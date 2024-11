DeepGreenX en Veea kondigen wereldwijde strategische partnerschapsovereenkomst aan

NEW YORK & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--DeepGreenX Group Inc. (“DeepGreenX” of “het Bedrijf), een AI-gebaseerd groen energie- en technologiebedrijf, en Veea Inc. (NASDAQ: VEEA), een pionier in randcomputers en AI-gedreven oplossingen, hebben een wereldwijd partnerschap aangekondigd voor een visionair initiatief om een baanbrekend platform te implementeren waarmee de overgang naar wereldwijde groene energie in de versnelling wordt gezet. Het AI-gedreven besturingssysteem voor energiemarkten is een Web 3.0 platform-as-a-service (PaaS) ondersteund door Veea's cyberveilige platform voor randcomputers. Het voorziet in een Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) met een gevirtualiseerde softwareontwikkelomgeving waar ontwikkelaarsgemeenschappen om toepassingen met blockchain en Contextual AI te ontwikkelen.

Het toekomstgerichte platform wordt in 2025 uitgerold met een leasefinanciering van maximaal $ 2,8 miljard voor het Veea Edge Platform™ als onderdeel van een investering van $ 10 miljard in randinfrastructuur. Het zal duurzame energiebronnen, zoals waterkracht, wind, geothermische energie, kleine modulaire reactoren (SMR's), alternatieve brandstoffen (waterstof, ammoniak, menthol, LNG, enz.) met batterijopslag en een virtueel elektriciteitsnet transformeren tot Real-World Assets (RWA) met bruikbare inzichten en liquide financiële instrumenten die kunnen worden verhandeld en te gelde gemaakt op de wereldwijde ECEx-beurs van DeepGreenX. Op ECEx zullen ook koolstofkredieten worden verhandeld die afkomstig zijn van a) activa in de natuur, zoals land, bossen en mariene koolstofafvang, en b) commerciële en industriële bronnen, zoals transport, bouw, grondstoffen in de toeleveringsketen, enz., die zijn vastgesteld met digitale metingen, rapportage en verificatie (“dMRV”) met behulp van het gedecentraliseerde en gedistribueerde computerplatform van Veea. Het platform biedt zeer flexibele en kosteneffectieve IoT-mogelijkheden die gemakkelijk in een breed scala aan scenario's kunnen worden gebruikt.

"Realtime toepassing van contextuele AI met Veea's baanbrekende platform op DeepGreenX's virtuele energienetwerk en andere initiatieven zoals koolstofkredieten belooft een aantal van 's werelds meest urgente energie-uitdagingen aan te pakken," zegt Barclay Knapp, Chief Executive Officer van DeepGreenX. “Met deze belangrijke leasefinanciering in de orde van miljarden dollars die DeepGreenX heeft toegezegd voor de uitrol van deze infrastructuur met Veea, hebben we er alle vertrouwen in dat we zullen voorzien in de onmiddellijke behoeften van de energie-industrie in vele regio's."

“We zijn enthousiast dat we de leiding kunnen nemen bij de implementatie van een AI-gedreven hypergeconvergeerd platform wereldwijd voor een geavanceerd en zeer innovatief gebruiksgebaseerd bedrijfsmodel voor dataficatie-naar-monetisatie van energiegebaseerde RWA en big data dat door DeepGreenX tot stand is gebracht,” aldus Allen Salmasi, medeoprichter en CEO van Veea. "Het idee van een wereldwijd virtueel energienetwerk beheerd door een terrestrisch en satellietgebaseerd netwerk en ondersteund door een AI-gestuurd platform is echt revolutionair. Uiteindelijk kan hiermee een marktgebaseerde energieproductie en distributie met realtime afstemming van vraag en aanbod in elke uithoek van de wereld. worden gerealiseerd."

Veea's full-stack middleware biedt een soort besturingssysteem (OS) voor een gedecentraliseerd en gedistribueerd Web 3.0-platform van de volgende generatie. Het verenigt leerprocessen voor inferencing en training van contextuele AI-modellen aan de rand. Veea Edge AI OS maakt gebruik van geavanceerde technologieën, netwerkoplossingen en strategische partnerschappen met leidende bedrijven, zoals Sway.ai, Builder.ai, New Native, SUI Foundation, Nvidia, Qualcomm Inc., Honeywell Tridium, Viasat, Starlink en een aantal 5G-netwerkoperators. De gecombineerde mogelijkheden van blockchain, 5G Multiaccess Edge Computing (MEC), Edge AI OS en het Honeywell Tridium Niagara energiebeheerraamwerk, mogelijk gemaakt door een zeer efficiënte, door de cloud beheerde GPU-as-a-Service via een gedecentraliseerde infrastructuur voor AI-gedreven virtueel netbeheer, herdefinieert de manier waarop bedrijven en overheden hun meest kritieke uitdagingen op het gebied van energieproductie en -distributie aanpakken.

Edge AI OS van Veea is gebouwd om een breed scala aan randproducten van meerdere leveranciers van apparatuur te ondersteunen. Deze veelzijdigheid en aanpasbaarheid maakt revolutionaire AI-gedreven innovaties voor de energie-industrie mogelijk, samen met toepassingen voor een uiteenlopende reeks industrieën met zakelijke use cases zoals peer-to-peer energiehandel in gedecentraliseerde energienetwerken op de wereldwijde ECEx-beurs, het verbeteren van het bijhouden van voorraden, het voorspellen van de vraag voor toeleveringsketenbeheer, het gebruik van sensorische gegevens voor voorspellend onderhoud, tijd-van-de-dag prijzen voor EV-laadstations of apparatuurgebruik.

Over DeepGreenX

DeepGreenX Group Inc. is opgericht in 2020 en heeft zijn hoofdkantoor in Seoul. Het is een digitaal transformatie- en groene-energiebedrijf dat AI- en financialiseringsoplossingen biedt voor duurzame initiatieven en real-world assets.. DeepGreenX is actief in 20 steden op vier continenten, waaronder Europa en Azië, en maakt gebruik van eigen AI-technologie en een PaaS-model om groene energieactiva in kaart te brengen en digitaal om te zetten, zodat bedrijven over de hele wereld deze op wereldwijde digitale handelsplatforms te gelde kunnen maken. Ga voor meer informatie over DeepGreenX naar: www.DeepGreenX.com.

Over Veea

Veea® maakt leven en werken aan de rand eenvoudiger en veiliger. Veea heeft multi-tenant computing, multi-toegang multi-protocol communicatie, opslag aan de rand en cyberbeveiligingsoplossingen samengebracht door middel van volledig geïntegreerde rand- en cloudbeheerde producten. Het toonaangevende Multiaccess Edge Computing (MEC) product van Veea, dat vanaf de grond is ontwikkeld in een compacte vormfactor, verenigt de functies die doorgaans worden geboden door een combinatie van servers, Network Attached Storage (NAS)-apparaten, routers, firewalls, Wi-Fi Access Points (AP's), IoT-gateways, 4G of 5G draadloze toegang en Cloud Computing (CC) met meerdere hardware, software en systemen die worden geïntegreerd en onderhouden door IT/OT-professionals. In vergelijking met dergelijke oplossingen biedt het Veea Edge Platform een snellere reactie van applicaties, versterkt het de cyberbeveiliging, gegevensprivacy en contextbewustzijn, en verlaagt het de kosten voor gegevensoverdracht en de totale eigendomskosten, waarbij het de installatie, de werking, de monitoring en het onderhoud van netwerken aan de rand vereenvoudigt. Het hart van VeeaHub-producten wordt gevormd door een Linux-server met een full-stack gevirtualiseerde softwareomgeving voor cloud-native applicaties die in beveiligde DockerTM-containers werken, met een hoge mate van isolatie van gebruikersgegevens en applicaties, softwaregedefinieerde netwerken (SDN), virtualisatie van netwerkfuncties (NFV) en cyberbeveiliging, waarbij hypergeconvergeerde netwerken worden geleverd via een mesh-netwerk van connectiviteit en computers. De volledig geïntegreerde kant-en-klare oplossing biedt end-to-end cloudbeheer van apparaten, toepassingen en diensten met Zero Trust Network Access (ZTNA) en, optioneel, een sterk vereenvoudigd plug-and-play 5G-gebaseerd Secure Access Service Edge (SASE)-aanbod. Het Veea Edge Platform maakt directe verbindingen mogelijk van de optische glasvezel-, cellulaire en satellietnetwerken voor grote gebieden naar de lokale netwerken die worden gecreëerd door een VeeaHub mesh cluster via cellulair-achtige netwerkbeheerde Wi-Fi- en IoT-apparaten - een unieke gepatenteerde mogelijkheid die netwerkslicing wordt genoemd. Het Veea Developer Portal en ontwikkeltools zorgen voor de snelle ontwikkeling van randapplicaties, optioneel met Edge AI. Veea heeft een reeks kosteneffectieve oplossingen geïmplementeerd voor B2B- en B2B2C-aanbiedingen via serviceproviders, kanaalpartners, systeemintegrators, bedrijfspartners en overheidsinstanties voor slimme detailhandel, slimme bouw, slimme logistiek en magazijnen, slimme boerderijen en kassen, slimme gebouwen, slimme scholen, slimme ziekenhuizen, slimme musea tot slimme steden. Veea werd opgericht in 2014 en heeft zijn hoofdkantoor in New York City. Het bedrijf heeft een rijke geschiedenis van belangrijke innovaties in de ontwikkeling van geavanceerde netwerk-, draadloze en computertechnologieën, samen met meer dan 103 toegekende en 33 aangevraagde octrooien in belangrijke aspecten van hypergeconvergeerde computing-technologieën aan de rand. Ga voor meer informatie naar veea.com en volg ons op X en LinkedIn.

