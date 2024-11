AM Best confirma calificación crediticia de Kot Insurance Company AG

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha confirmado la calificación de solidez financiera de B++ (buena) y la calificación crediticia de emisor a largo plazo de "bbb" (buena) de Kot Insurance Company AG (Kot) (Suiza). La perspectiva de estas calificaciones crediticias (calificaciones) es estable. Kot es la reaseguradora cautiva de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compañía estatal mexicana especializada en petróleo y gas.

Las calificaciones reflejan la solidez del balance de Kot, el cual es considerado por AM Best como muy fuerte, su desempeño operativo contundente, su perfil de negocio neutral y su gestión adecuada del riesgo empresarial. Asimismo, las calificaciones reflejan el arrastre de la calificación debido a su asociación con PEMEX.

El aval de la fortaleza del balance de Kot es su capitalización ajustada al riesgo, que se encuentra en el nivel más fuerte, medido por el Ratio de Adecuación de Capital (BCAR) de Best. AM Best espera que Kot se mantenga en una base que se encuentra por encima de los requisitos mínimos para la evaluación del BCAR más fuerte a medio plazo y por lo tanto, refleja su estrategia de disponer de capital suficiente para absorber la volatilidad potencial derivada de su exposición a las pérdidas de baja frecuencia y alta gravedad. Por otro lado, un factor que contrarresta parcialmente el balance es la dependencia de reaseguro de la cautiva, acentuada por los grandes límites de las pólizas que ofrece a PEMEX. Sin embargo, el riesgo de crédito asociado se ve mitigado parcialmente por un panel de retrocesión diversificado y las relaciones duraderas con otras reaseguradores de calidad crediticia sólida.

Kot tiene una trayectoria que se destaca por la solidez de sus resultados operativos, generando un ratio de rentabilidad sobre recursos propios medio ponderado a cinco años (2019-2023) del 15,0 %. Los resultados a lo largo del ciclo han sido sustentados por un buen rendimiento de la suscripción, si bien sujeto a cierto grado de volatilidad, tal como lo demuestra una pérdida significativa relacionada con un incendio en una plataforma en alta mar, lo que resulta en un ratio combinado del 94,5 % para 2023 (según los cálculos de AM Best). Aun así, la cautiva registró un ratio combinado medio ponderado a cinco años (2019-2023) saludable del 53,4 %. De cara al futuro, AM Best espera que el rendimiento de suscripción de la cautiva sea favorable a largo plazo, si bien sujeto a una volatilidad potencial, dado su elevado tamaño neto de líneas en relación con su base de primas.

Kot permanece bien integrada en PEMEX, la cual es su única cautiva de reaseguro y es importante para el grupo como herramienta de gestión de riesgos rentable.

La solidez financiera de Kot resulta perjudicada por el débil perfil crediticio de PEMEX, el cual se ha deteriorado en los últimos años. Esto se ve mitigado en parte por la solidez del régimen regulador del reaseguro en Suiza, con estrictos requisitos de adecuación del capital y gobierno corporativo, lo cual aporta cierto nivel de tranquilidad sobre la futura solidez financiera de Kot y su independencia de la matriz.

AM Best mantiene su posición como la principal agencia de calificación de entidades alternativas de transferencia de riesgos, con más de 200 vehículos de este tipo calificados en todo el mundo. Para consultar las calificaciones crediticias actuales de Best y los datos independientes sobre el mercado de los seguros cautivos y de las transferencias alternativas de riesgos, visite www.ambest.com/captive.

Este comunicado de prensa se refiere a las calificaciones crediticias publicadas en el sitio web de AM Best. Para conocer toda la información de calificación relacionada con el comunicado y las divulgaciones pertinentes, en particular, los datos de la oficina responsable de emitir cada una de las calificaciones individuales que se mencionan en este comunicado, consulte la página web Recent Rating Activity de AM Best. Para obtener más información sobre el uso y las limitaciones de las opiniones de calificación crediticia, consulte la Guía de calificaciones crediticias de Best. Para conocer más información sobre el uso apropiado de las Calificaciones crediticias de Best, las Evaluaciones de desempeño de Best, las Evaluaciones crediticias preliminares de Best y los comunicados de prensa de AM Best, por favor consulte la Guía para el uso adecuado de las calificaciones y evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia mundial de calificación crediticia, editora de noticias y proveedora de análisis de datos, que se especializa en el sector asegurador. Con sede centra en Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países y cuenta con sucursales regionales en Londres, Ámsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, visite www.ambest.com.

Copyright © 2024 de A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus filiales. QUEDAN RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.