Fluid Quip Technologies overtreft de verwachte capaciteit en opbrengst van de São Martinho ethanolfabriek

CEDAR RAPIDS, Iowa--(BUSINESS WIRE)--Fluid Quip Technologies (FQT) kondigt verheugt aan dat de São Martinho Boa Vista-eenheid in Quirinópolis, Goiás, Brazilië de verwachte prestaties, inclusief die van de capaciteit en ethanolproductie, overtreft.

De São Martinho-fabriek maakt gebruik van FQT's eigen maïsethanoltechnologieën, van maïsontvangst tot het drogen van DDGS. FQT integreerde zijn Low Energy Distillation (LED)™-systeem en een Mechanical Vapor Recompression (MVR)-systeem om een van de laagste stoomverbruikswaarden in de bio-ethanolindustrie te bereiken, waarbij de lagedrukstoom van de warmtekrachtkoppelingsturbines van São Martinho wordt gebruikt. De installatie maakt ook gebruik van FQT's gepatenteerde Selective Grind Technology™, Fiber ByPass™ en BOS Oil System™, waardoor São Martinho ethanol en distilleermaïsolie heeft kunnen produceren die tot de hoogste in de industrie behoren.

" São Martinho zag de behoefte aan een lage druk-distillatiesysteem met laag energieverbruik, dat enorm verminderde dankzij de beperkingen in de stoomopwekkingscapaciteit en de beschikbaarheid van biomassa," zegt John Kwik, Executive Vice President van Fluid Quip Technologies. " Het ging om een uniek distillatiesysteem dat bij 1,5 bar watervrije ethanol maakt. Wij hebben er samen aan gewerkt om de nodige aanpassingen in te voeren waardoor het technische team van FQT de doelen kon bereiken, om de opbrengst van ethanol en maïsolie te maximaliseren en het energieverbruik significant te verlagen. Dit is een echte technologische doorbraak voor de Zuid-Amerikaanse ethanolmarkt."

" Met het distillatiesysteemontwerp van FQT konden wij een zeer laag stoomverbruik realiseren, waardoor we niet hoefden te investeren in stoomopwekking of de aankoop van extra biomassa," zegt Agenor Pavan, Chief Operations Officer bij São Martinho. “ We hebben een installatie opgericht waarmee de nieuwste ethanoltechnologie voor maïs wordt ingezet. De functies en systemen die zijn ontworpen om de technologie in onze bestaande rieteenheid te integreren zorgen ervoor dat wij over de meest thermisch efficiënte riet- en maïsethanolfabriek beschikken. De productiecapaciteit en opbrengst van ethanol die we met FQT bereiken, liggen boven de ontworpen niveaus."

São Martinho is een zeer performante fabriek die zowel riet- als maïsethanol produceert en ongeveer 200 miljoen liter ethanol per jaar uit maïs haalt. FQT leverde het technologiepakket, de procesengineering, de inkoop van belangrijke apparatuur, de opstartondersteuning en de training voor dit project.

Over Fluid Quip Technologies

Fluid Quip Technologies® (FQT) is een vooraanstaand technologie- en procesengineeringbedrijf gevestigd in Cedar Rapids, Iowa. De vakkundige engineering en technische teams van FQT zijn al meer dan 30 jaar actief in de ontwikkeling en levering van nieuwe technologieën en unieke procestechnische oplossingen voor de dranken-, biobrandstoffen- en biochemische markten. Ga voor meer informatie naar www.fluidquiptechnologies.com.

Over São Martinho

São Martinho is een van de grootste suiker- en ethanolconcerns in Brazilië, met een agrarische en industriële hoofdactiviteit en een geschatte verwerkingscapaciteit van 27 miljoen ton per oogstjaar, bestaande uit 24,5 miljoen ton suikerriet en 2,5 miljoen ton maïsequivalent (500 duizend ton maïs) en een maximale gemechaniseerde oogst van 100%. São Martinho heeft een uniek logistiek platform voor productdistributie, een hoge opslagcapaciteit en de nabijheid van belangrijke snelweg- en spoorwegsystemen, waaronder een eigen spoortak. São Martinho is sinds 2007 een beursgenoteerd bedrijf en de aandelen worden verhandeld op de Novo Mercado, het beurssegment van de B3 met de hoogste standaarden voor corporate governance, onder de ticker SMTO3. Ga voor meer informatie naar: www.saomartinho.com.br

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.