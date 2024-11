La vente historique du Beechcraft T-6C Texan II renforce le partenariat stratégique mondial entre les États-Unis et le Vietnam et défend les intérêts américains dans la région Indo-Pacifique

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Defense a annoncé aujourd'hui l'achat de cinq avions Beechcraft T-6C Texan II au système d'entraînement intégré (ITS), afin de renforcer le programme de formation des pilotes de la Défense aérienne et Force aérienne vietnamiennes (ADAF) sur la base aérienne de Phan Thiet. Cette livraison historique avec le premier des 12 avions ITS, T-6C Texan II, met en exergue la réalisation dans les délais prévus du programme inaugural de ventes militaires à l'étranger (FMS) établi entre l'U.S. Air Force (USAF) et l'ADAF. Le contrat a été signé en août 2022 et la flotte complète de 12 avions T-6C est prévue pour mi-2025.

Le Beechcraft T-6C Texan II est conçu et fabriqué par Textron Aviation Defense LLC, une filiale à 100 % de Textron Aviation Inc., elle-même société de Textron Inc. (NYSE : TXT).

« C'est un honneur de soutenir les États-Unis et leur partenariat stratégique global avec le Vietnam, alors que les deux pays concentrent leurs efforts sur une région Indo-Pacifique prospère, ouverte, résiliente et pacifique », a déclaré Travis Tyler, CEO de Textron Aviation Defense LLC. « Nous souhaitons également la bienvenue à la Défense aérienne et Force aérienne vietnamiennes, le Vietnam étant la 14ème nation à faire confiance au T-6 Texan II, et nous célébrons l'arrivée du T-6C à la base aérienne de Phan Thiet ».

Le contrat FMS initial de l'USAF comprend trois avions T-6C ITS, une étude de site, des équipements de soutien au sol, deux moteurs de rechange, des pièces détachées, des équipements de survie, des réservoirs de carburant externes et des pylônes, le convoyage de l'avion, le soutien au programme et des commandes techniques spécifiques à chaque pays. Des contrats ultérieurs porteront à douze le nombre d'avions T-6C de la flotte de l'ADAF.

À propos du Beechcraft T-6 Texan II

Le Beechcraft T-6 Texan II est le premier avion d'entraînement militaire au monde. Avec ses plus de 90 ans d'expérience et des livraisons effectuées dans le monde entier dépassant les 250 000 avions, ses faibles coûts d'acquisition, d'exploitation et de maintenance, le Beechcraft T-6 Texan II permet aux forces aériennes du monde entier d'accélérer la formation de pilotes. Dotée d'une flotte installée plus de quatre fois plus grande que celle de son concurrent le plus proche, la famille d'avions Beechcraft T-6 Texan II est le système d'entraînement intégré (ITS) numéro un dans le monde depuis plus de 20 ans. Le Beechcraft T-6 Texan II possède une chaîne de production active avec un Manufacturing Readiness Level (MRL) noté 10, ainsi qu'une chaîne logistique éprouvée et un prix économique obtenu en utilisant 85 % de pièces communes avec le Beechcraft AT-6E Wolverine. À ce jour, la flotte mondiale de plus de 1 000 Beechcraft T-6 Texan II a dépassé les 5 millions d'heures de vol effectuées dans 14 pays et deux écoles de pilotage de l'OTAN.

Atout essentiel, le T-6 permet la formation des pilotes au niveau mondial dans le cadre du programme d'entraînement en vol de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) au Canada, du programme Euro-OTAN de formation commune de pilote de chasse (ENJJPT) à la base aérienne de Sheppard, Texas et l'U.S. Air Force Aviation Leadership Program, ainsi que l'U.S. Air Force, la Navy, le Marine Corps, l'Armée et les Gardes-côtes des États-Unis, la Force aérienne grecque, la Force aérienne argentine, la Force aérienne israélienne, la Royal Air Force, la Force aérienne irakienne, l'Aviation royale canadienne, la Marine mexicaine, la Force aérienne mexicaine, la Force aérienne royale marrocaine, la Force aérienne colombienne, la Force aérienne royale néo-zélandaise, la Force aérienne royale thaïlandaise, la Force aérienne tunisienne et la Défense aérienne et Force aérienne vietnamiennes.

À propos de Textron Aviation Defense LLC

Un leg de milliers de systèmes d'entraînement intégrés éprouvés de Beechcraft et Cessna, fabriqués et implémentés au cœur de l'Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale, explique que les clients de l'industrie de défense se tournent vers Textron Aviation Defense lorsqu'ils cherchent des solutions aériennes pour leurs missions critiques. Fournisseur du premier entraîneur de vol militaire au monde, Textron Aviation Defense équipe les armées du monde entier et se démarque par des coûts faibles en termes d'acquisition, de maintien des conditions opérationnelles et de formation. La flotte de Beechcraft T-6 Texan II, qui compte plus de 1 000 appareils, a effectué plus de 5 millions d'heures de vol dans deux écoles de pilotage militaire de l'OTAN et dans quatorze pays depuis 2001. Textron Aviation Defense est une filiale de Textron Aviation Inc.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur les sites suivants www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle soutenue par son réseau mondial d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses grandes marques, notamment Bell, Cessna, Beechcraft, Pipstrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation + Training.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : www.textron.com.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent faire une projection du chiffre d'affaires ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d'autres questions non historiques ; ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de leur publication, et nous ne sommes nullement tenus de les mettre à jour. Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence sensible entre nos résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, notre capacité à obtenir les résultats escomptés et à maîtriser les coûts dans le cadre des contrats avec le gouvernement américain, les changements de priorités du financement militaire étranger ou les contraintes et décisions budgétaires, ou les changements dans les réglementations ou politiques gouvernementales sur l'exportation et l'importation de produits militaires, et la volatilité de l'économie mondiale ou les changements dans les conditions politiques mondiales ayant un impact négatif sur la demande de nos produits.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.