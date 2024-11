COP29 : TotalEnergies et Oil India s’associent pour la détection et la mesure des émissions de méthane

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Oil India Limited (OIL) ont signé un accord de coopération afin de mener des campagnes de détection et de mesure des émissions de méthane à l’aide de la technologie pionnière de TotalEnergies AUSEA1 sur les sites d’OIL en Inde.

L’entreprise publique OIL a récemment rejoint l’Oil & Gas Decarbonisation Charter (OGDC), une initiative sectorielle mondiale lancée à la COP28 et dont le Président-Directeur général de TotalEnergies est co-président. L’OGDC a pour ambition de viser à atteindre des opérations net-zéro à l’horizon 2050, ainsi que de tendre vers le presque zéro-émissions de méthane dans l’amont pétrolier et d’éliminer le torchage de routine d’ici à 2030. Les membres de l’OGDC se sont par ailleurs engagés à mesurer et communiquer leurs progrès dans la réalisation de ces objectifs.

Conformément au principe de partage des bonnes pratiques de l’OGDC, TotalEnergies met cette technologie à disposition des autres opérateurs signataires, en tant qu’outil éprouvé et reconnu pour détecter, mesurer et in fine réduire les émissions de méthane de leurs propres sites.

AUSEA, une technologie unique proposée par TotalEnergies

Développée par TotalEnergies et ses partenaires de R&D, la technologie AUSEA consiste en un double capteur de gaz monté sur un drone, capable de détecter les émissions de méthane et de dioxyde de carbone tout en identifiant leur source. Elle marque une vraie avancée dans la détection et la mesure des émissions de méthane par rapport aux techniques classiques. En permettant l’analyse de points d’émission difficilement accessibles, sur tous types de sites industriels, onshore ou offshore, AUSEA est considérée comme l’une des technologies les plus précises du secteur.

« Nous nous réjouissons de voir OIL rejoindre la liste croissante des compagnies nationales avec lesquelles nous collaborons, en mettant notre technologie AUSEA à disposition. C’est une preuve claire que la dynamique de l’OGDC, lancée à la COP28, est en marche, grâce à la promotion des bonnes pratiques industrielles. AUSEA assure aujourd’hui des campagnes sur tous les continents et contribue à l’ambition des signataires de l’OGDC de tendre vers le presque zéro-émissions de méthane dans leurs opérations Amont à l’horizon 2030 », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies

« En s’associant à ses pairs au sein de l’OGDC, OIL réaffirme l’engagement de l’Inde envers la communauté internationale tout en soulignant la détermination d’OIL à réduire ses émissions. OIL se réjouit de collaborer avec TotalEnergies, entreprise pionnière dans la détection et la mesure des émissions de méthane », a déclaré Ranjit Rath, Président-Directeur général d’OIL

À propos d’OIL

Oil India Limited (OIL), entreprise du secteur public de première catégorie (Maharatna), est une compagnie d’exploration et de production entièrement intégrée dans le secteur Amont. Ses origines remontent à l’année de la découverte du pétrole en Inde (1889) et elle est aujourd’hui considérée comme l’une des toutes premières entreprises publiques du pays, avec des actifs en opération s’étendant sur plus de 62 000 kilomètres carrés à travers les États d’Assam, d’Arunachal Pradesh, du Mizoram, du Tripura, du Nagaland, d’Odisha, d’Andhra Pradesh et du Rajasthan ainsi qu’au large de l’archipel des Andaman et dans les eaux peu profondes de la côte du Kerala-Konkan et du bassin de la Krishna et de la Godavari. Sa filiale Numaligarh Refinery Limited (NRL), dotée d’une forte croissance, s’est imposée comme une entreprise modèle du secteur des hydrocarbures en Inde. L’engagement net-zéro d’OIL comprend une vaste gamme d’initiatives, notamment l’atteinte du zéro flaring, l’adoption de sources d’énergie plus vertes, l’investissement dans des projets d’énergie renouvelable et la mise en œuvre de technologies avancées pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre. En adoptant des technologies innovantes, en concluant des accords de collaboration et en investissant dans des projets d’énergie renouvelable, OIL joue un rôle essentiel dans la transition de l’Inde vers une économie bas carbone et un avenir énergétique durable. Les efforts inlassables et l’engagement de ses collaborateurs lui ont valu en 2023 le statut Maharatna, plus haute distinction accordée à une entreprise du secteur public central en Inde.

À propos de TotalEnergies en Inde

Arrivée en Inde en 1993, TotalEnergies ne cesse de développer sa présence dans le pays. La Compagnie s’est associée au Groupe Adani pour former plusieurs joint-ventures dans les secteurs du gaz et des renouvelables (Adani Total, Dhamra LNG Terminal, Adani Total Gas, Adani Green Energy, AGEL23, ARE9L et ARE64L). Elle est aussi présente dans le stockage d’énergie à travers sa filiale Saft, la production d’électricité solaire décentralisée, la chimie (Hutchinson), le GPL, les lubrifiants et les fluides spéciaux. Elle opère un site de stockage de GPL souterrain à Vizag par le biais d’une JV avec HPCL, et produit et commercialise des dérivés de bitume modifié au travers d’une JV avec Indian Oil Corporation. La Compagnie dispose d’un centre de R&D à Mumbai (Technical Centre Asia-Pacific) et d’un Digital Innovation Center à Pune, en partenariat avec Tata Consulting Services (TCS).

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

1 Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Applications