Orano : Arrivée du dernier convoi ferroviaire de déchets nucléaires en Allemagne

CHÂTILLON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le 13ème et dernier convoi ferroviaire transportant des déchets nucléaires de haute activité vitrifiés est arrivé au centre d’entreposage de Philippsburg, en Allemagne le 20 novembre aux alentours de 17h45. Ce transport solde la totalité des engagements relatifs aux contrats de recyclage des combustibles usés allemands signés entre Orano et quatre électriciens allemands (PreussenElektra, RWE, EnBW et Vattenfall) depuis 1977.

Au titre de l’accord entre les gouvernements français et allemand et conformément aux clauses prévues dans les contrats entre industriels, il a été convenu en 2021 d’appliquer le principe d’équivalence en masse et en radioactivité afin de retourner dans les meilleurs délais ces déchets issus du traitement des combustibles usés allemands.

L’accord de 2021 comportait deux volets. Le premier concernait le transfert de propriété de 24 emballages lourds usagés français aux électriciens allemands. Ces emballages vides ont été envoyés hors du territoire français vers une usine de recyclage de métaux aux Etats-Unis, selon le choix des électriciens allemands. Le second portait sur le retour outre-Rhin des résidus vitrifiés de haute activité vers le site d’entreposage de Philippsburg. Ces déchets ont été transportés dans 4 emballages agréés par l’Autorité de Sureté Nucléaire française (ASN) et répondant aux normes internationales de sûreté. L’essentiel de la radioactivité avait d’ores et déjà été renvoyé en Allemagne lors de précédents transports.

Pour rappel, de 1977 à 1991, Orano avait signé des contrats de traitement de combustibles usés avec les quatre électriciens allemands. Ces contrats ont permis le recyclage de 5 310 tonnes de combustibles issus des réacteurs nucléaires allemands ainsi que le conditionnement des déchets résiduels.

À propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos d’Orano NPS

Avec plus de 60 ans d’expérience dans les emballages nucléaires, Orano NPS, filiale du groupe Orano, fournit des solutions globales pour ses clients dans le monde entier, depuis la conception des emballages, leur agrément, leur fabrication, jusqu’au transport des matières nucléaires. Orano NPS opère plus de 6000 transports dans le monde en satisfaisant aux plus hautes exigences de sûreté françaises et internationales.