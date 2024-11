MyHeritage veröffentlicht LiveMemory™, um Ihre Erinnerungen in Videos lebendig werden zu lassen

MyHeritage Releases LiveMemory™ to Make Your Memories Come to Life in Video

TEL AVIV, Israel und LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, die führende globale Plattform für Familiengeschichte, gab heute die Veröffentlichung von LiveMemory™ bekannt, einer unglaublichen neuen Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Lieblingserinnerungen noch einmal zu erleben, indem sie jedes Foto in einen kurzen Videoclip verwandelt. Das Video stellt die Szene so dar, als ob Sie sie live sehen würden, und eignet sich perfekt zum Teilen mit Familie und Freunden. LiveMemory™ ist in der mobilen MyHeritage-App für iOS und Android verfügbar.

LiveMemory™ nutzt modernste KI-Technologie, um ganze Fotos zu animieren und die darauf abgebildeten Szenen auf äußerst realistische Weise zu simulieren. Wenn ein Foto hochgeladen wird, analysiert das KI-Modell es, um die am besten geeignete Animation für die Nachstellung der Szene zu erstellen. Bei Fotos, auf denen mehrere Personen zu sehen sind, animiert der Algorithmus die Gesten und lässt sie interagieren, je nachdem, was er für am realistischsten hält. Das Ergebnis ist ein beeindruckender 5-Sekunden-Videoclip. So wird z. B. aus einem Foto eines Kindes auf einem Fahrrad ein Video des fahrenden Kindes, aus einem Hochzeitsfoto ein Video des sich küssenden Paares und aus einem Foto eines Musikers ein Video, in dem dieser sein Instrument spielt. LiveMemory™ eignet sich perfekt, um nostalgische Familienfotos wieder aufleben zu lassen. Es funktioniert auch gut bei Fotos mit nicht-menschlichen Motiven wie Haustieren oder Fahrzeugen. Der Algorithmus kann Teile der Szene simulieren, die auf dem Originalfoto nicht abgebildet sind, so als würde eine Kamera die Bewegung über die Ränder des Fotos hinaus verfolgen.

„Bei MyHeritage inspirieren wir Menschen, sich mit ihrer Familiengeschichte auf spannende und sinnvolle Weise zu verbinden“, sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. „LiveMemory™ ermöglicht es jedem, seine auf Fotos festgehaltenen Lieblingserinnerungen wieder zum Leben zu erwecken und sich seinen Lieben oder sogar Vorfahren, die er nie getroffen hat, näher zu fühlen. Es ist die ultimative Art, in Erinnerungen zu schwelgen.“

Führende Genealogie-Blogger sind begeistert von LiveMemory™. Maureen Taylor, in der Genealogie-Community bekannt als The Photo Detective™, war beim Ansehen ihrer LiveMemory™-Videos erstaunt und sprach von einer „atemberaubenden neuen Entwicklung für das Geschichten-Erzählen in der Ahnenforschung. Zu sehen, wie meine Vorfahren in Bewegung sind, war surreal.” Roberta Estes von DNAeXplained war sprachlos; als sie einen Videoclip ihrer Mutter beim Tanzen sah, war sie vor Rührung überwältigt.„ Es ist wirklich beeindruckend. Ich brauche jetzt eine ganze Taschentuchpackung!“, sagte sie anschließend. James Tanner, Autor des Blogs Genealogy’s Star, sagte, dass LiveMemory™ “die wahren Emotionen der Genealogie erlebbar macht und eine stärkere Verbindung mit den eigenen Vorfahren schafft.”

LiveMemory™ ist die dritte Funktion des Unternehmens zur Animation von Fotos mit KI. Die erste, Deep Nostalgia™, animierte ein einzelnes Gesicht in einem Foto und wurde zu einer weltweiten Sensation, die in Dutzenden von Ländern die Charts der mobilen App-Stores anführte. Die zweite, DeepStory™, brachte Familienfotos zum Sprechen. Die leistungsstarke Suite von MyHeritage-Fotofunktionen hat ein Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen und die Art und Weise verändert, wie sie mit ihrer Familiengeschichte in Verbindung treten. Sie umfasst MyHeritage In Color™ zum Einfärben von Schwarz-Weiß-Fotos und zum Wiederherstellen verblasster Farbfotos; Photo Enhancer, der unscharfe Fotos schärft, um ihre Auflösung zu verbessern; Photo Repair, das Kratzer und Falten sofort entfernt, und AI Time Machine™, mit der Sie sich in verschiedenen historischen Epochen wiederfinden können. Die MyHeritage-Fotofunktionen gingen in den sozialen Medien viral und wurden insgesamt Hunderte von Millionen Mal genutzt, um neues Interesse an der Familiengeschichte zu wecken und neue Zielgruppen in die faszinierende Welt der Genealogie einzuführen.

Obwohl die Videoclips sehr realistisch sind, handelt es sich um Nachstellungen, die von künstlicher Intelligenz erstellt wurden; sie sind nicht authentisch. Im Rahmen des Engagements von MyHeritage für verantwortungsvolle KI werden den LiveMemory™-Videos Wasserzeichen hinzugefügt, um sie von authentischen Videos zu unterscheiden.

LiveMemory™ Videos ermöglichen es Ihnen, die Vergangenheit noch einmal zu erleben und sind ideal, um sie mit Familie und Freunden auf Facebook, Instagram, TikTok, X (früher Twitter), Bluesky, WhatsApp und anderen sozialen Medien zu teilen. Die Nutzer werden aufgefordert, ihre Videoclips mit den Hashtags #MyHeritage #LiveMemory zu teilen.

LiveMemory™ ist eine Premium-Funktion auf MyHeritage. Jeder kann sie für eine begrenzte Anzahl von Videos kostenlos ausprobieren. Um mehr Videos zu erstellen, ist ein Abonnement erforderlich.

Probieren Sie LiveMemory™ noch heute in der MyHeritage-Mobil-App aus, die Sie im App Store und bei Google Play herunterladen können.

Über MyHeritage

MyHeritage ist die führende globale Plattform für Familiengeschichte. Sie bereichert das Leben von Menschen auf der ganzen Welt, indem sie ihnen ermöglicht, mehr über sich selbst und ihre Herkunft herauszufinden. Mit einer Reihe intuitiver Produkte, Milliarden historischer Aufzeichnungen, einem erschwinglichen DNA-Test für zu Hause und KI-gestützten Foto-Tools schafft MyHeritage eine bedeutende Entdeckungsreise, die sehr lohnenswert ist. Die MyHeritage-Plattform wird von mehreren Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt, die die Herkunft ihrer Familie schätzen und feiern. MyHeritage bietet vollständige Datenschutzkontrollen und ist in 42 Sprachen verfügbar. www.myheritage.de