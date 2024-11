La FIFA annonce avoir passé un accord pluriannuel avec Rock-it Cargo qui devient Prestataire logistique officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 26™

GCL President and CEO Daniel Rosenthal (L) and FIFA Secretary General Mattias Grafström (R) kicked off a multi-year agreement making Rock-it Cargo the Official Logistics Provider of the FIFA World Cup 26™ (Photo Credit: FIFA)

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--La FIFA a sélectionné Rock-it Cargo, une société de Global Critical Logistics (GCL), comme Prestataire logistique officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ – l’édition du tournoi qui changera la donne et qui se déroulera à travers 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis, du 11 juin au 19 juillet 2026.

Rock-it Cargo aidera la FIFA à écrire l’histoire, en fournissant des services pluriannuels de planification, de gestion et de logistique événementielle, lors de cette Coupe du Monde de la FIFA™ qui accueillera 48 équipes et qui verra l’organisation de 104 matchs dans trois pays et 16 villes hôtes en 2026.

Choisi à l’issue d’une procédure d’appel d’offres très concurrentielle, Rock-it Cargo a apporté les preuves de son expérience exceptionnelle dans la planification et la fourniture de services logistiques pour les événements sportifs et de divertissement les plus complexes et les plus médiatisés au monde.

Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, a déclaré : « Nous avons trouvé en Rock-it Cargo le partenaire idéal à qui confier les services logistiques essentiels de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA jamais organisée. Nous avons été impressionnés par l’expérience de Rock-it Cargo, leur souci du détail, leur travail d’équipe et leur passion pour l’excellence opérationnelle. Leur modèle mondial correspond parfaitement à nos grandes ambitions pour ce tournoi. »

En tant que Prestataire logistique officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, Rock-it Cargo fournira des services de planification, de gestion et de logistique événementielle, notamment en ce qui concerne les opérations suivantes : douanes et acheminement international du fret, entreposage et distribution, équipements des équipes, et opérations sur site au niveau de l’International Broadcast Centre.

Le partenariat pluriannuel démarrera en 2025, lorsque Rock-it Cargo fournira des services choisis pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ qui sera organisée dans 12 stades de 11 villes différentes en juin et juillet l’année prochaine. Le partenariat s’étendra à une gamme plus large de services pour la Coupe du Monde de la FIFA™ un an plus tard, Rock-it Cargo ayant également pris en charge le rôle de Supporter du Tournoi pour cette compétition mondiale qui promet de changer la donne.

Daniel Rosenthal, président-directeur général de GCL, la société mère de Rock-it Cargo, a déclaré : « Nous sommes très honorés d’avoir été choisis par la FIFA pour soutenir la planification et la réalisation de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA jamais organisée. Depuis près de 50 ans, les plus grands artistes du monde et les ligues sportives nord-américaines font confiance à nos équipes pour donner vie à des expériences extraordinaires grâce à une planification approfondie, une excellente gestion des imprévus et une coordination exceptionnelle des événements. Nous sommes impatients de mettre à profit notre expérience au cœur des stades et des villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ pour contribuer à la réussite de ce tournoi de 39 jours. »

Au-delà de sa relation directe avec la FIFA, le statut de Prestataire logistique officiel de la FIFA de Rock-it Cargo – combiné à sa grande expérience opérationnelle et douanière en Amérique du Nord, à son infrastructure d’entreposage centralisée et à sa prise en charge intégrale du dernier kilomètre – permettra de fournir un service logistique plus efficace et plus durable aux partenaires, fournisseurs, diffuseurs et autres parties prenantes de la FIFA.

À propos de Rock-it Cargo

Rock-it Cargo est le leader mondial de la logistique pour les expériences extraordinaires. Les plus grands noms de la musique, du sport, de l’événementiel, de la télévision et du cinéma travaillent en partenariat avec Rock-it Cargo pour donner vie à leurs projets ambitieux grâce à des services de fret sur mesure. L’entreprise, qui a fait ses débuts en 1978 au service de Led Zeppelin, gère les opérations de logistique mondiales grâce à des services de bout en bout, incluant notamment le fret multimodal, la planification de la logistique événementielle et des solutions de stockage et de distribution personnalisées. Rock-It Cargo est une société de Global Critical Logistics (GCL), leader du marché dans deux secteurs étendus de la logistique et de la gestion de projets dans le monde entier : les événements en direct, qui englobent les concerts, le sport et la radiodiffusion, le cinéma et la télévision, ainsi que les événements expérientiels et les expositions ; et les produits de luxe, en se concentrant sur les beaux-arts, l’automobile et la mode par l’intermédiaire des marques Dietl et CARS. GCL s’appuie sur un réseau mondial inégalé, avec 60 bureaux répartis dans 18 pays, et prend en charge 10 000 projets par an dans plus de 115 pays.

