Andersen Global debuteert in Schotland met samenwerkend bedrijf

Consilium Chartered Accountants, opgericht in 2013 en actief vanuit Glasgow, is een snelgroeiend belasting- en accountantskantoor dat voornamelijk door Schotse en Britse eigenaars beheerde bedrijven en aandeelhouders bedient. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder bedrijfsadvies, boekhouding, belasting en bedrijfsfinanciering ter ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven.

"De missie van Consilium is om onze klanten te helpen hun doelen te bereiken. We richten ons op het stimuleren van groei terwijl we blijven investeren in hun succes op de lange termijn," aldus belastingpartner Craig Coyle. "Door samen te werken met Andersen Global kunnen we onze bestaande capaciteiten verbeteren en onze klanten ondersteunen bij het bereiken van hun nationale en internationale doelen."

Wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen Mark L. Vorsatz voegde toe: "Het leiderschapsteam van Consilium brengt een schat aan ervaring met zich mee. Hun gedeelde waarden en ondernemersgeest sluiten aan bij de toewijding van onze wereldwijde organisatie om naadloze eersteklas service te bieden. We zijn verheugd om Consilium Chartered Accountants te verwelkomen in de Andersen-familie terwijl we ons platform in Europa en daarbuiten blijven uitbreiden."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidbedrijven bestaande uit belasting-, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het Amerikaanse lidbedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu meer dan 17.000 professionals wereldwijd en is aanwezig op meer dan 475 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven.

