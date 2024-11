Globale Greenfield-Investitionen im Tourismussektor spiegeln 2024 Widerstandsfähigkeit und Trend zu mehr Nachhaltigkeit wider

MADRID, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Die Greenfield-Investitionen in den Tourismussektor steigen weiter an, wobei das Interesse an Projekten im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Innovation zunimmt.

Der neueste FDI-Tourismus-Investitionsbericht 2024 („Global greenfield investment trends in tourism“) , der von der Financial Times in Zusammenarbeit mit UN Tourism und mit Unterstützung der Diriyah Gate Company veröffentlicht wurde, bietet einen detaillierten Einblick in die globalen Trends bei Investitionen in den Tourismus auf der grünen Wiese, wobei der Schwerpunkt auf der Erholung von der Pandemie liegt und aktuelle Entwicklungen skizziert werden.

Dem Bericht zufolge verzeichnete der Tourismussektor (internationale Touristenankünfte und Einnahmen) 2023 ein starkes Wachstum, wobei die Einnahmen aus dem internationalen Tourismus bereits um +3 % gegenüber dem Niveau von 2019 gestiegen sind (ein Rekordhoch für den Sektor). Ausländische Investoren kündigten laut fDi Markets, dem Greenfield-Investment-Monitor der Financial Times, zwischen 2019 und 2023 insgesamt 1.943 FDI-Projekte im Tourismuscluster an. Diese Projekte brachten geschätzte 106,7 Milliarden US-Dollar an Kapitalinvestitionen ein und schufen schätzungsweise 259.800 Arbeitsplätze. Auch wenn die Investitionen in den Tourismus noch nicht wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht haben, sieht die Zukunft des Sektors positiv aus.

Regionale Höhepunkte und Trends

Europa : Europa ist führend bei ausländischen Direktinvestitionsprojekten im globalen Tourismus und zog zwischen 2019 und 2023 867 Projekte an, was 44,6 % der gesamten globalen Investitionen entspricht, was seine Widerstandsfähigkeit in einem vorsichtigen Investitionsklima unterstreicht.

Asien-Pazifik : Die Zahl der ausländischen Direktinvestitionsprojekte im Tourismussektor in der Region stieg zwischen 2022 und 2023 um 59,5 % von 42 auf 67, wobei die Kapitalinvestitionen um 125,3 % stiegen, ein positives Zeichen, wenn man bedenkt, dass die Region Asien und Pazifik gerade einmal 65,4 % der 2019 registrierten internationalen Touristenankünfte verzeichnete.

Lateinamerika und die Karibik zogen zwischen 2019 und 2023 221 ausländische Direktinvestitionsprojekte im Tourismus an. Dies führte zu Kapitalinvestitionen in Höhe von 20,5 Milliarden US-Dollar und schuf etwa 73.400 Arbeitsplätze. Da die Region die Zahl der internationalen Touristenankünfte von 2019 bereits übertroffen hat, ist das Vertrauen der Investoren in die langfristige Rentabilität des Tourismussektors der Region positiv.

Naher Osten und Afrika : Zwischen 2019 und 2023 wurden im Nahen Osten und in Afrika 314 touristische FDI-Projekte verzeichnet, die insgesamt geschätzte 18,1 Milliarden US-Dollar an Kapitalinvestitionen und etwa 40.700 Arbeitsplätze generierten. Die Zahl der ausländischen Direktinvestitionsprojekte im Tourismussektor in der Region stieg zwischen 2022 und 2023 um 16,1 % von 62 auf 72, wobei die Kapitalinvestitionen um 12,2 % zunahmen.

Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus

Der Bericht stellt eine zunehmende Fokussierung auf Investitionen in nachhaltigen Tourismus fest, da Reiseziele Innovationen und Technologien, einschließlich KI und Blockchain, nutzen, um die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig das Besuchererlebnis zu verbessern. Außerdem wird das wachsende Engagement und Interesse von Staatsfonds hervorgehoben, die davon überzeugt sind, dass die langfristige Zukunft des Tourismussektors positiv und profitabel aussieht.

Ein Aufruf zu nachhaltigem Wachstum

Angesichts der komplexen Erholung der Branche setzt sich der fDi-Tourismus-Investitionsbericht 2024 für Qualität statt Quantität im Tourismus ein. Er deutet an, dass die Diversifizierung der Reiseziele, die Umsetzung umweltfreundlicher Richtlinien und Fortschritte bei der nachhaltigen Infrastruktur für ein langfristiges Wachstum des globalen Tourismus unerlässlich sind.

Jacopo Dettoni , Chefredakteur von fDi Intelligence, betonte die Bedeutung des nachhaltigen Tourismus und merkte an: „Die Welt, in der wir leben, hat sich verändert, und so muss sich auch unser Ansatz im Tourismus ändern. Der Klimawandel und das Ressourcenmanagement verändern die Art und Weise, wie und wohin Menschen reisen, was einen verantwortungsvollen Wandel hin zu nachhaltigen Investitionen erfordert.“

UN-Tourismusgeneralsekretär Zurab Pololikashvili sagte: „Der Aufstieg neuer Technologien und die Notwendigkeit größerer Nachhaltigkeit wirken sich ständig auf den Tourismussektor aus und bieten sowohl Chancen als auch Herausforderungen, die innovative Ansätze erfordern. Mehr und gezieltere Investitionen werden der Schlüssel zur Umgestaltung des Tourismussektors, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Förderung eines integrativen und nachhaltigen Wachstums sein.“

Natalia Bayona, Exekutivdirektorin der UN-Tourismusorganisation, fügt hinzu: „Dieser Bericht bietet eine umfassende, datengestützte Perspektive auf den aktuellen Stand der Investitionen in den Tourismus auf der grünen Wiese und ermöglicht es politischen Entscheidungsträgern und Branchenführern, fundierte, zukunftsorientierte Entscheidungen für ein nachhaltiges Wachstum zu treffen. Investitionen in Menschen, insbesondere in jüngere Generationen, sind von entscheidender Bedeutung, da in der Tourismusbranche mehr als 50 % der weltweiten Arbeitskräfte unter 25 Jahren beschäftigt sind. In Zukunft werden wir uns auf Innovationen und strategische Investitionen konzentrieren, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Reisenden gerecht zu werden, das Wohlergehen der Gemeinschaft zu fördern und die Nachhaltigkeit des Sektors und unseres Planeten zu gewährleisten.“

