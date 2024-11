Duracell prolonge son partenariat avec Williams Racing jusqu’en 2025 et au-delà

Duracell and Williams Racing announce multi-year extension to Formula 1 partnership (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--À la veille du Grand Prix de Las Vegas, Williams Racing et Duracell ont le plaisir d’annoncer la prolongation pour plusieurs années de leur solide partenariat en Formule 1.

Duracell, la célèbre marque du plus grand fabricant mondial de batteries, a été l’une des premières à participer à la renaissance de l’écurie Williams en s’associant à celle-ci dans le cadre d’un partenariat nord-américain pour la saison 2022.

Par la suite, cette alliance est devenue un partenariat mondial connu pour ses actions accrocheuses, telles que l’intégration de la batterie emblématique noire et cuivre dans la boîte à air Williams – une idée plébiscitée avec enthousiasme par les fans sur les réseaux sociaux, des opérations de vente au détail innovantes et des campagnes publicitaires télévisées multi-marchés.

La boîte à air Duracell sera maintenue jusqu’en 2025, sur la FW47 qui sera pilotée par Alex Albon et Carlos Sainz, l’un des équipages les plus redoutables de la grille de départ. Le logo Duracell et ses couleurs instantanément reconnaissables resteront présents sur les visières des casques des pilotes, et les appareils de l’écurie bénéficieront des ingrédients exclusifs Power Boost de Duracell.

Cette annonce marque le début d’une nouvelle ère passionnante de collaboration entre ces deux icônes qui partagent la même passion pour les performances et les technologies de pointe et sont unies par la même détermination à penser autrement et à ne jamais cesser d’aller de l’avant. La nouvelle intervient à la veille du Grand Prix de Las Vegas, où les volets DRS des ailerons arrière de la Williams FW46 d’Alex Albon et Franco Colapinto prendront la forme d’une pile Duracell, tandis que le bouton DRS prendra la couleur cuivre emblématique pour s’aligner sur le parrainage par Duracell des zones DRS de la course.

Duracell est également devenu récemment le troisième partenaire à long terme à prolonger sa relation avec Williams : confiante dans les capacités de Williams à progresser sans cesse, la marque s’est jointe à Kraken et Gulf Oil International pour accompagner l’écurie dans sa détermination à briller en championnat.

James Bower, directeur commercial de Williams Racing a déclaré : « Williams est fier de voir Duracell accompagner notre parcours de renaissance jusqu’en 2025 et au-delà, tandis que nous continuons à bâtir des relations durables avec des marques de premier plan qui partagent notre vision et nos valeurs. Ce partenariat a généré des moments mémorables et une image emblématique qui, apposée sur nos voitures, est devenue une favorite des passionnés. Nous avons hâte d’ouvrir le prochain chapitre de notre histoire et de poursuivre sur notre lancée. »

Ramón Velutini, directeur marketing mondial de Duracell, ajouté : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Williams Racing et de continuer à soutenir leurs efforts pour retrouver le sommet du tableau. Notre passion commune pour la performance et notre quête incessante d’amélioration font de Williams Racing un partenaire idéal pour Duracell Bien que Racing et Duracell aient chacune une histoire très différente, les deux marques incarnent toutes deux la conviction que "suffisant" n’est jamais assez. Je suis vraiment très heureux que notre technologie exclusive Power Boost Ingredients™ optimisent leurs dispositifs, sur le circuit et hors-piste. »

À propos de Williams Racing

Depuis près de 50 ans, Williams Racing est à l’avant-garde de l’un des sports les plus rapides de la planète ; c’est l’une des trois écuries participant au Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA les plus titrées de l’histoire. Détentrice d’un héritage quasi inégalé en termes d’ingénierie, de voitures de course de F1 et de moments inoubliables prouvant qu’il s’agit d’une force avec laquelle il faut compter, l’écurie britannique compte 16 titres de champion du monde de F1 à son palmarès. Depuis sa création en 1977 par feu Sir Frank Williams et Sir Patrick Head, un pionnier de l’ingénierie, l’écurie a remporté neuf Championnats des Constructeurs, en association avec Cosworth, Honda et Renault. Sa légendaire équipe de pilotes compte sept trophées de Championnat des Pilotes remportés par de véritables icônes du sport : Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill et Jacques Villeneuve. L’écurie, qui a déjà marqué l’histoire et compte bien continuer, s’est donné pour mission à long terme de progresser et de retrouver le haut du tableau.

À propos de Duracell

Fondée dans les années 1920, la société Duracell a été acquises par Berkshire Hathaway Inc. (NYSE-BRK.A, BRK.B) en 2016. Au fil du temps, la marque Duracell, connue dans le monde entier, est devenue le leader du marché des batteries primaire en Amérique du Nord. Les produits Duracell sont le cœur des appareils qui maintiennent les gens connectés, protègent leurs familles, les divertissent et simplifient leur mode de vie de plus en plus mobile. Berkshire Hathaway Inc., une société holding dont la valeur atteint 250 milliards USD, possède des filiales qui exercent diverses activités commerciales. Rendez-vous sur www.duracell.com pour plus d’informations ; suivez-nous sur X.com/Duracell et Instagram.com/Duracell et likez-nous sur Facebook.com/Duracell.

