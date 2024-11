Xsolla breidt haar leiderschap in gameontwikkeling en innovatie in APAC uit via nieuwe strategische partnerschappen met Busan City en BDAN

BUSAN, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd videogamehandelsbedrijf, Busan Metropolitan City en Busan Digital Asset Nexus Co., Ltd. (BDAN) hebben een belangrijke MoU (Memorandum of Understanding) ondertekend om Busan te positioneren als internationale hub voor gameontwikkeling en technologische innovatie. Het akkoord consolideert plannen om Xsolla’s APAC (Asia-Pacific) hoofdzetel in Busan te vestigen, een baanbrekend talentontwikkelingscenter voor gameontwikkelaars te lanceren en vorderingen in Web3-technologieën te verkennen om regionale economische en digitale groei te bevorderen.

De ondertekeningsceremonie vond plaats in het stadhuis van de metropool Busan, met belangrijke vertegenwoordigers waaronder Park Hyung-Joon, burgemeester van Busan, Rytis Joseph Jan, SVP Global Strategic Partnerships van Xsolla, en Kim Sang-min, CEO van BDAN. Samen bevestigden de drie partijen plechtig hun toewijding om innovatie te bevorderen, kansen voor plaatselijk talent te creëren en aan de reputatie te bouwen van Busan als leider in de gaming- en digitale industrieën.

“Dit partnerschap is een getuigenis van het ongelooflijke potentieel van Busan als center voor gaming en technologie," aldus Rytis Joseph Jan, SVP Global Strategic Partnerships van Xsolla. “Door met BDAN en Busan City samen te werken, willen we kansen creëren voor lokaal talent en bedrijven, en tegelijk een bijdrage leveren aan de economische en technologische groei van de regio.”

Een belangrijk initiatief dat via dit partnerschap werd afgetast, is het vestigen van de Xsolla APAC hoofdzetel in Busan. Dit zal zorgen voor nieuwe werkgelegenheid in de regio en samenwerking met lokale en internationale partners bevorderen. De hoofdzetel zal dienen als een hub voor gamehandelsactiviteiten, wat bijdraagt tot de visie van Busan om een internationale gaming- en digitale innovatieleider te worden.

In lijn met deze samenwerking creëren Xsolla en BDAN een talentontwikkelingscenter om lokaal gameontwikkelingstalent vooruit te helpen. Deze center zal optreden als een incubator- en acceleratorprogramma om lokale gameontwikkelaars en -ondernemers sterker te maken. Verder zullen Xsolla en BDAN instaan voor mentorschap, middelen en kansen wat financiering betreft om makers in staat te stellen te gedijen in een markt waar de concurrentie steeds groter wordt en te helpen om Busan te profileren als een center voor innovatie in de gamingsector.

“Dit partnerschap demonstreert het potentieel van Busan om een wereldleider te worden in de gaming- en digitale industrieën,” verklaart Park Hyung-joon, burgemeester van Busan. “We kijken ernaar uit om met Xsolla en BDAN samen te werken om het digitale concurrentievermogen van onze stad te versterken en nieuwe economische kansen te bevorderen.”

“De visie die we eerder dit jaar met Xsolla hebben besproken, wordt stilaan werkelijkheid,” zegt Kim Sang-min, CEO van BDAN. “Samen zullen we Busan helpen om een digitale financiënhub en een internationale blockchain-stad te worden, om nieuwe kansen in gaming en daarbuiten te bevorderen. BDAN verbindt zich ertoe om haar maatschappelijke verantwoordelijkheden te vervullen door de digitale industrie en stedelijke innovatie in Busan te leiden.”

De samenwerking bepaalt de setting voor andere initiatieven, zoals het aantrekken van internationale bedrijven, het steunen van lokale ondernemingen en het ontwikkelen van pilootprogramma's in opkomende technologieën. Dit partnerschap weerspiegelt een gedeelde visie om Busan te positioneren als een internationale bestemming voor gameontwikkeling en een belangrijke speler in de digitale economie.

Meer informatie over hoe Xsolla, Busan City en BDAN de toekomst van gameontwikkeling en -innovatie vorm geven, vindt u via: xsolla.blog/busan

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd videogamehandelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services die speciaal zijn ontworpen voor de industrie. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en uitgevers van alle omvang geholpen hun games wereldwijd en op meerdere platforms te financieren, op de markt te brengen, te lanceren en te gelde te maken. Als innovatieve leider in gamehandel is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en monetisatie op te lossen om onze partners te helpen meer geografische gebieden te bereiken, meer inkomsten te genereren en relaties met gamers wereldwijd op te bouwen. Xsolla heeft haar hoofdkantoor en is gevestigd in Los Angeles, Californië, met kantoren in Londen, Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal en steden over de hele wereld. Xsolla ondersteunt toonaangevende gamingpartners zoals Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, en anderen.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com

Over Busan City

Busan is de meest zuidelijke wereldhavenstad van het Koreaanse schiereiland en de tweede grootste stad van Zuid-Korea, na Seoel, de metropool van wereldformaat. De vele stranden zijn zeer populair bij de jeugd en bruisen van activiteit, terwijl de havens en werven gevuld zijn met enorme containers en goederen voor import en export. De straten en pleinen zijn doordrongen van de sfeer van cultuur en kunst. Busan is ook een schatkamer van duurzaam geologisch erfgoed en een hub voor actie voor de wereldwijde klimaatverandering, met name de thuisbasis van de APEC Climate Center. Futuristische wolkenkrabbers veranderen de skyline in wijken zoals Haeundae en Gwangalli, terwijl het hele jaar door romantische festivals — zoals internationale filmfestivals en vuurwerkspektakels — worden gehouden.

Over BDAN

Busan Digital Asset Nexus (BDAN) is een gedecentraliseerde Busan Digital Asset Nexus van de vierde generatie, gespecialiseerd in RWA (Real-World Assets). Het is de eerste binnenlandse Busan Digital Asset Nexus die een akkoord ondertekent met een lokaal bestuur en is dankzij dit partnerschap snel aan het groeien. BDAN is ook het kernbedrijf in Zuid-Korea's enige blockchain speciale zone en dient als het ankerbedrijf van de Opportunity Development Zone, waarbij het een vooraanstaande rol speelt om Busan om te vormen in een internationale hub voor digitale financiën- en blockchain-technologie. BDAN werd geselecteerd via een aanbieding voor bedrijfsexploitanten gevoerd door Busan Metropolitan City in de tweede jaarhelft van 2023 en werd officieel opgericht in de eerste jaarhelft van 2024. De oprichtende aandeelhouders zijn onder andere Barunson, het productiebedijf achter de Academy Award-winnende film Parasite; Ocon, de producer van Zuid-Korea's toppersonage animatie Pororo; Maeil Business Newspaper, Zuid-Korea’s vooraanstaande economische krant; Hana Bank en Hana Securities, twee van de top-vijf financiële instellingen van het land; en IT Cen, een belangrijke speler in Zuid-Korea’s openbare IT-infrastructuur. Samen investeerden deze 11 instellingen in totaal 10 miljard Koreaanse won. In oktober 2024 kondigde BDAN de overname aan van het RWA-platform Sengold, dat al 1,18 miljoen klanten heeft geworven.

