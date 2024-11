Solidus Labs and One Trading partner to secure institutional-grade MiCAR readiness. (Graphic: Business Wire)

NEW YORK & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--One Trading, een toonaangevende Europese crypto-assetbeurs en de eerste handelsplaats voor eeuwigdurende futures in de EU, heeft vandaag een partnerschap aangekondigd met Solidus Labs, een categoriebepaler in crypto-native nalevings- en beveiligingsoplossingen. Door deze samenwerking versterkt One Trading haar activiteiten verder om te voldoen aan de veranderende regelgevingsnormen, de bescherming tegen marktmisbruik te verbeteren en haar gereedheid voor de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) van de EU te ondersteunen.

One Trading lanceert een door MiFID II gereguleerde OTF (Organised Trading Facility) voor eeuwigdurende futures in de EU, met een vergunning van de Nederlandse Autoriteit Financiƫle Markten (AFM).

