Corpay Cross-Border élargit son partenariat avec World Aquatics

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY), leader mondial des paiements aux entreprises, a le plaisir d'annoncer que sa division spécialisée dans les paiements transfrontaliers a conclu un accord sur plusieurs années pour prolonger sa collaboration fructueuse avec World Aquatics en tant que fournisseur officiel de services de paiement en devises (FX).

L'activité Cross-Border de Corpay fournit depuis 2022 une gamme de solutions de paiement en devises à World Aquatics, instance dirigeante mondiale de six disciplines aquatiques (natation, water-polo, plongeon, plongeon de haut vol, natation artistique et natation en eau libre). Dans le cadre de cette prolongation de plusieurs années, World Aquatics, ainsi que la communauté aquatique mondiale, les organisateurs d'événements et les partenaires de World Aquatics, pourront continuer à bénéficier des solutions innovantes Cross-Border de Corpay en matière de paiements internationaux et de gestion du risque de change.

« Au cours de ces trois dernières années, nous avons eu le privilège de devenir le fournisseur officiel de paiements en devises de World Aquatics », a déclaré Brad Loder, Directeur Marketing des solutions Cross-Border de Corpay. » Notre équipe est très honorée de la confiance que nous témoigne l'équipe de World Aquatics et se réjouit du renouvellement sur plusieurs années de notre partenariat. Nous sommes impatients de pouvoir continuer à travailler avec World Aquatics et avec la vaste communauté aquatique mondiale pour les aider à réaliser leurs paiements internationaux et à mettre en œuvre leurs plans de gestion du risque de change pour les années à venir ».

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre notre partenariat avec la Division Cross-Border de Corpay en cette période charnière pour World Aquatics. Notre calendrier d'événements internationaux s'étoffe et notre présence mondiale se développe continuellement. Cette collaboration continue nous permettra de rationaliser plus encore nos opérations financières », a déclaré Brent Nowicki, Directeur général de World Aquatics.

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements figurant au S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (régler des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Les paiements en toute simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos de World Aquatics

World Aquatics est l'organe directeur international des sports aquatiques, dont la vision repose sur l'idée d'un monde uni par l'eau, pour la santé, la vie et le sport. Cette organisation indépendante, créée en 1908, se compose de 211 fédérations Nationales et de cinq associations continentales.

World Aquatics supervise six sports aquatiques (la natation, le water-polo, le plongeon, la natation artistique, la natation en eau libre et le plongeon de haut vol) et est reconnu par le Comité international olympique (CIO) comme l'autorité mondiale de référence pour ces sports.

*“Corpay” dans ce document fait principalement référence à la Division Cross-Border de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; la liste complète des entreprises qui font partie de la Division Cross-Border de Corpay est disponible ici. https://www.corpay.com/compliance.