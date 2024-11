A venda histórica do Beechcraft T-6C Texan II respalda a parceria estratégica abrangente entre os EUA e o Vietnã, promovendo os interesses dos EUA na região da Índia e Pacífico

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--A Textron Aviation Defense anunciou hoje a chegada de cinco Sistemas de Treinamento Integrado (Integrated Training System - ITS) para aeronaves Beechcraft T-6C Texan II em suporte ao programa de treinamento de pilotos da Força Aérea de Defesa Aérea do Vietnã (ADAF) na Base Aérea de Phan Thiet. A entrega histórica da primeira de 12 aeronaves T-6C Texan II com ITS destaca o cumprimento pontual do programa inaugural de Vendas Militares Estrangeiras (FMS) definido entre a Força Aérea dos EUA (USAF) e a ADAF. Contratada em agosto de 2022, a frota completa com 12 aeronaves T-6C está prevista para ser entregue em meados de 2025.

O Beechcraft T-6C Texan II foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Defense LLC, uma subsidiária de propriedade da Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

"É uma honra apoiar os EUA e sua Parceria Estratégica Abrangente com o Vietnã, pois juntos têm foco na próspera, aberta, resiliente e pacífica Região da Índia e Pacífico", disse Travis Tyler, Presidente e Diretor Executivo da Textron Aviation Defense LLC. "Também damos as boas-vindas à Força Aérea de Defesa Aérea do Vietnã como a 14ª nação a depositar sua confiança no T-6 Texan II, sendo que comemoramos a chegada do T-6C à Base Aérea de Phan Thiet."

A concessão inicial do contrato USAF FMS apresenta três aeronaves T-6C com ITS, levantamento do local, equipamento de suporte em solo, dois motores sobressalentes, peças de reposição, equipamentos de suporte à vida pessoal, tanques de combustível externos e estruturas de ancoragem em aviões, balsa de aeronaves, suporte de programa e ordens técnicas específicas do país. As concessões de contratos subsequentes aumentaram a frota da ADAF com aeronaves T-6C para doze.

Sobre o Beechcraft T-6 Texan II

O Beechcraft T-6 Texan II é o principal simulador de voo militar do mundo. Com suporte de mais de 90 anos de experiência na entrega de mais de 250.000 aeronaves ao redor do mundo, os baixos custos de aquisição, operação e sustentação do Beechcraft T-6 Texan II permitem que as forças aéreas internacionais acelerem a formação de pilotos. Com uma base instalada que mais que quadruplica seu concorrente mais próximo, a família de simuladores de aeronaves Beechcraft T-6 Texan II tem sido o Sistema de Treinamento Integrado (ITS) número um do mundo durante mais de 20 anos. O Beechcraft T-6 Texan II capitaliza uma linha de produção ativa com uma classificação de Nível de Prontidão de Fabricação (MRL) líder do setor de 10, bem como uma comprovada cadeia de fornecimento e a acessibilidade de 85% de peças em comum com o Beechcraft AT-6E Wolverine. Até o momento, a frota mundial com mais de 1.000 aeronaves Beechcraft T-6 Texan II superou 5 milhões de horas de voo em 14 países e duas escolas de voo da OTAN.

Um recurso vital, o T-6 capacita o treinamento mundial de pilotos no programa de simulação de voo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no Canadá, no Programa Conjunto de Treinamento de Pilotos de Jatos Euro NATO (ENJJPT) na Base Aérea de Sheppard, Texas e no Programa de Liderança em Aviação da Força Aérea dos EUA, bem como na Força Aérea, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, Exército e Guarda Costeira dos EUA, Força Aérea Grega, Força Aérea Argentina, Força Aérea Israelense, Força Aérea Real do Reino Unido, Força Aérea Iraquiana, Força Aérea Real Canadense, Marinha Mexicana, Força Aérea Mexicana, Força Aérea Real Marroquina, Força Aérea Colombiana, Força Aérea Real da Nova Zelândia, Força Aérea Real Tailandesa, Força Aérea Tunisiana e Força Aérea de Defesa Aérea do Vietnã.

Sobre a Textron Aviation Defense LLC

Com um legado de milhares de comprovados Sistemas de Treinamento Integrado Beechcraft e Cessna, produzidos e enviados para missão no coração da América desde a Segunda Guerra Mundial, os clientes militares recorrem à Textron Aviation Defense quando precisam de soluções aerotransportadas para suas missões críticas. Fornecedora do principal simulador de voo militar do mundo, a Textron Aviation Defense equipa militares em todo o mundo e lidera em baixos custos de aquisição, sustentação e treinamento. A frota de Beechcraft T-6 Texan II com mais de 1.000 aeronaves registrou mais de 5 milhões de horas em duas escolas militares de voo da OTAN e quatorze países desde 2001. A Textron Aviation Defense é uma subsidiária da Textron Aviation Inc.

Para mais informação, acesse www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que alavanca sua rede mundial de negócios de aeronaves, defesa, indústria e finanças para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipstrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training.

Para mais informação, acesse www.textron.com.

