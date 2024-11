Les investissements mondiaux sur site vierge dans le tourisme reflètent la résilience et l’évolution vers la durabilité en 2024

MADRID, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Les investissements sur site vierge dans le secteur du tourisme continuent d’augmenter, avec un intérêt croissant pour les projets liés à la durabilité et à l’innovation.

Le nouveau FDI Tourism Investment Report 2024 (« Global greenfield investment trends in tourism ») , publié par le Financial Times en collaboration avec UN Tourism et avec le soutien de Diriyah Gate Company, offre un aperçu approfondi des tendances mondiales en matière d’investissements sur site vierge dans le tourisme, mettant l’accent sur la reprise après la pandémie et décrivant les développements actuels.

Selon ce rapport, le secteur du tourisme (arrivées et recettes des touristes internationaux) a connu une forte croissance en 2023, avec des recettes touristiques internationales déjà en hausse de 3 % par rapport au niveau de 2019 (un record pour le secteur). Les investisseurs étrangers ont annoncé un total de 1 943 projets FDI dans le cluster du tourisme entre 2019 et 2023 selon fDi Markets, l’observateur d’investissements sur site vierge du Financial Times. Ces projets ont recueilli un investissement en capital estimé à 106,7 milliards de dollars et créé environ 259 800 emplois. Même si les investissements touristiques n’ont pas totalement retrouvé leur niveau d’avant la pandémie, l’avenir du secteur semble positif.

Faits marquants et tendances régionales

Europe : en tête des projets FDI touristiques mondiaux, l’Europe a attiré 867 projets entre 2019 et 2023, soit 44,6 % du total des investissements mondiaux, ce qui souligne sa résilience dans un climat d’investissement prudent.

Asie-Pacifique : le nombre de projets FDI touristiques dans la région a augmenté de 59,5 % entre 2022 et 2023, passant de 42 à 67, avec des investissements en capital en hausse de 125,3 %, un signe positif si l’on tient compte du fait que la région Asie-Pacifique vient de recevoir 65,4 % des arrivées de touristes internationaux enregistrées en 2019.

L’Amérique latine et les Caraïbes ont attiré 221 projets FDI touristiques entre 2019 et 2023. Cela s’est traduit par 20,5 milliards de dollars d’investissements en capital et environ 73 400 emplois. Comme la région a déjà dépassé les niveaux d’arrivées de touristes internationaux de 2019, cela donne une confiance positive aux investisseurs dans la rentabilité à long terme du secteur touristique de la région.

Moyen-Orient et Afrique : entre 2019 et 2023, le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré 314 projets FDI dans le secteur du tourisme, totalisant un investissement en capital estimé à 18,1 milliards de dollars et créant environ 40 700 emplois. Le nombre de projets FDI touristiques dans la région a augmenté de 16,1 % entre 2022 et 2023, passant de 62 à 72, les investissements en capital augmentant de 12,2 %.

La durabilité et l’innovation en ligne de mire

Le rapport identifie un intérêt croissant pour les investissements dans le tourisme durable, car les destinations tirent parti de l’innovation et de la technologie, y compris l’IA et la blockchain, pour réduire l’impact environnemental tout en améliorant l’expérience des visiteurs, ainsi que l’implication et l’appétit croissants des fonds souverains, car ils estiment que l’avenir à long terme du secteur du tourisme semble positif et rentable.

Un appel à la croissance durable

À la lumière de la reprise complexe du secteur, le fDi Tourism Investment Report 2024 plaide en faveur de la qualité plutôt que de la quantité dans le tourisme. Il suggère que la diversification des destinations, la mise en œuvre de politiques respectueuses de l’environnement et les progrès en matière d’infrastructures durables sont essentiels pour assurer la croissance à long terme du tourisme mondial.

Jacopo Dettoni, rédacteur en chef de fDi Intelligence, souligne l’importance du tourisme durable : « Le monde dans lequel nous vivons a changé, tout comme notre approche du tourisme. Le changement climatique et la gestion des ressources modifient la façon dont les gens voyagent et le lieu où ils se rendent, ce qui appelle à un changement responsable vers des investissements durables. »

Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l’ONU pour le tourisme, déclare : « L’essor des nouvelles technologies et la nécessité d’une plus grande durabilité ont un impact constant sur le secteur du tourisme, présentant à la fois des opportunités et des défis qui requièrent des approches innovantes. Des investissements plus nombreux et mieux ciblés seront essentiels pour transformer le secteur du tourisme, créer des emplois et favoriser une croissance inclusive et durable. »

Natalia Bayona, directrice exécutive d’UN Tourism, ajoute : « Ce rapport offre une perspective complète, étayée par des données, sur l’état des lieux des investissements dans le secteur du tourisme, permettant aux décideurs politiques et aux chefs d’entreprise de prendre des décisions judicieuses et orientées vers l’avenir pour une croissance durable. Il est essentiel d’investir dans les personnes, en particulier les jeunes générations, car l’industrie du tourisme emploie plus de 50 % de la main-d’œuvre mondiale âgée de moins de 25 ans. À mesure que nous avançons, l’accent que nous mettons sur l’innovation et les investissements stratégiques s’adaptera à l’évolution des besoins des voyageurs, soutiendra le bien-être des communautés et garantira la durabilité du secteur et de notre planète. »

