DeepGreenX e Veea anunciam contrato de parceria estratégica mundial

NOVA YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--DeepGreenX Group Inc. ("DeepGreenX" ou "a Empresa"), uma empresa de energia e tecnologia ecológica habilitada por IA e Veea Inc. (NASDAQ: VEEA), pioneira em soluções de computação de ponta e orientadas por IA, anunciou uma parceria mundial referente a uma iniciativa visionária para lançar uma plataforma transformadora, a fim de acelerar a transição para a energia ecológica mundial. O sistema operacional orientado por IA para mercados de energia é uma plataforma como serviço (PaaS) Web 3.0 apoiada pela plataforma de computação de ponta com segurança cibernética da Veea, que fornece uma Rede de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) com ambiente de desenvolvimento de software virtualizado para comunidades de desenvolvedores desenvolverem aplicativos com blockchain e IA Contextual.

A plataforma visionária a ser implantada, com até US$ 2,8 bilhões em financiamento de locação em 2025 para a Veea Edge Platform™ como parte de um investimento de US$ 10 bilhões em infraestrutura de ponta, irá transformar fontes de energia sustentáveis, como hidrelétrica, eólica, geotérmica, Pequenos Reatores Modulares (SMRs), combustíveis alternativos (hidrogênio, amônia, mentol, GNL, etc.) com armazenamento de bateria e uma rede virtual para Ativos do Mundo Real (RWA) com informações processáveis ​​e instrumentos financeiros líquidos que podem ser negociados e monetizados na bolsa internacional ECEx da DeepGreenX. Créditos de carbono originários de a) ativos com base na natureza, como terras, florestas e captação de carbono marinho, e b) fontes comerciais e industriais, como transporte, construção, fontes da cadeia de fornecimento, etc., estabelecidos com Medições, Relatórios e Verificação digitais ("dMRV") através da plataforma de computação descentralizada e distribuída da Veea, que oferece recursos de IoT altamente flexíveis e econômicos, que são facilmente empregados para uma ampla gama de ambientes, também serão negociados na ECEx.

"A aplicação em tempo real de IA contextual com a plataforma inovadora da Veea para a rede de energia virtual da DeepGreenX e outras iniciativas, como créditos de carbono, prometem abordar alguns dos desafios de energia mais urgentes do mundo", disse Barclay Knapp, Diretor Executivo da DeepGreenX. "Com o financiamento de locação significativo na faixa de bilhões de dólares comprometido pela DeepGreenX para implementar esta infraestrutura com a Veea, estamos confiantes de que estaremos aptos a abordar as necessidades imediatas do setor de energia em muitas regiões."

"Estamos animados em liderar a implementação de uma plataforma hiperconvergente orientada por IA a nível mundial para um modelo de negócios de ponta e altamente inovador baseado em uso para dataficação para monetizar RWA com base em energia e big data que foram trazidas pela DeepGreenX”, afirmou Allen Salmasi, Cofundador e Diretor Executivo da Veea. "A noção de uma rede de energia virtual mundial administrada mediante uma rede terrestre e baseada em satélite com suporte de uma plataforma orientada por IA é realmente revolucionária, pois, em última análise, pode proporcionar uma produção e distribuição de energia baseada no mercado com correspondência em tempo real de oferta e demanda em todos os cantos do mundo."

O software intermediário de ordenamento completo da Veea oferece uma forma de sistema operacional (OS) para uma plataforma Web 3.0 de última geração descentralizada e distribuída, com suporte à aprendizagem federada para inferência e treinamento de modelos de IA contextual na borda. O Veea Edge AI OS aproveita tecnologias de ponta, soluções de rede e parcerias estratégicas com empresas líderes, incluindo Sway.ai, Builder.ai, New Native, SUI Foundation, Nvidia, Qualcomm Inc., Honeywell Tridium, Viasat, Starlink e diversas operadoras de rede 5G. Os recursos combinados de blockchain, 5G Multiaccess Edge Computing (MEC), Edge AI OS e estrutura de gestão de energia Honeywell Tridium Niagara, facilitados por uma unidade de processamento gráfico como serviço administrada em nuvem altamente eficiente sobre uma infraestrutura descentralizada para gestão de rede virtual orientada por IA, redefinem como empresas e governos abordam seus desafios mais cruciais de produção e distribuição de energia.

O Edge AI OS da Veea foi arquitetado para dar suporte a uma ampla gama de produtos de ponta de diversos fornecedores de equipamentos, que garantem versatilidade e adaptabilidade, ao facilitar inovações revolucionárias orientados por IA para o setor de energia, junto com aplicações para um conjunto diversificado de setores com casos de uso comercial, como negociação de energia ponto a ponto em redes de energia descentralizadas na bolsa internacional ECEx, aperfeiçoando o rastreamento de estoque e a previsão de demanda para gestão da cadeia de fornecimento com uso de dados sensoriais para manutenção preditiva ou preços de hora do dia para estações de carregamento de veículos elétricos ou uso de aparelhos.

Sobre a DeepGreenX

Fundada em 2020 e com sede em Seul, a DeepGreenX Group Inc. é uma empresa de transformação digital e energia ecológica que oferece soluções de IA e financeirização para iniciativas sustentáveis ​​e ativos do mundo real. Com operações em 20 cidades em quatro continentes, incluindo Europa e Ásia, a DeepGreenX emprega tecnologia de IA proprietária e um modelo PaaS para identificar ativos de energia ecológica e convertê-los digitalmente para permitir que empresas em todo o mundo monetizem os mesmos em plataformas mundiais de negociação digital. Para mais informação sobre a DeepGreenX, acesse: www.DeepGreenX.com.

Sobre a Veea

Veea® torna a vida e o trabalho em borda mais simples e seguros. A Veea unificou soluções de computação multilocatária, comunicações multiprotocolo multiacesso, armazenamento de borda e segurança cibernética mediante produtos totalmente integrados e gerenciados em nuvem e borda. O produto pioneiro Multiaccess Edge Computing (MEC) da Veea, desenvolvido do zero em um formato compacto, reúne a funcionalidade normalmente fornecida por qualquer combinação de servidores, dispositivos Network Attached Storage (NAS), roteadores, firewalls, pontos de acesso Wi-Fi (APs), gateways de IoT, acesso sem fio 4G ou 5G e Cloud Computing (CC) através de diversos hardwares, softwares e sistemas integrados e mantidos por profissionais de TI/OT. Comparado a estas soluções, a Veea Edge Platform oferece capacidade de resposta de aplicativos, reforça a segurança cibernética, a privacidade de dados e a conscientização do contexto, reduzindo os custos de transporte de dados, bem como o custo total de propriedade, enquanto propicia fácil instalação, operações, monitoramento e manutenção de redes de borda. No centro dos produtos VeeaHub reside um servidor Linux com um ambiente de software virtualizado de ordenamento completo para aplicativos nativos da nuvem executados nos contêineres Secured DockerTM, com um alto grau de isolamento de dados e aplicativos do usuário, Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV) e segurança cibernética, fornecendo redes hiperconvergentes sobre uma rede em malha de conectividade e computação. A solução prática totalmente integrada oferece gestão em nuvem de ponta a ponta de dispositivos, aplicativos e serviços com Zero Trust Network Access (ZTNA) e, como opção, uma oferta Secure Access Service Edge (SASE) altamente simplificada e baseada em 5G 'plug and play'. A Veea Edge Platform permite conexões diretas de redes de fibra ótica, celular e satélite de ampla área para as redes locais criadas por um grupo em malha VeeaHub em dispositivos Wi-Fi e IoT gerenciados por rede semelhante a celular, sendo um recurso patenteado exclusivo chamado fatiamento de rede. O Veea Developer Portal e as ferramentas de desenvolvimento oferecem rápido desenvolvimento de aplicativos de ponta, opcionalmente, com Edge AI. A Veea implementou uma gama de soluções econômicas para ofertas B2B e B2B2C mediante provedores de serviços, parceiros de canal, integradores de sistemas, parceiros empresariais e agências governamentais para varejo inteligente, construção inteligente, logística e depósitos inteligentes, fazendas e estufas inteligentes, prédios inteligentes, escolas inteligentes, hospitais inteligentes, museus inteligentes e cidades inteligentes. A Veea foi formada em 2014 e tem sede na cidade de Nova York com uma rica história de grandes inovações em desenvolver tecnologias avançadas de rede, sem fio e computação, junto com mais de 103 patentes concedidas e 33 pendentes em aspectos-chave de tecnologias de computação de ponta hiperconvergentes. Para mais informação, acesse veea.com e siga-nos no X e LinkedIn.

