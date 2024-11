50mila tonnellate e 1 miliardo di dollari di prodotti freschi importati in Cina: 10 anni di impegno di China Eastern nella "Via della Seta Aerea" tra Cina e Cile

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--La 10 di mattina, 20 novembre 2024, un Boeing 777 cargo del China Eastern, il B-220F, decorato con una livrea speciale dedicata al "Decimo Anniversario dell’express Cina-Cile", è decollato da Santiago, capitale del Cile, carico di 76 tonnellate di ciliegie fresche. Dopo uno scalo a Los Angeles, l'aereo ha proseguito il viaggio verso Shanghai, percorrendo 19.300 chilometri in circa 25 ore di volo.

Oltre 90% della produzione di ciliegie cilene viene esportato annualmente in Cina, e China Eastern gestisce la maggior parte delle spedizioni via aerea. Oltre ai voli verso Shanghai, sono operative anche le rotte Santiago-Chengdu e Santiago-Ezhou, con voli regolari. Nella stagione 2024-2025 della produzione di ciliegie in Sud America, China Eastern prevede di importare circa 12.000 tonnellate di ciliegie cilene, di cui 5.500 tonnellate trasportate tramite via aerea e 6.500 tramite via mare.

Dal 2013, l’anno in cui è stata lanciata l’iniziativa della "Nuova via della seta", China Eastern ha trasportato più di 200 tonnellate di ciliegie e mirtilli da Santiago a Shanghai utilizzando aerei cargo noleggiati. Nel 2014 ha inziato a dedicare quelli propri per la rotta Santiago-Shanghai, segnando l'inizio di un impegno decennale nel settore della logistica dei prodotti freschi in Sud America.

In questi dieci anni, China Eastern Air Logistics ha costruito solide collaborazioni con gli esportatori sudamericani, passando dai due voli charter di ciliegie del primo anno agli attuali 350 voli per vari prodotti freschi. Le importazioni, inizialmente limitate alle ciliegie, si sono ampliate a oltre 10 varietà, tra cui salmone, mirtilli e prugne.. Il salmone cileno viene ora importato tutto l’anno, e China Eastern Air Logistics è diventato il principale fornitore di soluzioni logistiche per il trasporto aereo di ciliegie cilene e il più grande importatore cinese di salmone. Durante le varie edizioni della China International Import Expo(CIIE), China Eastern ha firmato contratti per un valore di 230 milioni di dollari per l'acquisto di ciliegie e 500 milioni di dollari per il salmone.

Attraverso migliaia di voli cargo, voli commerciali e spedizioni via mare, China Eastern ha importato oltre 50.000 tonnellate di prodotti agricoli cileni, per un valore totale di oltre 1 miliardo di dollari. Questi prodotti, come le ciliegie e il salmone, sono diventati simboli della collaborazione amichevole tra Cina e Cile, offrendo ai consumatori cinesi il meglio delle prelibatezze cilene e, a sua volta, nuove opportunità sul mercato cinese al settore agricolo cileno.

Attualmente, China Eastern Air Logistics gestisce una flotta di 14 cargo B777, operando 14 rotte internazionali e regionali regolari verso Europa, Nord America, Sud-est asiatico e Nord-est asiatico. Inoltre, utilizza anche le stive degli aerei passeggeri per sostenere gli scambi commerciali con i Paesi dell’Inniziativa Belt and Road. Tra le nuove rotte passeggeri degli ultimi anni figurano Istanbul, Riad e Marsiglia, mentre in luglio 2024, è stata inaugurata una rotta cargo per Budapest, con tre voli settimanali, rafforzando ulteriormente la rete della "Via della Seta Aerea".