DeepGreenX und Veea kündigen globale strategische Partnerschaft an

NEW YORK und PARIS--(BUSINESS WIRE)--DeepGreenX Group Inc. („DeepGreenX“ oder „das Unternehmen“), ein KI-gestütztes Unternehmen für grüne Energie und Technologie, und Veea Inc. (NASDAQ: VEEA), ein Pionier im Bereich Edge Computing und KI-gesteuerte Lösungen, kündigten eine globale Partnerschaft an. Ziel dieser visionären Inititative ist die Einführung einer innovativen Plattform, die den Übergang zu globaler grüner Energie beschleunigen soll. Das KI-gesteuerte Betriebssystem für Energiemärkte ist eine Web-3.0-Plattform-as-a-Service (PaaS), die von der cybersicheren Edge-Computing-Plattform von Veea unterstützt wird und ein dezentrales physisches Infrastrukturnetzwerk (DePIN) mit einer virtualisierten Softwareentwicklungsumgebung für Entwicklergemeinschaften zur Entwicklung von Anwendungen mit Blockchain und kontextbezogener KI bietet.

Die weitsichtige Plattform, die mit einer Leasingfinanzierung von bis zu 2,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 für die Veea Edge Platform™ als Teil einer Investition von 10 Mrd. US-Dollar in Edge-Infrastrukturen eingesetzt werden soll, wird nachhaltige Energiequellen wie Wasser, Wind, Erdwärme, kleine modulare Reaktoren (Small Modular Reactors, SMR), alternative Brennstoffe (Wasserstoff, Ammoniak, Menthol, LNG usw.) mit Batteriespeicherung und einem virtuellen Netz in reale Vermögenswerte (Real-World Assets, RWA) umwandeln. Darin einbezogen sind verwertbare Erkenntnisse und liquide Finanzinstrumente, die auf der globalen Plattform ECEx Exchange von DeepGreenX gehandelt und monetarisiert werden können. Emissionszertifikate aus a) naturbasierten Vermögenswerten wie Land, Wäldern und Meereskohlenstoffabscheidung und b) kommerziellen und industriellen Quellen wie Transport, Bauwesen, Lieferketten usw., die mit digitalen Messungen, Berichten und Verifizierungen („dMRV“) über die dezentrale und verteilte Computerplattform von Veea erstellt wurden und hochflexible und kosteneffiziente IoT-Fähigkeiten bieten, die für ein breites Spektrum von Umgebungen leicht eingesetzt werden können, werden ebenfalls auf ECEx gehandelt werden.

„Die Echtzeitanwendung von kontextbezogener KI mit der bahnbrechenden Plattform von Veea auf das virtuelle Energienetz von DeepGreenX und andere Initiativen wie Emissionsgutschriften verspricht, einige der dringendsten Energieprobleme der Welt zu lösen“, sagte Barclay Knapp, Chief Executive Officer von DeepGreenX. „Mit der bedeutenden Leasingfinanzierung in Milliardenhöhe, die DeepGreenX für den Aufbau dieser Infrastruktur mit Veea zugesagt hat, sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, die unmittelbaren Bedürfnisse der Energiebranche in vielen Regionen zu erfüllen.“

„Wir sind begeistert, dass wir die Implementierung einer KI-gesteuerten hyperkonvergenten Plattform für ein zukunftsweisendes und hochinnovatives nutzungsbasiertes Geschäftsmodell zur Datafizierung und Monetarisierung von energiebasierten RWA und Big Data, das von DeepGreenX ins Leben gerufen wurde, weltweit anführen“, so Allen Salmasi, Mitbegründer und CEO von Veea. „Die Idee eines globalen virtuellen Energienetzes, das über ein terrestrisches und satellitengestütztes Netzwerk verwaltet wird, ist wirklich revolutionär. Unterstützt von einer KI-gesteuerten Plattform könnte es schließlich eine energieeffiziente, marktbasierte Produktion und Verteilung von Energie ermöglichen, bei der Angebot und Nachfrage in Echtzeit überall auf der ganzen Welt ausgeglichen werden.“

Die Full-Stack-Middleware von Veea fungiert als Betriebssystem (OS) für eine dezentrale und verteilte Web-3.0-Plattform der nächsten Generation. Sie unterstützt föderiertes Lernen für das Inferencing und Training von kontextuellen KI-Modellen direkt am Edge, also am Rande des Netzwerks. Veea Edge AI OS nutzt Spitzentechnologien, Netzwerklösungen und strategische Partnerschaften mit führenden Unternehmen, darunter Sway.ai, Builder.ai, New Native, SUI Foundation, Nvidia, Qualcomm Inc, Honeywell Tridium, Viasat, Starlink und eine Reihe von 5G-Netzbetreibern. Die kombinierten Fähigkeiten von Blockchain, 5G Multiaccess Edge Computing (MEC), Edge AI OS und Honeywell Tridium Niagara Energiemanagement-Framework, unterstützt durch eine hocheffiziente Cloud-verwaltete GPU-as-a-Service über eine dezentrale Infrastruktur für KI-gesteuertes virtuelles Netzmanagement, definieren neu, wie Unternehmen und Regierungen ihre kritischsten Herausforderungen bei der Energieerzeugung und -verteilung angehen.

Das Edge AI OS von Veea ist so konzipiert, dass es eine breite Auswahl an Edge-Produkten verschiedener Gerätehersteller unterstützt. Dies gewährleistet Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Es ermöglicht bahnbrechende, KI-getriebene Innovationen für die Energiewirtschaft sowie Anwendungen in verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel Peer-to-Peer-Energiehandel in dezentralen Energienetzen auf der globalen ECEx-Börse, Verbesserung der Bestandsverfolgung, Bedarfsprognosen für das Lieferkettenmanagement, Nutzung von Sensordaten für vorausschauende Wartung oder tageszeitabhängige Preisgestaltung für EV-Ladestationen und Gerätenutzung.

Über DeepGreenX

Die 2020 gegründete DeepGreenX Group Inc. mit Hauptsitz in Seoul ist ein Unternehmen für digitale Transformation und grüne Energie, das KI- und Finanzlösungen für nachhaltige Initiativen und reale Vermögenswerte anbietet. DeepGreenX ist in 20 Städten auf vier Kontinenten, darunter Europa und Asien, tätig und setzt proprietäre KI-Technologie und ein PaaS-Modell ein, um grüne Energieanlagen zu identifizieren und diese Anlagen digital umzuwandeln, damit Unternehmen auf der ganzen Welt sie auf globalen digitalen Handelsplattformen monetarisieren können. Weitere Informationen über DeepGreenX finden Sie unter: www.DeepGreenX.com.

Über Veea

Veea® gestaltet das Leben und Arbeiten am Netzwerkrand einfacher und sicherer. Das Unternehmen bietet eine leistungsstarke Kombination aus Multi-Tenant-Computing, Multiaccess-Multiprotokoll-Kommunikation, Edge-Storage und Cybersecurity-Lösungen, die durch vollständig integrierte Cloud- und Edge-verwaltete Produkte realisiert werden. Das innovative Multiaccess Edge Computing (MEC)-Produkt von Veea wurde in einem kompakten Formfaktor entwickelt und vereint die Funktionalitäten, die normalerweise durch eine Kombination aus Servern, Network Attached Storage (NAS), Routern, Firewalls, Wi-Fi Access Points (APs), IoT-Gateways, drahtlosem 4G/5G-Zugang und Cloud Computing bereitgestellt werden. Diese vielfältigen Funktionen werden in einer einzigen Lösung integriert, die von IT/OT-Experten einfach gewartet und betrieben werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen bietet die Veea Edge Platform eine deutlich schnellere Reaktionsfähigkeit von Anwendungen, stärkt die Cybersicherheit und den Datenschutz, erhöht das Kontextbewusstsein und reduziert gleichzeitig die Kosten für den Datentransport sowie die Gesamtbetriebskosten. Zudem ermöglicht sie eine einfache Installation, den Betrieb, die Überwachung und die Wartung von Edge-Netzwerken. Das Kernstück der VeeaHub-Produkte bildet ein leistungsstarker Linux-Server mit einer virtualisierten Full-Stack-Softwareumgebung, die Cloud-native Anwendungen in gesicherten Docker-TM -Containern ausführt. Diese Umgebung gewährleistet eine hohe Isolierung von Benutzerdaten und Anwendungen und integriert fortschrittliche Technologien wie Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV) und Cybersicherheit, um hyperkonvergente Netzwerke über ein flexibles Konnektivitäts- und Computing-Mesh bereitzustellen. Die komplette, vollständig integrierte Lösung von Veea ermöglicht ein End-to-End-Cloud-Management von Geräten, Anwendungen und Diensten und bietet mit Zero Trust Network Access (ZTNA) höchste Sicherheitsstandards. Zusätzlich steht eine vereinfachte Plug-and-Play-Option zur Verfügung, die auf dem 5G Secure Access Service Edge (SASE) basiert. Die Veea Edge Platform ermöglicht direkte Verbindungen zwischen Weitverkehrs-Glasfaser-, Mobilfunk- und Satellitennetzwerken und lokalen Netzwerken, die durch ein VeeaHub Mesh-Cluster unterstützt werden – eine einzigartige, patentierte Technologie namens Network Slicing. Für Entwickler bietet das Veea Developer Portal umfassende Tools zur schnellen Erstellung von Edge-Anwendungen, optional mit Edge AI. Veea hat bereits kosteneffiziente Lösungen für eine Vielzahl von Branchen implementiert, darunter den intelligenten Einzelhandel, Bauwesen, Logistik, Landwirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen und Städte, sowohl über B2B- als auch B2B2C-Angebote, die durch Dienstleister, Systemintegratoren und Unternehmenspartner bereitgestellt werden. Gegründet 2014 und mit Hauptsitz in New York City, blickt Veea auf eine erfolgreiche Geschichte innovativer Netzwerktechnologien und -lösungen zurück. Das Unternehmen hält 103 erteilte Patente und 33 angemeldete Patente in Schlüsselbereichen des Edge-Computing. Weitere Informationen finden Sie unter veea.com und folgen Sie uns auf X und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an den Begriffen „glauben“, „projizieren“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Zukunft“, „Gelegenheit“, „planen“, „können“, „sollten“, „werden“, „würden“, „werden“, „werden fortbestehen“, „werden wahrscheinlich resultieren“ und ähnlichen Ausdrücken erkennbar.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind unter anderem Aussagen über die bevorstehenden Technologieimplementierungen des Unternehmens, Partnerschaften und voraussichtliche Starttermine. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Pressemitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Veea und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von Investoren nicht als solche betrachtet werden. Sollte sich eines dieser Risiken verwirklichen oder sollten sich die Annahmen der Parteien als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Es kann zusätzliche Risiken geben, die Veea derzeit bekannt sind oder von denen Veea derzeit glaubt, dass sie unwesentlich sind, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, und Veea übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.