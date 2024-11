Grid Dynamics présente le Composable Commerce Starter Kit sur Microsoft Azure, permettant le remplacement rapide des systèmes existants par des capacités modernes de commerce numérique

SAN RAMON, Californie--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ : GDYN) (Grid Dynamics), l’un des principaux fournisseurs de services de conseil en technologie, d’ingénierie de plateforme et de produit, d’IA et d’engagement numérique, annonce aujourd’hui le lancement de son Composable Commerce Starter Kit sur Azure. Ce kit de démarrage comprend un produit minimum viable (MVP) déployable en quelques mois et permet aux entreprises d’offrir des expériences de commerce numérique de qualité supérieure avec un délai de rentabilité rapide. Les clients peuvent exploiter les meilleurs composants commerciaux de différents fournisseurs tiers et les composer avec commercetools sur Microsoft Azure pour créer une plateforme numérique flexible et personnalisée, conçue pour l’avenir du commerce.

Les entreprises B2C et B2B qui passent de solutions de commerce monolithiques à des architectures MACH (Microservices, API-first, Cloud-native et Headless) sont confrontées à des défis importants dans leur parcours de transformation numérique. Les plateformes de commerce traditionnelles, bien que complètes, sont souvent rigides et dépassées, et manquent de flexibilité et de fonctionnalités modernes nécessaires pour prendre en charge les besoins actuels en matière de commerce numérique. L’intégration transparente des capacités commerciales composables (par ex. le commerce de base, la recherche de détail, la gestion de contenu, la gestion des actifs numériques, la gestion des commandes, etc.) constitue un important défi technique. Pour relever ce défi, Grid Dynamics a créé le Composable Commerce Starter Kit sur Azure, qui permet aux clients de déployer rapidement une architecture extensible conforme à MACH dans Microsoft Azure, centrée sur la plateforme de commerce de base de commercetools, ainsi que des connecteurs préconstruits pour les ISV tiers qui fournissent d’autres PBC (Packaged Business Capabilities) de commerce, tels que la recherche de détail, la gestion de contenu, les paiements et la gestion des commandes, entre autres. Ce kit de démarrage adopte les principes de l’architecture MACH, offrant la flexibilité nécessaire pour s’intégrer à divers composants modulaires, unifier les interactions avec les clients, harmoniser les processus de commerce numérique et fournir des expériences personnalisées. Ces capacités sont fournies sur le Microsoft Azure Cloud, qui permet aux clients de tirer parti de son puissant écosystème de technologies d’IA de pointe pour transformer davantage leur entreprise et les expériences qu’ils offrent à leurs clients.

« En permettant aux entreprises de remplacer les systèmes hérités obsolètes par des architectures modernes et composables, notre Composable Commerce Starter Kit sur Azure offre une plateforme numérique éprouvée et évolutive, centrée sur les capacités commerciales de base de commercetools leaders du secteur, avec la puissance, l’échelle et la fiabilité de Microsoft Azure. L’approche API-first du kit de démarrage, son architecture ouverte et sa compatibilité supérieure avec les intégrations tierces offrent une conception à l’épreuve du temps et offrent à nos clients des expériences clients modernes basées sur l’IA. Nous pensons que cela répondra aux demandes sophistiquées des clients d’aujourd’hui et favorisera également l’efficacité opérationnelle et la valeur commerciale », déclare Valery Zelixion, vice-président principal, responsable mondial des ventes, de la gestion des comptes et du développement des pratiques chez Grid Dynamics.

« La transformation du commerce numérique et la modernisation de la plateforme selon les principes MACH adoptés dans ce type d’architecture de commerce composable permettent aux clients de Microsoft du secteur de la vente au détail, des biens de consommation emballés et d’autres secteurs B2C/B2B d’exploiter la puissance et la flexibilité de Microsoft Cloud pour la vente au détail. Il s’agit notamment de tirer parti des solutions de pointe basées sur l’IA et construites sur Azure », déclare Willayna Banner, responsable de l’ingénierie des produits de croissance et d’innovation pour le commerce de détail, les produits de grande consommation et l’agriculture, l’ingénierie du cloud et de l’IA chez Microsoft.

« Nous sommes fiers de nous associer à Grid Dynamics et à Microsoft Azure pour mettre le commerce composable à la disposition d’un plus grand nombre d’entreprises. Ensemble, nous partageons la mission de permettre aux entreprises de fournir les meilleures expériences de commerce, flexibles et évolutives », déclare Christopher Holley, directeur mondial des partenariats technologiques chez commercetools.

Rendez-vous sur cette page pour en savoir plus sur le Composable Commerce Starter Kit sur Azure. Ce kit de démarrage est le dernier exemple en date de l’innovation et de l’excellence en ingénierie de Grid Dynamics visant à soutenir son cadre de croissance GigaCube. Planifiez une session de découverte avec les experts de Grid Dynamics.

