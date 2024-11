Andersen Global starter nu op i Skotland med samarbejdsvirksomhed

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global vil i fremtiden dække endnu mere af Storbritannien gennem en samarbejdsaftale med Skotland-baserede Consilium Chartered Accountants. Derved styrkes kapaciteten yderligere i regionen.

Consilium Chartered Accountants, der blev grundlagt i 2013 og er baseret i Glasgow, er et hurtigt voksende skatte- og revisionsfirma, der primært betjener ejerledede virksomheder samt aktionærer i Skotland og Storbritannien. Virksomheden tilbyder et bredt spektrum af tjenester, herunder virksomhedsrådgivning, regnskab, skat og corporate finance som støtte for små og mellemstore virksomheder.

"Missionen hos Consilium er at hjælpe vores kunder med at nå deres mål. Vi er fokuseret på at drive vækst, mens vi samtidigt ønsker at sikre deres succes på den lange bane," siger skattepartner Craig Coyle. "Samarbejdet med Andersen Global giver os mulighed for at forbedre vores eksisterende kapaciteter og støtte vores kunder i at nå deres nationale og internationale mål."

Global Chairman og CEO for Andersen Mark L. Vorsatz tilføjer: "Consiliums ledelsesteam medbringer kæmpemæssig erfaring. Deres fælles værdier og iværksætterånd stemmer overens med vores globale organisations forpligtelse på at levere problemfrie tjenester, der er de bedste i branchen. Vi er glade for at kunne byde Consilium Chartered Accountants velkommen til Andersen-familien, da vi fortsætter med at udvide vores platform i Europa og andre steder."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 18.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 500 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.