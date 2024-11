One Trading Partners geht mit Solidus Labs in Partnerschaft, um Bereitschaft für MiCAR auf institutionellem Niveau zu sichern

Solidus Labs and One Trading partner to secure institutional-grade MiCAR readiness. (Graphic: Business Wire)

NEW YORK & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--One Trading, eine führende europäische Börse für Krypto-Assets und der erste Handelsplatz der EU für Perpetual Futures, gab heute eine Partnerschaft mit Solidus Labs, Vorreiter für kryptonative Sicherheits- und Compliance-Lösungen, bekannt. Durch diese Zusammenarbeit stärkt One Trading seinen Betrieb weiter, um die sich entwickelnden regulatorischen Standards zu erfüllen, den Schutz vor Marktmissbrauch zu verbessern und seine Bereitschaft für die EU-Verordnung „Markets in Crypto-Assets Regulation“ (MiCAR) zu unterstützen.

One Trading führt ein MiFID II-reguliertes OTF (Organised Trading Facility) für Perpetual Futures in der EU ein, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) lizenziert ist. Es ist der einzige regulierte Derivat-Handelsplatz in der EU, der für berechtigte Privatkunden zugänglich ist und sowohl institutionellen als auch privaten Nutzern unvergleichliche Bedingungen bietet. Mit der Technologie, die One Trading Anfang 2024 als die weltweit schnellste Handelsplattform positionierte, zeichnet sich das Unternehmen nun als das erste der Welt aus, das die Abwicklung aller Derivatpositionen in Echtzeit (<1 Minute Ticklevel) rund um die Uhr auf allen Märkten anbietet. Zur weiteren Unterstützung des hohen Servicestandards wird die Integration der fortschrittlichen Überwachungstechnologie von Solidus Labs es One Trading ermöglichen, potenziellen Marktmissbrauch auf seiner Plattform proaktiv zu überwachen und zu mindern, wodurch eine sichere Handelsumgebung für die vielfältige Kundenbasis gewährleistet wird.

„One Trading hat es sich zum Ziel gesetzt, den Handel mit regulierten Finanzinstrumenten im digitalen Zeitalter neu zu gestalten, wobei wir den Schwerpunkt auf Innovation, Transparenz und verbesserten Schutz für berechtigte europäische Privatkunden und institutionelle Kunden legen“, so Sam Azad, Head of Compliance bei One Trading. „Durch die Integration der Technologie von Solidus Labs stärken wir unsere Fähigkeit, Marktmissbrauch proaktiv zu erkennen und zu mindern, und unterstreichen unser Engagement für Marktintegrität und regulatorische Exzellenz.“

„Das einzigartige Modell von One Trading wird die EU-Handelslandschaft mit einem bahnbrechenden Ansatz für Finanzinstrumente neu definieren. Die konkurrenzlose Innovationsarbeit, technologiegestützten Lösungen und Verpflichtung zu höchsten Regulierungsstandards fügen sich nahtlos in die Mission von Solidus Labs ein, ein sicheres und reguliertes Ökosystem für digitale Vermögenswerte zu fördern“, sagte Asaf Meir, CEO und Gründer von Solidus Labs. „Unsere hochmoderne Überwachungstechnologie erkennt Marktmissbrauch präzise in Echtzeit über mehrere Handelsplätze und Produkte hinweg. Mit dieser Fähigkeit kann One Trading proaktiv Risiken steuern und seine Plattform zukunftssicher machen, um die sich entwickelnden regulatorischen Standards wie MiCA zu erfüllen und zu übertreffen, womit wir einen neuen Maßstab für den konformen und sicheren Kryptohandel in Europa setzen.“

Da die MiCA-Verordnung am 30. Dezember 2024 neue Anforderungen zur Verhinderung von Marktmissbrauch in Kraft setzt, unterstützt Solidus Labs aktiv führende Akteure auf den Kryptomärkten in ganz Europa bei der Vorbereitung auf die Einhaltung der MiCAR-Vorschriften. Durch sein MiCA Masters Resource Center, das Expertenressourcen, Leitlinien und Einblicke bietet, die auf Gesprächen mit führenden EU-Regulierungsbehörden basieren, unterstützt Solidus Labs VASPs und Investmentfirmen dabei, robuste Compliance-Rahmenwerke zu entwickeln und die Handelsüberwachung für die kommenden Anforderungen vorzubereiten.

Über One Trading

One Trading ist eine europäische Börse für digitale Vermögenswerte mit Hauptsitz in den Niederlanden. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine sichere, schnelle und skalierbare Plattform für den Handel mit Krypto-Assets und Derivaten bereitzustellen. Mit dem Fokus auf Innovation und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften will One Trading neue Maßstäbe in der Branche setzen und seinen Kunden unvergleichliche Dienstleistungen bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://onetrading.com

Über Solidus Labs

Solidus Labs ist der Vorreiter für kryptonative Compliance-Lösungen, der sich auf Handelsüberwachung (Trade Surveillance), Transaktionsmonitoring und Staking-Schutz spezialisiert. Solidus Labs hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen sicheren Kryptohandel in allen zentralisierten und dezentralisierten Märkten zu ermöglichen und steht an der Spitze von Initiativen wie der Crypto Market Integrity Coalition und dem DACOM Summit. Weitere Informationen finden sie unter: https://soliduslabs.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.