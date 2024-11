Uniphore e Konecta unem forças para impulsionar a IA na experiência do cliente e na transformação digital

Umesh Sachdev, CEO and Co-founder of Uniphore

PALO ALTO, Califórnia, e MADRI--(BUSINESS WIRE)--A Uniphore, líder global em IA com a única arquitetura de IA empresarial de ponta a ponta que oferece soluções focadas no cliente, em parceria com a Konecta, líder global em experiência do cliente (CX) e serviços digitais, anunciou hoje uma aliança estratégica para criar e acelerar o verdadeiro valor impulsionado por IA em todo o mundo. Este é um marco importante na evolução da IA empresarial, com duas líderes do setor unindo forças para oferecer ROI real por meio de soluções escalonáveis para centenas de grandes clientes globais.

As empresas globais se beneficiarão das forças combinadas das soluções de IA de nível empresarial da Uniphore e da expertise da Konecta na transformação de negócios. Ao unir IA avançada com excelência operacional, essa colaboração irá reformular a entrega de serviços ao cliente, gerando insights acionáveis que agregam valor real. Os clientes podem esperar um ROI aprimorado por meio de maiores pontuações de Net Promoter Score (NPS), tempos de resolução mais rápidos e custos operacionais reduzidos, permitindo alcançar maior eficiência e engajamento impactante com os clientes.

"A parceria entre a Uniphore e a Konecta é significativa porque é a primeira vez que a solução completa de IA empresarial da Uniphore se une à expertise de domínio e consultoria de ponta da Konecta. Juntas, elas irão impulsionar a transformação digital usando IA generativa que a maioria das empresas ao redor do mundo precisa", disse Umesh Sachdev, CEO e cofundador da Uniphore. "Estou muito animado em trabalhar ao lado de uma organização tão visionária e focada em resultados".

Essa parceria marca um passo crucial na jornada da Konecta para se tornar uma fornecedora de serviços de IA generativa de primeira linha, combinando seu modelo híbrido de agentes humanos e virtuais para entregar soluções inovadoras para o cliente. Ao integrar a tecnologia de IA de ponta da Uniphore, a Konecta aprimorará suas ofertas de serviços com interações hiperpersonalizadas, impulsionadas por ferramentas de detecção de emoções em tempo real e análise de sentimentos que se adaptam dinamicamente às necessidades dos clientes. Essa poderosa aliança posiciona a Konecta na vanguarda da automação de experiência do cliente, capacitando a empresa a estabelecer novos padrões na entrega de experiências de cliente fluídas e impulsionadas por IA.

"Nossa parceria com a Uniphore representa um passo significativo em nosso compromisso de oferecer transformação liderada por IA para nossos clientes", disse Nourdine Bihmane, CEO da Konecta. "Ao combinar a tecnologia de IA de ponta da Uniphore com a expertise operacional da Konecta, ofereceremos um serviço incomparável, eficiência operacional e inovação. Estamos animados em ver como essa aliança ajudará nossos clientes a alcançar novos níveis de sucesso nos negócios por meio do engajamento com o cliente impulsionado por IA".

Como parte dessa aliança, a Konecta e a Uniphore adotarão uma estratégia conjunta de lançamento no mercado, com o objetivo de gerar US$ 500 milhões em receita nos próximos cinco anos, com foco principal em transformar os mercados dos EUA e do Reino Unido. Para apoiar essa meta, a Konecta atuará como parceira preferencial de serviços profissionais da Uniphore globalmente, implementando e integrando a U-Platform da Uniphore, que inclui as soluções U-Assist, U-Analyze e U-Self Serve em nome da Uniphore.

Por meio dessa aliança, a Konecta e a Uniphore irão desenvolver em conjunto soluções especializadas em IA generativa. Utilizando a nova solução de conhecimento como serviço da Uniphore, a X-Stream, a Konecta criará modelos de linguagem pequenos (SLMs) proprietários e específicos para cada setor, para enfrentar desafios únicos do setor com precisão e adaptabilidade incomparáveis. Como parte desse esforço, o copiloto baseado em IA generativa da Konecta, com suporte a 12 idiomas, será implantado em seus centros de atendimento, oferecendo suporte em tempo real e adaptado ao contexto para os agentes. Esse recurso, que já está em operação com diversos dos principais clientes da Konecta, se expandirá para atender à maioria dos clientes nos próximos 12 meses, posicionando a Konecta como líder na entrega de soluções de IA específicas para o setor com rapidez e precisão.

A Konecta espera ver um impacto imediato dessa aliança, especialmente na satisfação do cliente e na produtividade dos agentes, ao oferecer novos Agentes Digitais além dos Agentes Humanos na mesma plataforma em um modelo híbrido. Trabalhando juntas, a Konecta e a Uniphore desenvolverão capacidades de IA focadas em serviços proativos, permitindo que as empresas antecipem e resolvam as necessidades dos clientes antes que os problemas surjam. Além disso, a parceria simplificará as ferramentas de suporte para os agentes, melhorando a qualidade dos serviços e promovendo ganhos operacionais desde o primeiro dia.

Sobre a Konecta

A Konecta é uma fornecedora global líder e inovadora de serviços de terceirização de processos de negócios para gestão de clientes, com 130.000 colaboradores dedicados que atuam em 30 idiomas em 4 continentes e 26 países. Focada nas necessidades e oportunidades específicas de cada setor, a Konecta oferece uma linha completa de soluções de gestão de clientes de ponta a ponta, incluindo aquisição, retenção, atendimento ao cliente, suporte técnico e cobrança, todas baseadas em um modelo de negócios sustentável. Esses serviços são sustentados por um portfólio de excelência em experiência do cliente, gestão de processos, soluções digitais e tecnologias de ponta. Com sede em Madri, a Konecta gera cerca de € 2 bilhões em receitas globais, atendendo mais de 500 clientes, incluindo grandes nomes nas áreas de telecomunicações, energia, bancos, mobilidade, varejo e comércio eletrônico.

Sobre a Uniphore

A Uniphore é uma empresa B2B líder e nativa de IA, com décadas de sucesso comprovado. Desenvolvida para escalabilidade e adaptada às necessidades das empresas, a Uniphore conduz a transformação com IA que gera impacto real nos negócios, atuando em diversos setores e nas maiores implementações globais. A plataforma multimodal de IA e dados da Uniphore é o núcleo dessa transformação, permitindo que as empresas implementem rapidamente agentes de IA. Com o AI Engine Room da Uniphore, as organizações podem aproveitar seus dados e criar modelos de IA escalonáveis e específicos para o setor, democratizando o conhecimento empresarial, tudo isso mantendo a segurança, a soberania e a entrega rápida de valor. Hoje, a tecnologia da Uniphore capacita mais de 750.000 usuários finais em 1.600 empresas em 20 países. Descubra as capacidades incomparáveis da Uniphore — there’s no AI like it™.

