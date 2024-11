Duracell stuwt Williams Racing naar 2025 en verder

Duracell and Williams Racing announce multi-year extension to Formula 1 partnership (Photo: Business Wire)

Duracell and Williams Racing announce multi-year extension to Formula 1 partnership (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Aan de vooravond van de Grand Prix van Las Vegas kondigen Williams Racing en Duracell verheugd een meerjarige uitbreiding van hun krachtige Formule 1 partnerschap aan.

Duracell, een echt begrip als 's werelds grootste batterijfabrikant, was een van de eerste wereldmerken die zich aansloot bij de comebackmissie van Williams toen ze de krachten bundelden met het team voor een Noord-Amerikaans partnerschap in de aanloop naar het seizoen van 2022.

Sindsdien is de verbintenis uitgegroeid tot een wereldwijd samenwerkingsverband dat bekend staat om zijn in het oog springende activaties. Een ervan is de integratie van de iconische koperen en zwarte batterij in de airbox van Williams, met boeiende betrokkenheid van fans op sociale media, innovatieve winkelactivaties en tv-reclamecampagnes voor meerdere markten.

De Duracell airbox blijft bestaan in 2025, wanneer Alex Albon en Carlos Sainz de FW47 zullen besturen, een van de meest formidabele coureursteams op de grid. Het logo en de herkenbare kleuren van Duracell blijven zichtbaar op het vizier van de helmen van de coureurs en de apparaten van het team profiteren van de unieke Power Boost-ingrediënten van Duracell.

De aankondiging luidt een nieuw en opwindend tijdperk in voor het partnerschap van twee iconen die gedreven worden door prestaties en baanbrekende technologie, verenigd door de vastberadenheid om anders te denken en nooit op te houden met vooruitgang. Op de vooravond van de GP van Las Vegas verandert Williams de DRS-flappen op de FW46-achtervleugels van Alex Albon en Franco Colapinto in een Duracell-batterij en wordt de kleur van de DRS-knop iconisch koper, onder de sponsoring van Duracell op de DRS-racezone.

Duracell is de derde langetermijnpartner in de afgelopen weken die zijn relatie met Williams verlengt, samen met Kraken en Gulf Oil International. Dit geeft opnieuw blijk van vertrouwen in de voortdurende transformatie van het team op zoek naar succes in het kampioenschap.

James Bower, commercieel directeur, Williams Racing: “Williams is er trots op dat Duracell onze comebackreis naar 2025 en verder versterkt. Wij blijven duurzame relaties opbouwen met toonaangevende merken die onze visie en waarden delen. De samenwerking heeft gezorgd voor memorabele momenten en iconische branding op onze auto's, nu de favoriet onder onze fans. We kijken uit naar het volgende hoofdstuk terwijl we verder bouwen aan het momentum.”

Ramón Velutini, algemeen CMO, Duracell: “We zijn opgetogen om onze samenwerking met Williams Racing uit te breiden en wij blijven hun reis om terug aan de top te komen, ondersteunen. Door onze gedeelde passie voor prestaties en ons niet-aflatende streven naar verbetering past Williams Racing perfect bij Duracell. Zowel Williams Racing als Duracell zijn 'Built Different'. Zij belichamen de overtuiging dat 'goed genoeg' nooit genoeg is. Ik ben vooral blij dat onze exclusieve 'Power Boost Ingredients™'-technologie hun apparaten zal aandrijven, zowel op als naast het circuit.

Over Williams Racing

Al bijna 50 jaar is Williams Racing koploper in een van de snelste sporten ter wereld. Het is een van de drie succesvolste teams in de geschiedenis van het FIA Formule 1-wereldkampioenschap. Met 16 F1-wereldtitels op zijn naam heeft het Britse team een bijna ongeëvenaard erfgoed op het gebied van F1-auto's bouwen en racen. Het kan terugblikken op onvergetelijke tijdperken die aantonen dat het een kracht is om rekening mee te houden. Sinds de oprichting in 1977 door wijlen Sir Frank Williams en engineeringpionier Sir Patrick Head heeft het team negen Constructors' Championships gewonnen, in samenwerking met Cosworth, Honda en Renault. De lijst met coureurs is legendarisch, met zeven rijderskampioenschappen die werden gewonnen door echte sporticonen: Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill en Jacques Villeneuve. Het team heeft al eerder geschiedenis geschreven en wil dat nu opnieuw doen met een langetermijnmissie om zich te ontwikkelen en terug te keren naar de top.

Over Duracell

Het merk en bedrijf Duracell, begonnen in de jaren 1920, werd in 2016 overgenomen door Berkshire Hathaway Inc. (NYSE-BRK.A, BRK.B) en is uitgegroeid tot marktleider op het gebied van primaire batterijen in Noord-Amerika. Het iconische merk Duracell is wereldwijd bekend. Hun producten vormen het hart van apparaten die mensen verbonden houden, hun gezin beschermen, hen vermaken en hun steeds mobielere levensstijl vereenvoudigen. Berkshire Hathaway Inc. is een holding met een marktwaarde van $ 250 miljard, en met dochterondernemingen die zich bezighouden met diverse zakelijke activiteiten. Ga voor meer informatie naar www.duracell.com; volg ons op X.com/Duracell & Instagram.com/Duracell en vind ons leuk op Facebook.com/Duracell.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.