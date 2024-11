MyHeritage lanserer LiveMemory™ slik at minnene dine kommer til live i en video

MyHeritage Releases LiveMemory™ to Make Your Memories Come to Life in Video

TEL AVIV, Israel og LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, den ledende globale plattformen for slektshistorikk, annonserte i dag lanseringen av LiveMemory™, en k ny funksjon som lar deg gjenoppleve dine favorittminner ved å gjøre et hvilket som helst bilde om til et kort videoklipp. Videoen gjenskaper scenen som om du ser den live, og er perfekt for deling med familie og venner. LiveMemory™ er tilgjengelig i MyHeritage-mobilappen for iOS og Android.

LiveMemory™ bruker avansert AI-teknologi for å gi bilder liv ved å animere hele motivet og simulere scenene på en svært realistisk måte. Når du laster opp et bilde, vil AI-modellen analysere det for å lage den beste animasjonen for å gjenskape handlingen. Hvis det er bilder med flere personer vil algoritmen animere bevegelser og interaksjoner basert på hva som virker mest naturlig. Resultatet er et imponerende videoklipp på fem sekunder. Et bilde av et barn på en sykkel kan forvandles til en video der barnet sykler, et bryllupsbilde kan bli en video av paret som kysser og et bilde av en musiker kan gjenskapes som en video der de spiller instrumentet sitt. LiveMemory™ er designet for å gi nytt liv til kjære familiebilder, men den fungerer også godt for ikke-menneskelige motiver som kjæledyr eller biler. Algoritmen kan til og med utvide scenen utover det som er synlig i originalbildet, som om et kamera følger bevegelsene utenfor rammen.

“Hos MyHeritage inspirerer vi mennesker til å knytte seg til slektshistorien sin på nye, spennende og meningsfulle måter, sier Gilad Japhet, grunnlegger og administrerende direktør hos MyHeritage. LiveMemory™ lar alle vekke kjære minner fanget i bilder til live, slik at de kan komme nærmere sine kjære eller til og med aner de aldri har møtt. Det er den optimale måten å mimre tilbake på.”

Ledende bloggere innen familiehistorie er allerede begeistret for LiveMemory™. Maureen Taylor, kjent i slektsforskningsmiljøet som The Photo Detective™, uttrykte stor entusiasme da hun oppdaget videoene fra LiveMemory™. Hun beskrev det som “et banebrytende fremskritt i måten familiehistorier fortelles på. Å se mine forfedre bevege seg var surrealistisk.” Roberta Estes fra DNAeXplained ble rørt til tårer. Hun ble emosjonell da hun så en video av moren sin som danset, og senere uttalte hun: “Det er utrolig gripende. Jeg trenger en hel eske med Kleenex!” James Tanner, forfatter av bloggen Genealogy’s Star, sa at LiveMemory™ “bringer ekte følelser til slektsforskningen og skaper en dypere forbindelse med forfedrene dine.”

LiveMemory™ er selskapets tredje funksjon som animerer bilder ved hjelp av AI. Den første Deep Nostalgia™ animerte et ansikt i et bilde og det ble en global sensasjon, med topplasseringer på mobilapp-butikkens lister i dusinvis av land. Den andre DeepStory™ fikk familiefoto til å prate. MyHeritage sin imponerende samling av fotofunksjoner har fanget interessen til et globalt publikum og forandret måten folk utforsker og knytter bånd til slektshistorikken sin på. Det inkluderer MyHeritage In Color™ for å gi bilder i svart og hvitt farge og gjenskape bleke fargefoto. Photo Enhancer, som gjør uklare bilder skarpere for å forbedre oppløsningen og Photo Repair fjerner riper og folder umiddelbart. AI Time Machine™ som gjør det mulig å se for seg selv i ulike historiske perioder. MyHeritage sine fotofunksjoner har blitt en viral suksess og har samlet blitt brukt hundrevis av millioner av ganger. Dette har både vekket ny interesse for slektsforskning og introdusert et bredt publikum til den spennende verdenen av genealogi.

Selv om videoklippene er svært realistiske, er de rekonstruksjoner laget av kunstig intelligens og ikke ekte. Som en del av MyHeritage sitt engasjement for ansvarlig bruk av AI, legges det vannmerker til LiveMemory™-videoene for å skille dem fra ekte videoer.

LiveMemory™-videoer lar deg gjenoppleve fortiden og er ideelle for å dele med familie og venner på Facebook, Instagram, TikTok, X (tidligere Twitter), Bluesky, WhatsApp og andre sosiale medier. Brukere oppfordres til å dele videoene sine med hashtagene #MyHeritage og #LiveMemory.

LiveMemory™ er en premiumfunksjon på MyHeritage. Alle kan prøve den gratis, for et begrenset antall videoer. For å opprette flere videoer er det nødvendig med et abonnement.

Prøv LiveMemory™ i dag på MyHeritage sin mobilapp, som er tilgjengelig for nedlastning på App Store og Google Play.

Om MyHeritage

MyHeritage er den ledende plattformen globalt for slektsforskning. Den beriker livet til mennesker på tvers av verden ved å gi dem muligheten til å lære mer om seg selv og sin tilknytning. Med et utvalg av enkle produkter, milliarder av historiske arkiver, en rimelig DNA-test for hjemmet og AI-drevne fotofunksjoner, gir MyHeritage en oppdagelsesopplevelse som føles både meningsfull og givende. MyHeritage-plattformen benyttes av titalls millioner mennesker som setter pris på og feirer sitt arv. Plattformen tilbyr full kontroll over personvernet og er tilgjengelig på 42 ulike språk. www.myheritage.no