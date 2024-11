MyHeritage Brengt LiveMemory™ Uit om uw Herinneringen tot Leven te Laten Komen door Middel van Video

MyHeritage Releases LiveMemory™ to Make Your Memories Come to Life in Video

TEL AVIV, Israël en LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, het toonaangevende wereldwijde platform voor familiegeschiedenis, kondigde vandaag de release aan van LiveMemory™, een fantastische nieuwe functie waarmee u uw favoriete herinneringen opnieuw kunt beleven door van elke foto een korte videoclip te maken. De video beeldt de scène opnieuw uit alsof u er live naar kijkt, en kan perfect gedeeld worden met familie en vrienden. LiveMemory™ is beschikbaar op de MyHeritage mobiele app voor iOS en Android.

LiveMemory™ maakt gebruik van geavanceerde AI-technologie om volledige foto's te animeren en de daarop afgebeelde scènes op een uiterst realistische manier te simuleren. Als een foto wordt geüpload, analyseert het AI-model deze om de meest geschikte animatie te maken om de scène te reconstrueren. In foto's met meerdere mensen zal het algoritme de gebaren animeren en ze op elkaar laten reageren op basis van wat volgens het algoritme het meest realistisch is. Het resultaat is een verbazingwekkende videoclip van 5 seconden. Een foto van een kind op een fiets zal bijvoorbeeld worden omgezet in een video van het fietsende kind; een trouwfoto zal worden omgezet in een video van het bruidspaar dat elkaar kust, en een foto van een muzikant zal worden omgezet in een video van de muzikant die zijn instrument bespeelt. LiveMemory™ is perfect voor het opnieuw beleven van nostalgische familiefoto's. Het werkt ook uitstekend op foto's met niet-menselijke onderwerpen, zoals huisdieren of voertuigen. Het algoritme kan delen van de afbeelding simuleren die niet op de originele foto staan, also de camera buiten het kader van de foto meebeweegt.

“Bij MyHeritage inspireren we mensen om op interessante en zinvolle nieuwe manieren in contact te komen met hun familiegeschiedenis,” zei Gilad Japhet, oprichter en CEO van MyHeritage. "LiveMemory™ maakt het voor iedereen mogelijk om hun favoriete herinneringen die op foto's zijn vastgelegd weer tot leven te brengen en zich zo dichter bij hun dierbaren te voelen, of zelfs dichterbij voorouders die ze nooit hebben ontmoet. Het is de ultieme manier voor het opnieuw beleven van mooie herinneringen.”

Toonaangevende familiegeschiedenis bloggers zijn al enthousiast over LiveMemory™. Maureen Taylor, die in de hele genealogiegemeenschap bekend staat als The Photo Detective™, was verbaasd toen ze haar LiveMemory™ video's zag en noemde het “een verbazingwekkende nieuwe ontwikkeling in het delen van familiegeschiedenis. Mijn voorouders zien bewegen voelde echt onwerkelijk." Roberta Estes van DNAeXplained was sprakeloos; ze was te overspoeld met emoties toen ze naar een video van haar dansende moeder keek. Later zei ze: “Het is echt bijzonder. Nu heb ik een hele doos Kleenex nodig!” James Tanner, auteur van Genealogy’s Star blog, zegt dat LiveMemory™ “de ware emotie van genealogie overbrengt en een sterkere band met voorouders opbouwt.”

LiveMemory™ is de derde functie van het bedrijf om foto's met behulp van AI te animeren. De eerste, Deep Nostalgia™, animeerde één gezicht op een foto en werd een wereldwijde sensatie die in tientallen landen bovenaan de ranglijsten van mobiele apps kwam te staan. De tweede, DeepStory™, liet familiefoto's spreken. De krachtige reeks fotofuncties van MyHeritage heeft over de hele wereld mensen weten te boeien en heeft de manier waarop mensen contact maken met hun familiegeschiedenis veranderd. Het bestaat uit MyHeritage In Color™ om zwart-witfoto's om te zetten in kleur en vervaagde kleurenfoto's te herstellen; Photo Enhancer, waarmee u wazige foto's scherper kunt maken om hun resolutie te verbeteren; Photo Repair, waarmee u direct krassen en vouwen kunt verwijderen, en AI Time Machine™, waarmee u zichzelf in verschillende historische tijdperken kunt afbeelden. De MyHeritage fotofuncties zijn viraal gegaan en zijn in totaal honderden miljoenen keren gebruikt, waardoor er nieuwe belangstelling voor familiegeschiedenis is ontstaan en een nieuw publiek kennis heeft gemaakt met de fascinerende wereld van genealogie.

Hoewel de videoclips uiterst realistisch zijn, zijn het reconstructies die worden gemaakt door kunstmatige intelligentie; het zijn geen authentieke beelden. Als onderdeel van MyHeritage's inzet voor het gebruik van verantwoorde AI, worden watermerken toegevoegd aan LiveMemory™ video's om ze te onderscheiden van authentieke video's.

LiveMemory™ video's laten u het verleden opnieuw beleven en zijn ideaal om te delen met familie en vrienden op Facebook, Instagram, TikTok, X (voorheen Twitter), Bluesky, WhatsApp en andere social media. Wij moedigen gebruikers aan om hun videoclips te delen met de hashtags #MyHeritage #LiveMemory.

LiveMemory™ is een premium functie van MyHeritage. Iedereen kan het gratis proberen, met een beperkt aantal video's. Om meer video's te maken, heeft u een abonnement nodig.

Probeer LiveMemory™ vandaag nog uit op de MyHeritage mobiele app, te downloaden in de App Store en Google Play.

Over MyHeritage

MyHeritage is het toonaangevende wereldwijde platform voor familiegeschiedenis. Het verrijkt het leven van mensen over de hele wereld door hen in staat te stellen meer over zichzelf te weten te komen en waar ze vandaan komen. Met een reeks intuïtieve producten, miljarden historische documenten, een betaalbare thuis-DNA-test en AI-gestuurde fototools, zorgt MyHeritage voor een waardevolle ontdekkingservaring die veel voldoening geeft. Tientallen miljoenen mensen over de hele wereld die trots zijn op hun achtergrond maken gebruik van het MyHeritage platform. MyHeritage biedt volledige controle over uw privacy en is beschikbaar in 42 talen. www.myheritage.nl