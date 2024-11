MyHeritage udgiver LiveMemory™ for at vække dine minder til live på video

MyHeritage Releases LiveMemory™ to Make Your Memories Come to Life in Video

TEL AVIV, Israel og LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, den førende globale platform for familiehistorie, annoncerede i dag udgivelsen af LiveMemory™, en utrolig ny funktion, der giver dig mulighed for at genopleve dine bedste minder ved at omdanne et hvilket som helst foto til et kort videoklip. Videoen genskaber scenen, som om du så den live, og er perfekt til at dele med familie og venner. LiveMemory™ er tilgængelig i MyHeritage-mobilappen til iOS og Android.

LiveMemory™ bruger banebrydende AI-teknologi til at animere billeder og simulere de scener, der er afbildet på dem, på en meget realistisk måde. Når et billede uploades, analyserer AI-modellen det for at skabe den bedst egnede animation til at gengive scenen. På billeder med flere personer vil algoritmen animere bevægelserne og få dem til at interagere ud fra, hvad den mener, vil være mest realistisk. Resultatet er et fantastisk videoklip på 5 sekunder. For eksempel vil et billede af et barn på en cykel blive til en video af barnet, der cykler. Et bryllupsbillede vil blive til en video af parret, der kysser hinanden, og et billede af en musiker vil blive omdannet til en video af vedkommende, der spiller på sit instrument. LiveMemory™ er perfekt til at genskabe nostalgiske familiebilleder. Det fungerer også godt på billeder med motiver, der ikke er menneskelige, som f.eks. kæledyr eller køretøjer. Algoritmen kan simulere dele af scenen, som ikke er afbilledet på det originale billede, som om et kamera følger bevægelsen ud over kanterne af billedet.

“Hos MyHeritage inspirerer vi folk til at komme i kontakt med deres familiehistorie på spændende og meningsfulde nye måder,” sagde Gilad Japhet, Grundlægger og CEO af MyHeritage. “LiveMemory™ gør det muligt for alle at bringe deres yndlingsminder fra billeder til live og føle sig tættere på deres kære eller endda på forfædre, som de aldrig har mødt. Det er den ultimative måde at se tilbage på.”

Førende bloggere om slægtsforskning er allerede begejstrede for LiveMemory™. Maureen Taylor, der er kendt blandt slægtsforskere som The Photo Detective™, blev forbløffet, da hun så sine LiveMemory™-videoer og kaldte det ”en fantastisk ny udvikling inden for familiehistorisk historiefortælling. At se mine forfædre bevæge sig var surrealistisk.” Roberta Estes fra DNAeXplained var målløs. Hun var overvældet af følelser, da hun så et videoklip af sin mor, der dansede. Hun sagde senere: ”Det er virkelig kraftfuldt. Jeg har brug for en hel æske med lommetørklæder nu!” James Tanner, forfatter til bloggen Genealogy's Star, siger, at LiveMemory™ ”bringer slægtsforskningens virkelige følelser frem og skaber en stærkere forbindelse til dine forfædre.”

LiveMemory™ er virksomhedens tredje funktion til at animere fotos med AI. Den første, Deep Nostalgia™, animerede et enkelt ansigt i et foto og blev en global sensation, der toppede hitlisterne for mobilapps i mange lande. Den anden, DeepStory™, fik familiefotos til at tale. MyHeritages fantastiske fotofunktioner har betaget publikum over hele verden og forandret den måde, de lever sig ind i deres familiehistorie på. Det omfatter MyHeritage In Color™ til at farvelægge sort-hvidbilleder og gendanne falmede farvefotos. Photo Enhancer, som gør slørede fotografier skarpere ved at forbedre deres opløsning. Photo Repair, som fjerner ridser og skrammer, og AI Time Machine™, som giver dig mulighed for at forestille dig selv i forskellige historiske epoker. MyHeritage-fotofunktionerne er tilsammen blevet brugt flere hundrede millioner gange, hvilket har skabt ny interesse for familiehistorie og introduceret nye målgrupper til slægtsforskningens fascinerende verden.

Selv om videoklippene er meget realistiske, er de rekonstruktioner skabt af kunstig intelligens; de er ikke autentiske. Som en del af MyHeritages forpligtelse til ansvarlig AI tilføjes vandmærker til LiveMemory™-videoer for at differentiere dem fra autentiske videoer.

LiveMemory™-videoer giver dig mulighed for at genopleve fortiden og er ideelle til at dele med familie og venner på Facebook, Instagram, TikTok, X (tidligere Twitter), Bluesky, WhatsApp og andre sociale medier. Brugerne opfordres til at dele deres videoklip med hashtaggene #MyHeritage #LiveMemory.

LiveMemory™ er en premium-funktion på MyHeritage. Alle kan prøve den gratis til et begrænset antal videoer. For at oprette flere videoer kræves et abonnement.

Prøv LiveMemory™ i dag på MyHeritage-mobilappen, der kan downloades på App Store and Google Play.

Om MyHeritage

MyHeritage er den førende globale platform for familiehistorie. Den beriger livet for personer over hele verden ved at give dem mulighed for at finde ud af mere om sig selv, og hvor de hører til. Med en række intuitive produkter, milliarder af historiske optegnelser, en overkommelig DNA-test til hjemmebrug og billedværktøjer, der er drevet af kunstig intelligens skaber MyHeritage en meningsfuld opdagelsesoplevelse, der er dybt givende. MyHeritage-platformen bruges af millioner af mennesker over hele verden, som værdsætter og fejrer deres arv. MyHeritage tilbyder fuld kontrol over privatlivets fred og er tilgængelig på 42 sprog. www.myheritage.dk