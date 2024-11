Historischer Auftrag für Beechcraft T-6C Texan II unterstützt die strategische Partnerschaft zwischen den USA und Vietnam und stärkt US-amerikanische Interessen in der Indo-Pazifik-Region

WICHITA, Kansas, USA--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Defense gab heute die Lieferung von fünf Beechcraft T-6C Texan II Integrated Training System-(ITS-)Flugzeugen zur Unterstützung des Pilotentrainingsprogramms der ADAF (Vietnam Air Defense Air Force) auf dem Luftwaffenstützpunkt Phan Thiet bekannt. Die historische Auslieferung des ersten von zwölf T-6C Texan II ITS-Flugzeugen bestätigt die termingerechte Umsetzung des ersten Foreign Military Sales (FMS)-Programms, das zwischen der U.S. Air Force (USAF) und der ADAF vereinbart wurde. Der Vertrag wurde im August 2022 unterzeichnet, und die gesamte Flotte von zwölf T-6C-Flugzeugen wird voraussichtlich bis Mitte 2025 ausgeliefert.

Die Beechcraft T-6C Texan II wurde entwickelt und gebaut von Textron Aviation Defense LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT).

„Es ist uns eine Ehre, die USA und ihre umfassende strategische Partnerschaft mit Vietnam zu unterstützen, da sich beide Länder für eine prosperierende, offene, stabile und friedliche indopazifische Region einsetzen“, erklärt Travis Tyler, President und CEO bei Textron Aviation Defense LLC. „Wir heißen auch die Vietnam Air Defense Air Force als vierzehnte Nation willkommen, die der T-6 Texan II ihr Vertrauen entgegenbringt, und feiern die Ankunft der T-6C am Luftwaffenstützpunkt Phan Thiet.“

Der erste USAF FMS-Auftrag umfasst die Bereitstellung von drei T-6C ITS-Flugzeugen, eine Standortbegutachtung, Bodenausrüstung, zwei Ersatztriebwerke, Ersatzteile, Ausrüstung zur Lebensrettung, externe Treibstofftanks und -halterungen, ein Flugzeugtransportflugzeug, Programmunterstützung und länderspezifische technische Aufträge. Durch nachfolgende Auftragsvergaben wurde die T-6C-Flotte der ADAF auf zwölf erhöht.

Über die Beechcraft T-6 Texan II

Die Beechcraft T-6 Texan II ist der weltweit führende Militärflugtrainer. Gestützt auf eine Erfahrung von rund 90 Jahren und die Auslieferung von mehr als 250.000 Flugzeugen weltweit ermöglicht die Beechcraft T-6 Texan II dank ihrer niedrigen Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten den Luftstreitkräften rund um die Welt eine schnelle Ausbildung ihrer Piloten. Mit einer Flotte, die mehr als viermal so groß ist wie die des nächstgrößten Wettbewerbers, ist die Flugzeugfamilie Beechcraft T-6 Texan II seit mehr als 20 Jahren das weltweit führende integrierte Trainingssystem (ITS). Die Beechcraft T-6 Texan II wird in einer aktiven Produktionslinie mit einer branchenführenden MRL-Bewertung (Manufacturing Readiness Level) von 10, einer bewährten Lieferkette und einer 85-prozentigen Teilegleichheit mit der Beechcraft AT-6E Wolverine gefertigt. Bis heute hat die weltweite Flotte von mehr als 1.000 Beechcraft T-6 Texan II-Flugzeugen mehr als fünf Millionen Flugstunden in 14 Ländern und zwei NATO-Flugschulen absolviert.

Die T-6 leistet einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Pilotenausbildung im Rahmen des NATO-Flugausbildungsprogramms in Kanada, des Euro NATO Joint Jet Pilot Training Program (ENJJPT) auf der Sheppard AFB in Texas und des Aviation Leadership Program der U.S. Air Force sowie der U.S. Air Force, U.S. Navy, U.S. Marine Corps, U.S. Army and U.S. Coast Guard, der britischen Royal Air Force, Royal Canadian Air Force, der Marine und der Luftwaffe Mexikos sowie der Luftstreitkräfte von Griechenland, Argentinien, Israel, Irak, Kolumbien, Marokko, Neuseeland, Thailand, Tunesien und Vietnam.

Über Textron Aviation Defense LLC

Angesichts der Tausenden von integrierten Beechcraft- und Cessna-Trainingssystemen, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Herzen Amerikas gefertigt und in Dienst gestellt wurden, setzen Militärkunden bei luftgestützten Lösungen für ihre kritischen Missionen auf Textron Aviation Defense. Als Anbieter des weltweit führenden militärischen Flugtrainers stattet Textron Aviation Defense Militärs auf der ganzen Welt aus und ist führend bei niedrigen Anschaffungs-, Wartungs- und Ausbildungskosten. Die mehr als 1.000 Flugzeuge der Beechcraft T-6 Texan II-Flotte haben seit 2001 mehr als fünf Millionen Flugstunden in zwei NATO-Militärflugschulen und vierzehn Ländern absolviert. Textron Aviation Defense ist eine Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc.

Weitere Informationen unter www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein weltweites Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine erfolgreichen Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation + Training.

Nähere Informationen unter www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsatzprognosen, Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht auf historischen Tatsachen basierende Angaben enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Fähigkeit, die erwarteten Ergebnisse zu erzielen und die Kosten im Rahmen von Verträgen mit der US-Regierung zu kontrollieren, veränderte Prioritäten bei der Finanzierung ausländischer Streitkräfte oder Haushaltsbeschränkungen und -entscheidungen oder Änderungen der Regierungsvorschriften oder -richtlinien für den Export und Import von Militärprodukten und die Volatilität der Weltwirtschaft oder Änderungen der weltweiten politischen Rahmenbedingungen, die sich negativ auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.