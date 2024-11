NationsBenefits® étend l’accès aux produits d’épicerie en passant un accord avec United Supermarkets

PLANTATION, Floride--(BUSINESS WIRE)--NationsBenefits, la plateforme fintech de premier plan de prestations complémentaires et de soins de santé pour les organismes de gestion des soins, a annoncé que les magasins de la chaîne United Supermarkets d’Albertsons Companies, Inc. avaient rejoint son réseau de détaillants de produits alimentaires et de produits vendus sans ordonnance. Cette intégration directe au point de vente s’appuie sur la technologie BAS de restriction des articles propre à NationsBenefits. Cette expansion permet aux membres des régimes de santé d’utiliser leurs cartes de prestations complémentaires financées par leur régime pour réaliser des achats dans les magasins United Supermarkets, Market Street, Albertsons Market et Amigo. Les cartes de NationsBenefits sont déjà acceptées dans d’autres enseignes d’Albertsons Companies, dont Albertsons, Safeway, Tom Thumb, Randalls, Vons, Jewel-Osco, ACME et Shaw’s.

« Il s’agit d’une opportunité incroyable d’étendre notre portée et notre programme de partenariat afin d’offrir un meilleur accès à des aliments nutritifs là où les membres et les clients ont l’habitude de faire leurs courses », a déclaré le Dr Glenn Parker, PDG de NationsBenefits. « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Albertsons Companies et les magasins de la chaîne United Supermarkets afin de permettre aux membres de Medicare Advantage et de Medicaid de tout le pays de bénéficier d’accès pratique aux aliments nutritifs et aux médicaments vendus sans ordonnance. »

Les membres bénéficiant de prestations éligibles financées par leur régime de santé peuvent acheter certains produits d’épicerie, des produits sans ordonnance et des produits de bien-être avec la carte flexible de leur régime de santé. Les membres reçoivent une carte prépayée personnalisée qui leur permet d’accéder rapidement et facilement à des fonds qui sont chargés mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Ils bénéficient ainsi d’un accès pratique à des options plus nutritives dans leur vie quotidienne afin d’améliorer leur bien-être général.

« Grâce à ce nouveau partenariat passé avec NationsBenefits, les clients des magasins United Supermarket bénéficieront d’options de paiement élargies pour les produits d’épicerie et de bien-être essentiels afin d’améliorer leur santé et leur bien-être », a déclaré Tony Crumpton, chef de la commercialisation chez The United Family. « Cette collaboration souligne notre engagement à veiller à ce que les membres de nos communautés puissent profiter d’un accès pratique aux articles dont ils ont besoin. »

NationsBenefits est désormais acceptée dans toutes les enseignes d’Albertsons Companies. Pour plus d’informations sur cette collaboration, rendez-vous sur https://www.nationsbenefits.com/.

À propos de NationsBenefits®

NationsBenefits® est l’un des principaux fournisseurs de prestations complémentaires, de solutions fintech et de résultats pour l’industrie de la santé. En partenariat avec des organismes de gestion des soins, NationsBenefits propose des solutions de santé innovantes, des analyses de données pour réduire les écarts et des services fintech conçus pour stimuler la croissance, réduire les coûts et améliorer la satisfaction des membres. En s’appuyant sur une technologie de pointe et des partenariats stratégiques avec des détaillants, NationsBenefits permet aux régimes d’assurance-maladie d’offrir des prestations complémentaires efficaces qui optimisent l’expérience de leurs membres et favorisent de meilleurs résultats cliniques. En simplifiant les processus pour faire des choix plus judicieux et en élargissant l’accès aux solutions de prestations, NationsBenefits vise à améliorer la qualité de vie de chaque membre grâce à son offre révolutionnaire et complète. Pour plus d’informations, rendez-vous sur NationsBenefits.com.

