MyHeritage dévoile LiveMemory™, la nouvelle fonctionnalité qui transforme vos souvenirs en vidéos

MyHeritage Releases LiveMemory™ to Make Your Memories Come to Life in Video

TEL AVIV, Israël et LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, la première plateforme mondiale consacrée à l’histoire familiale, a annoncé aujourd’hui le lancement de LiveMemory™, une nouvelle fonctionnalité capable de faire revivre vos meilleurs souvenirs en transformant n’importe quelle photo en un court clip vidéo. Cette vidéo recrée la scène comme si vous la viviez en temps réel et peut être partagée avec votre famille et vos amis. LiveMemory™ est disponible sur l’application mobile MyHeritage pour iOS et Android.

LiveMemory™ intègre une technologie d’intelligence artificielle de pointe permettant d’animer intégralement des photos et de reconstituer les scènes qu’elles capturent de manière particulièrement réaliste. L’IA analyse les photos chargées afin de produire l’animation la plus adaptée à la scène. Lorsque des personnes figurent sur la photo, l’algorithme anime leurs gestes et crée des interactions qui paraissent naturelles. Le résultat final est un clip vidéo ultra-réaliste d’une durée de 5 secondes : ainsi, par exemple, une photo d’enfant à vélo se transformera en séquence montrant l’enfant en train de pédaler ; une photo de mariage se métamorphosera en vidéo du couple s’embrassant ; et une photo d’un musicien sera retravaillée en une vidéo qui montrera le musicien jouant de son instrument. Cette fonctionnalité est également tout à fait à même d’animer des clichés mettant en scène des sujets non humains, tels que des animaux de compagnie ou des véhicules. De plus, l’algorithme est capable de simuler des éléments de la scène qui ne sont pas visibles dans la photo originale, comme si une caméra filmait les mouvements en dehors du cadre de la photo.

« Chez MyHeritage, nous apportons à tous l’inspiration permettant de renouer avec son histoire familiale de manière à la fois innovante, passionnante et riche de sens », déclare Gilad Japhet, fondateur et PDG de MyHeritage. « LiveMemory™ permet à tout un chacun de raviver ses souvenirs les plus précieux, figés sur des photos, et de ressentir une proximité accrue avec ses proches, voire avec des ancêtres qu’il n’a jamais connus. Il s’agit de la meilleure expérience possible pour se remémorer le passé. »

Les généalogistes sont unanimes : LiveMemory™ est tout simplement incroyable ! Maureen Taylor, la célèbre « Photo Detective », a été stupéfaite en découvrant ses vidéos LiveMemory™, qu’elle a qualifiées de « développement phénoménal dans la manière de narrer son histoire familiale. Voir mes ancêtres bouger est surréaliste ». Roberta Estes de DNAeXplained, était sans voix ; elle fut tellement émue de voir sa mère en vidéo en train de danser. Elle a ensuite déclaré : « C'est quelque chose de vraiment puissant. Il me faut un gros paquet de mouchoirs maintenant ! ». Enfin, James Tanner, auteur du blog Genealogy’s Star, a affirmé que LiveMemory™ « transporte une véritable émotion que seule la généalogie peut susciter et crée un lien plus fort avec ses ancêtres. ».

LiveMemory™, troisième fonctionnalité de MyHeritage utilisant l’IA pour animer les photos, s’inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs : Deep Nostalgia™, capable d’animer un visage, a connu une popularité mondiale fulgurante, trustant les premières places des classements d’applications mobiles dans de nombreux pays. La fonctionnalité DeepStory™ a, quant à elle, donné voix aux photos de famille. L’ensemble des outils photo MyHeritage, puissant et complet, a conquis le monde entier, révolutionnant la manière dont les personnes se lient à leur histoire familiale. On y trouve MyHeritage In Color™ (colorisation et restauration de photos), Sublimateur Photo (amélioration de la netteté), Correcteur Photo (retouche instantanée des défauts) et AI Time Machine™ (portraits de soi à différentes époques). Devenues virales, ces fonctionnalités ont été utilisées des centaines de millions de fois, ravivant l’intérêt pour l’histoire familiale et ouvrant les portes de la généalogie à un public toujours plus vaste.

Malgré leur réalisme troublant, les clips vidéo produits par LiveMemory™ sont des reconstitutions générées par intelligence artificielle : ils ne sont donc pas authentiques. Dans le cadre de son engagement envers une IA responsable, MyHeritage ajoute un filigrane aux vidéos LiveMemory™ afin de les distinguer des vidéos authentiques.

LiveMemory™ permet de faire revivre le passé et se prête idéalement au partage avec la famille et les amis sur Facebook, Instagram, TikTok, X (anciennement Twitter), Bluesky, WhatsApp et bien d’autres réseaux sociaux. Les utilisateurs sont encouragés à partager leurs clips vidéo avec les hashtags #MyHeritage #LiveMemory.

LiveMemory™ est une fonctionnalité premium de MyHeritage. Toute personne peut l’essayer gratuitement, pour un nombre limité de vidéos. Un abonnement est en revanche nécessaire pour créer davantage de vidéos.

LiveMemory™ est disponible dès aujourd’hui sur l’application mobile MyHeritage, téléchargeable sur l’App Store et Google Play.

À propos de MyHeritage

MyHeritage est la première plateforme mondiale consacrée à l’histoire des familles. Elle enrichit la vie de millions de personnes à travers le monde en leur permettant de mieux se connaître et de comprendre leurs origines. Grâce à une suite de produits intuitifs, des milliards de données historiques, un test ADN à domicile abordable et des outils photo alimentés par l’IA, MyHeritage offre une expérience de découverte à la fois extrêmement riche et profondément gratifiante. Des dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde choisissent MyHeritage pour préserver et célébrer leur patrimoine. MyHeritage, disponible en 42 langues, assure un contrôle total sur la confidentialité des données. www.myheritage.fr