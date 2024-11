AM Best Elimina el Estado de Bajo Revisión con Implicaciones Negativas y Afirma las Calificaciones Crediticas de RF&G Insurance Company Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha eliminado el estado de bajo revisión con implicaciones negativas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de RF&G Insurance Company Limited (RF&G) (Belice). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de RF&G reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

RF&G es la aseguradora de daños líder de Belice, con 50% de la participación de mercado. La compañía es propiedad total de su holding, G.A. Roe & Sons Limited, que opera como una compañía financiera, de administración e inversión. Las calificaciones de RF&G fueron inicialmente colocadas en estado de bajo revisión con implicaciones negativas el 22 de septiembre de 2023, después de que la compañía adquirió al 100% M&C General Insurance Company Limited (M&CGI) de Minvielle & Chastanet Limited, una subsidiaria que pertenece en su totalidad a Goddard Enterprises Limited. Con esta adquisición, RF&G busca expandir su operación en el mercado del Caribe y mejorar su negocio en general. El financiamiento para esta transacción ha sido proporcionado y analizado sin ningún efecto significativo para RF&G. AM Best mantuvo el estado de bajo revisión basada en la incertidumbre sobre la fortaleza de balance consolidada posterior a la transacción. Esta información, la cual ha sido recibida y analizada con base en el actual desempeño operativo de la entidad consolidada ha generado una evaluación de fortaleza de balance muy fuerte, así como un desempeño operativo adecuado.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa por parte de AM Best de que la compañía continuará con la consolidación de las operaciones de RF&G y M&CGI de manera exitosa y rentable, mientras mantiene su adecuación de capital.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo de RF&G continúa obteniendo resultados rentables de suscripción y si su capitalización ajustada por riesgos se mantiene en niveles que respalden las calificaciones.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si la capitalización ajustada por riesgos de la compañía se deteriora debido a volatilidad en sus resultados netos o por salidas de capital. Adicionalmente, acciones negativas de calificación también podrían ocurrir si las condiciones macroeconómicas de Belice ejercen presión sobre la flexibilidad financiera de RF&G.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2024 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.