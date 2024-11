Duracell wird Williams Racing bis ins Jahr 2025 und darüber hinaus unterstützen

Duracell and Williams Racing announce multi-year extension to Formula 1 partnership (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Williams Racing und Duracell sind hocherfreut, am Vorabend des Las Vegas Grand Prix eine mehrjährige Verlängerung ihrer erfolgreichen Formel-1-Partnerschaft bekannt zu geben.

Duracell, ein wahrlich bekannter Name für den weltweit führenden Batteriehersteller, war eine der ersten globalen Marken, die sich Williams Comeback-Mission anschloss, als sie sich vor der Saison 2022 mit dem Team für eine nordamerikanische Partnerschaft zusammenschlossen.

Seitdem das Bündnis zu einer globalen Partnerschaft zusammengewachsen, die für ihre auffälligen Aktivitäten wie die Integration der legendären kupfer- und schwarzfarbenen Batterie in die Williams-Airbox bekannt ist, unterstützt durch fesselndes Fan-Engagement in den sozialen Medien, innovative Einzelhandelsaktionen und TV-Werbekampagnen in mehreren Märkten.

Die Duracell-Airbox wird bis 2025 fortgeführt, wenn der FW47 von Alex Albon und Carlos Sainz gefahren wird – eine der beeindruckendsten Fahreraufstellungen am Grid. Duracells Logo und dessen sofort erkennbare Farben werden weiterhin auf den Helmvisieren der Fahrer zu sehen sein und die Geräte des Teams werden von den einzigartigen „Power Boost Ingredients“ von Duracell profitieren.

Die Ankündigung läutet eine neue und aufregende Ära für die Partnerschaft zweier Legenden ein, die von Leistung sowie Spitzentechnologie angetrieben werden und durch eine Entschlossenheit vereint sind, anders zu denken und nie aufzuhören, voranzukommen. Es geschieht am Vorabend des Großen Preises von Las Vegas, bei dem Williams die DRS-Klappen an den FW46-Heckflügeln von Alex Albon sowie Franco Colapinto in eine Duracell-Batterie verwandelt und die Farbe des DRS-Knopfes in das legendäre Kupfer verändert, um an das Sponsoring der DRS-Zone des Rennens durch Duracell anzuknüpfen.

Duracell wird zudem der dritte langfristige Partner in den letzten Wochen, der seine Beziehung zu Williams ausbaut, und schließt sich damit Kraken und Gulf Oil International an, was ein weiterer Vertrauensbeweis für die anhaltende Transformation des Teams auf dem Weg zum Meisterschaftserfolg ist.

James Bower, Kaufmännischer Leiter, Williams Racing: „Williams ist stolz darauf, dass Duracell unsere Comeback-Reise ins Jahr 2025 und darüber hinaus unterstützt, während wir weiterhin langfristige Beziehungen zu branchenführenden Marken aufbauen, die unsere Vision und Werte teilen. Die Partnerschaft bot unvergessliche Momente und ein legendäres Branding, das zu einem Fan-Favoriten auf unseren Autos geworden ist, und wir freuen uns auf das nächste Kapitel, während wir weiter die Dynamik steigern.“

Ramón Velutini, Global CMO, Duracell: „Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Williams Racing zu verlängern und sie weiterhin auf ihrem Weg zurück an die Spitze zu unterstützen. Unsere gemeinsame Passion für Leistung und das unermüdliche Streben nach Verbesserung machen Williams Racing zu einem perfekten Partner für Duracell. Sowohl Williams Racing als auch Duracell sind ‚anders gestrickt’, verkörpern den Glauben daran, dass ‚gut genug’ niemals gut genug ist. Ich bin vor allem begeistert, dass unsere exklusive ‚Power Boost Ingredients™’-Technologie ihre Geräte sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon antreiben wird.“

Über Williams Racing

Seit fast 50 Jahren steht Williams Racing an vorderster Reihe in einem der schnellsten Sportarten dieses Planeten und ist eines der drei erfolgreichsten Teams in der Geschichte, die an der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Mit einer beinahe konkurrenzlosen Tradition bei der Konstruktion und beim Rennen von F1-Autos sowie unvergessliche Ären, die zeigen, dass mit der Mannschaft zu rechnen ist, kann das britische Kader 16 F1-Weltmeistertitel vorweisen. Seit ihrer Gründung 1977 durch den angesehenen, verstorbenen Sir Frank Williams und des Ingenieurpioniers Sir Patrick Head, gewann das Team neun Konstrukteurswertungen, in Zusammenarbeit mit Cosworth, Honda und Renault. Sein Fahreraufgebot ist legendär, mit seinen sieben Fahrer-Meisterschaftstrophäen, die von wahren Legenden dieses Sports in die Höhe gehoben wurden: Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill und Jacques Villeneuve. Das Team hat bereits Geschichte geschrieben und strebt nun danach, dies mit einer langfristigen Mission zu wiederholen, sich weiterzuentwickeln und wieder an die Spitze der Startaufstellung zu gelangen.

Über Duracell

Die in den 1920er Jahren gegründete Marke und das Unternehmen Duracell wurde 2016 von Berkshire Hathaway Inc. (NYSE-BRK.A, BRK.B) übernommen und ist zum Marktführer für Primärbatterien in Nordamerika herangewachsen. Die legendäre Duracell-Marke ist in der ganzen Welt bekannt. Die Produkte des Unternehmens dienen als Herzstück von Geräten, die Menschen verbunden halten, ihre Familien schützen, sie unterhalten und ihren zunehmend mobilen Lebensstil vereinfachen. Berkshire Hathaway Inc. ist eine 250-Milliarden-Dollar-Holdinggesellschaft, die Tochtergesellschaften besitzt, welche in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig sind. Besuchen Siewww.duracell.com für weitere Informationen; folgen Sie uns auf X.com/Duracell sowie Instagram.com/Duracell und liken Sie uns auf Facebook.com/Duracell.

