L’agent d’IA conversationnelle Amelia de SoundHound augmente la productivité des centres de contact d’Apivia Courtage de près de 20%

SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--SoundHound AI, Inc. (Nasdaq : SOUN), leader mondial de l’intelligence artificielle vocale, et Apivia Courtage, filiale d’AEMA Groupe, l’un des plus grands assureurs mutualistes et coopératifs au monde, ont annoncé aujourd’hui que leur partenariat visant à déployer l’agent d’IA conversationnelle Amelia a franchi une étape importante. En un peu moins d’un an, l’agent d’IA Amelia de SoundHound a aidé Apivia Courtage à traiter plus de 100 000 appels clients et à réduire de près de 20% le nombre de demandes entrantes traitées par l’équipe de relation client du courtier grossiste mutualiste.

Lancé pour la première fois en janvier 2023, l’objectif du partenariat était d’introduire des agents d’IA avancés pour améliorer le service client en apportant innovation et soutien opérationnel aux employés des centres de contact d’Apivia Courtage. Le groupe d’assurance a choisi la plateforme Amelia AI (rachetée depuis par SoundHound AI) en raison de sa maturité industrielle en environnement d’entreprise et de sa capacité démontrée à établir une relation à long terme avec ses partenaires.

Tout au long de l’année 2024, les agents d’IA conversationnels d’Amelia ont réussi à répondre à des milliers d’appels sur des sujets liés au remboursement des frais médicaux et à l’information sur les niveaux de garantie de l’assurance. La société a ainsi pu concentrer ses équipes humaines sur l’apport de plus de valeur et de temps dans leurs relations avec les courtiers et les clients.

« Nos managers et nos équipes s’accordent à dire que l’arrivée de l’agent d’IA Conversationnel Amelia de SoundHound a amélioré la qualité de leur travail, redonnant aux employés un temps précieux pour se concentrer sur les tâches qui ne peuvent être automatisées », déclare Emmanuelle Nguyen, directrice générale d’Apivia Courtage. « L’ambiance de travail s’est améliorée de manière perceptible et les demandes de nos clients sont traitées de manière plus fluides. C’est un cas d’école d’IA déployée efficacement au service du métier de l’entreprise. »

AEMA Groupe, dont fait partie Apivia Courtage, compte 11 millions d’assurés, sociétaires et clients, et plus de 20 000 collaborateurs. La société travaille avec plus de 1 600 agences et plus de 3 900 courtiers d’assurance en France, pour un chiffre d’affaires cumulé de 15,6 milliards d’euros.

« Des projets comme celui-ci montrent vraiment la valeur incroyable que l’IA et l’automatisation peuvent apporter, non seulement à nos clients, mais aussi à leurs clients », déclare Michael Anderson, vice-président de l’entreprise chez SoundHound AI. « Grâce aux agents d’IA gérant les questions courantes des clients, les employés d’Apivia Courtage peuvent désormais se concentrer sur des aspects plus gratifiants et plus utiles de leur travail. Nous sommes ravis de les aider à fournir des milliers d’interactions de haute qualité. »

Les agents d’IA conversationnelle Amelia sont capables de gérer les tâches de bout en bout, optimisant le self-service pour les assurés tout en libérant les agents des centres de contact des demandes répétitives et chronophages. Cette technologie aide les agents des centres de contact des compagnies d’assurance à gérer plus de 1 000 conversations quotidiennes liées aux sinistres et aux polices d’assurance.

À propos de SoundHound AI

SoundHound (Nasdaq : SOUN), leader mondial de l’intelligence conversationnelle, propose des solutions vocales et d’IA conversationnelle permettant aux entreprises d’offrir des expériences incroyables à leurs clients. Basée sur une technologie propriétaire, l’IA vocale de SoundHound offre une vitesse et une précision inégalées dans de nombreuses langues aux créateurs de produits et aux fournisseurs de services dans les domaines de la vente au détail, des services financiers, de la santé, de l’automobile, des appareils intelligents et de la restauration, grâce à des produits révolutionnaires basés sur l’IA tels que Smart Answering, Smart Ordering, Dynamic Drive Thru et Amelia AI Agents. Avec SoundHound Chat AI, un puissant assistant vocal doté d’une IA générative intégrée, SoundHound alimente des millions de produits et services et traite des milliards d’interactions chaque année pour des entreprises de renommée mondiale.

