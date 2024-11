RavenPack lance Bigdata.com optimisé par Vespa.ai afin de révolutionner la recherche vectorielle à l’échelle du milliard appliquée à la recherche financière

TRONDHEIM, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Vespa.ai, la plateforme chef de file pour les applications basées sur l’IA, a été choisie par RavenPack, un spécialiste mondial de l’analyse des données financières, pour optimiser la recherche vectorielle à l’échelle du milliard intégrée à sa nouvelle offre de services, Bigdata.com. La plateforme combine la technologie RAG (pour Retrieval-Augmented Generation, ou génération augmentée de récupération) exclusive de RavenPack et les capacités de recherche de Vespa.ai pour traiter des milliards de documents financiers avec une rapidité et une précision sans précédent.

Bigdata.com représente une avancée majeure dans la technologie de la recherche financière. La plateforme offre aux professionnels une API puissante et un assistant de recherche en temps réel grâce auxquels il est possible de dialoguer directement avec des milliards de documents financiers. L’architecture sophistiquée de la plateforme permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches personnalisées, d’automatiser des tâches complexes et d’accéder à des données en temps réel via des interfaces mobiles et de bureau. Chaque réponse est étayée par l’attribution transparente de ses sources, ce qui garantit une vérifiabilité complète des informations.

Pour prendre en charge l’immensité de l’échelle de Bigdata.com, RavenPack a choisi Vespa.ai comme plateforme de recherche et de récupération de vecteurs. La technologie de recherche sophistiquée de Vespa, mise en œuvre avec le système d’agencement SPANN (Space Partition ANN) – qui permet des recherches rapides et efficaces à l’échelle du milliard en divisant les données en régions plus petites et en localisant des correspondances approximatives – offre à la fois une rapidité et une précision essentielles aux opérations de données en expansion de RavenPack.

Armando Gonzalez, PDG et co-fondateur de RavenPack I Bigdata.com, déclare : « Bigdata.com va révolutionner la manière dont les professionnels de la finance abordent la recherche, l’analyse et la prise de décision. Notre architecture RAG combine la recherche vectorielle avec le « knowledge graph » financier étendu de RavenPack pour produire des informations en temps réel et des recherches approfondies. Après avoir travaillé pendant quelques années avec l’open source Vespa.ai, nous sommes passés à Vespa Cloud pour prendre en charge les flux de travail de notre entreprise. Cela simplifie notre infrastructure à mesure que nous grandissons et nous donne accès aux conseils experts des ingénieurs de Vespa en matière de déploiement de vecteurs à l’échelle du milliard. »

Jon Bratseth, PDG et fondateur de Vespa.ai, déclare : « Bigdata.com est une plateforme de recherche innovante et unique destinée aux entreprises de services financiers. Dans ce domaine, la précision et la rapidité des réponses sont primordiales. Vespa.ai est fier de s’associer à RavenPack pour offrir une infrastructure de recherche d’avant-garde qui met à profit l’apprentissage automatique pour classer les résultats les plus pertinents parmi une masse potentielle de milliards de documents et permettre ainsi aux utilisateurs de prendre en toute confiance des décisions éclairées et au bon moment. »

À propos de Bigdata.com

Bigdata.com est une plateforme d’IA avancée construite par RavenPack, un leader mondial de l’analyse des données financières qui travaille avec les fonds spéculatifs, les banques et les gestionnaires d’actifs les plus performants au monde. Bigdata.com vise à révolutionner la manière dont les professionnels accèdent aux informations et les utilisent. En combinant des capacités de recherche en temps réel, une personnalisation très poussée et des informations claires et vérifiables, Bigdata.com offre aux utilisateurs les données les plus récentes et les plus pertinentes disponibles. Fort des vingt années d’expertise en IA de RavenPack, Bigdata.com repousse les limites du possible dans le domaine des affaires et de la finance.

À propos de Vespa

Vespa.ai est une plateforme permettant de créer des applications basées sur l’IA pour la recherche, la recommandation, la personnalisation et le RAG. La plateforme gère de gros volumes de données et des taux élevés de requêtes et offre une gestion efficace des données, des inférences et de la logique. Vespa est disponible à la fois en tant que service géré et open source.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.