luckin Coffee compromete-se a adquirir mais 120.000 toneladas. Nos próximos cinco anos, de 2025 a 2029, a Luckin Coffee pretende comprar um total de 240.000 toneladas de grãos de café brasileiros, num valor total de RMB 10 bilhões — representando o maior plano de aquisição de grãos de café até à data pela empresa.

Durante a cerimônia de assinatura, Dr. Jinyi Guo, co-fundador, presidente e CEO da Luckin Coffee, afirmou que: "Há cinquenta anos, a China e o Brasil brindaram com café em vez de vinho, abrindo um novo capítulo de caminhada conjunta e destino compartilhado entre os dois países. Cinquenta anos depois, o café, como testemunho da amizade sino-brasileira, abriu um vasto espaço para a cooperação industrial com base no benefício mútuo e complementaridade de vantagens, impulsionando fortemente o desenvolvimento econômico e social de ambos os países. Com o início dos próximos 'Cinquenta Anos Dourados' nas relações sino-brasileiras, a Luckin Coffee aspira a ser um embaixador da integração e conectividade na indústria do café entre a China e o Brasil, impulsionando ainda mais o desenvolvimento contínuo de alta qualidade do setor cafeeiro em ambos os países, permitindo que o café brasileiro premium seja reconhecido e apreciado globalmente."

Nesta visita ao Brasil, o Escritório da Luckin Brasil, o Centro de Apoio aos Produtores da Luckin Brasil e o Centro de Produção de Alta Qualidade da Luckin Coffee foram inaugurados sucessivamente. Essas iniciativas fortalecerão ainda mais as capacidades de gestão e controle de qualidade da Luckin na cadeia de suprimentos, auxiliando a empresa a explorar e implementar padrões de certificação de café sustentável, estabelecendo assim uma base sólida para o avanço contínuo da Luckin no desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos global de alta qualidade.

Como uma rede de café com o maior número de lojas na China, a Luckin Coffee tornou-se um dos principais importadores de café brasileiro no mercado chinês. Nos últimos anos, a cooperação entre a Luckin Coffee e diversas entidades brasileiras nos campos econômico e cultural tem se intensificado continuamente. Em 2022, a Luckin Coffee anunciou a aquisição de aproximadamente 45.000 toneladas de grãos de café brasileiros ao longo de três anos. Em junho deste ano, a cooperação comercial da Luckin com o Brasil foi elevada a um novo patamar, com a assinatura de uma Carta de Intenções para a aquisição de 120.000 toneladas de grãos de café brasileiros nos próximos dois anos. Além disso, a Luckin Coffee também lançou este ano, em parceria com a Embaixada do Brasil, o Festival Cultural do Café Brasileiro Luckin, realizando uma série de salões de degustação profissionais com campeões mundiais do World Barista Championship (WBC), e concluindo com sucesso a etapa brasileira da jornada global de sourcing de café da Luckin. A primeira loja temática de café brasileiro da Luckin e o Museu do Café Brasileiro da Luckin também foram recentemente inaugurados.

O mercado de café na China está em plena expansão, oferecendo oportunidades valiosas para a Luckin Coffee participar ativamente no comércio global de café e no desenvolvimento da cadeia de suprimentos. A cooperação aprofundada entre a Luckin e a indústria cafeeira brasileira elevou a colaboração industrial entre os dois países a uma nova fase, aumentando significativamente a influência sino-brasileira na indústria global de café. Olhando para o futuro, a Luckin Coffee continuará a contribuir ativamente para o desenvolvimento inovador da indústria global de café, a integrar recursos globais de excelência, a construir um sistema de cadeia de suprimentos de café de classe mundial, a promover o desenvolvimento qualitativo do mercado de café na China e a atendender às demandas dos consumidores por café de alta qualidade, a avançando em sua jornada para se tornar uma marca centenária de café distintiva e de classe mundial e excepcional.