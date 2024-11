One Trading entre en partenariat avec Solidus Labs pour garantir une préparation MiCAR de qualité institutionnelle

Solidus Labs and One Trading partner to secure institutional-grade MiCAR readiness. (Graphic: Business Wire)

NEW YORK et AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--One Trading, l’une des principales bourses européennes de cryptoactifs et la première plateforme de négociation de contrats à terme perpétuels de l’UE, annonce aujourd’hui un partenariat avec Solidus Labs, un spécialiste des solutions de conformité et de sécurité crypto-natives. Grâce à cette collaboration, One Trading renforce encore ses activités pour répondre à l’évolution des normes réglementaires, en renforçant les protections contre les abus de marché et en soutenant sa préparation au règlement de l’UE sur les marchés des actifs crypto (MiCAR).

One Trading lance un OTF (Organised Trading Facility) réglementé MiFID II pour les contrats à terme perpétuels dans l'UE, agréé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). Il s'agit de la seule plateforme de produits dérivés réglementés dans l'UE accessible aux clients de détail éligibles, offrant des conditions inégalées à ses utilisateurs institutionnels et de détail. Tirant parti de la technologie qui a positionné One Trading comme la plateforme de négociation la plus rapide au monde au début de 2024, la société est à présent à l’avant-garde d’une nouvelle norme en tant que première au monde à offrir un règlement en temps réel (< 1 minute) pour toutes les positions sur produits dérivés, accessible 24/7, sur tous les marchés. Afin de soutenir davantage le haut niveau de service, l’intégration de la technologie de surveillance de pointe de Solidus Labs permettra à One Trading de surveiller et d’atténuer de manière proactive les risques d’abus de marché sur l’ensemble de sa plateforme, garantissant ainsi un environnement de négociation sécurisé pour sa clientèle diversifiée.

« Chez One Trading, nous nous engageons à remodeler la manière dont les instruments financiers réglementés sont négociés à l'ère numérique, en mettant l'accent sur l'innovation, la transparence et une protection renforcée pour les clients européens de détail et institutionnels éligibles », déclare Sam Azad, Head of Compliance, One Trading. « L’intégration de la technologie de Solidus Labs renforce notre capacité à détecter et à atténuer de manière proactive les abus de marché, renforçant ainsi notre engagement en faveur de l’intégrité du marché et de l’excellence réglementaire. »

« Le modèle unique d’One Trading est destiné à redéfinir le secteur du trading de l’UE grâce à une approche novatrice des instruments financiers. Son innovation inégalée, ses solutions axées sur la technologie et son engagement à respecter les normes réglementaires les plus élevées s’alignent parfaitement sur la mission de Solidus Labs de promouvoir un écosystème d’actifs numériques sûr et réglementé », déclare Asaf Meir, CEO et fondateur, Solidus Labs. « Notre technologie de surveillance de pointe détecte avec précision les abus de marché en temps réel sur plusieurs sites et produits. En tirant parti de cette capacité, One Trading peut gérer de manière proactive les risques et pérenniser sa plateforme afin de respecter et de dépasser les normes réglementaires en constante évolution telles que la MiCA, en établissant une nouvelle référence pour le trading crypto conforme et sécurisé en Europe. »

Alors que le règlement MiCAR met en œuvre de nouvelles exigences en matière d'abus de marché d'ici le 30 décembre 2024, Solidus Labs soutient activement les principaux acteurs actifs sur les marchés des actifs cryptographiques en Europe dans la préparation à la conformité MiCAR. Par l’intermédiaire de son MiCA Masters Resource Center, qui fournit des ressources spécialisées, des conseils et des informations façonnés par des discussions avec les principaux régulateurs de l’UE, Solidus Labs aide les VASP et les entreprises d’investissement à élaborer des cadres de conformité solides et à garantir que la surveillance transactionnelle est prête à répondre aux exigences à venir.

À propos de One Trading

One Trading est une bourse européenne d'actifs numériques dont le siège se trouve aux Pays-Bas. La société s'engage à fournir une plateforme sécurisée, rapide et évolutive pour le trading d'actifs crypto et de produits dérivés. En mettant l'accent sur l'innovation et la conformité réglementaire, One Trading vise à établir de nouvelles normes dans l'industrie et à offrir des services inégalés à ses clients. Pour plus d'informations, visitez : https://onetrading.com

À propos de Solidus Labs

Solidus Labs est le spécialiste de la conformité crypto-native, spécialisé dans la surveillance des négociations, le suivi des transactions et les solutions de protection du staking. Solidus Labs dirige des initiatives telles que la Crypto Market Integrity Coalition et le DACOM Summit, avec un engagement à sécuriser le trading cryptographique sur des marchés centralisés et décentralisés. Pour plus d'informations, visitez : https://soliduslabs.com

