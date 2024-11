PPG renforce sa présence dans le secteur des revêtements par poudre en Italie grâce à un partenariat avec SARO/Siccardi

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui, un partenariat stratégique avec SARO/Siccardi, le plus grand distributeur de revêtements à base de poudre en Italie. Cette collaboration renforcera le réseau de distribution de PPG pour les revêtements par poudre sur le marché italien et donnera à la clientèle un accès plus large à des produits et services de haute qualité.

« Le partenariat avec un leader respecté et soucieux du client comme SARO/Siccardi accélérera la croissance des poudres pour PPG », a déclaré Gianfranco Corvi, directeur du marché italien de PPG pour les revêtements industriels. « Il s'appuiera sur le statut de PPG en tant que leader mondial des technologies de revêtement par poudre et sur la connaissance du marché et la forte présence de SARO/Siccardi pour offrir aux clients de la région une protection optimale de leurs produits et une expérience d'achat de poudre efficace. »

Dans le cadre de ce partenariat, PPG et SARO/Siccardi travailleront en étroite collaboration avec les clients afin de mieux comprendre leurs besoins spécifiques et de leur fournir des solutions sur mesure, une assistance technique et des prix compétitifs.

« Nous sommes convaincus que ce partenariat permettra d'améliorer nos services afin de répondre à la demande croissante de revêtements à base de poudre », a déclaré Justin Epler, responsable général des revêtements industriels de PPG pour la région EMEA. « Grâce à nos technologies avancées de revêtement par poudre et au vaste réseau de distribution de SARO/Siccardi, nos clients en Italie auront accès à une sélection plus complète de produits de qualité élevée ainsi qu'à un accès plus facile à nos solutions. »

« L'accès aux entrepôts, aux laboratoires et aux unités de production de PPG en Italie améliorera notre service à la clientèle et notre réactivité », a déclaré Roberto Siccardi, directeur général de SARO/Siccardi.

Depuis 2019, PPG s'est concentré sur le développement de son activité de revêtements par poudre par le biais de partenariats stratégiques et d'acquisitions, d'investissements dans la recherche et le développement, ainsi que d'améliorations des infrastructures qui augmentent la capacité de production à l'échelle mondiale pour répondre à la demande croissante de solutions de fabrication plus durables. Les revêtements en poudre sont généralement formulés sans solvants qui libèrent des composés organiques volatils (COV), et le surplus de pulvérisation peut être récupéré et réutilisé. Les technologies de revêtement en poudre jouent un rôle clé dans les efforts de PPG pour faire en sorte que 50 % des ventes proviennent de produits et de processus durables d'ici 2030.

Pour en savoir plus sur les solutions de revêtement en poudre de PPG, rendez-vous sur le site de PPG : Industrial Powder Coatings ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de SARO S.a.s./Siccardi

SARO/Siccardi a été fondée en 1975 et a fonctionné sous le nom de Siccardi jusqu'en 1986. Aujourd'hui, SARO/Siccardi est le plus grand distributeur italien de revêtements en poudre et de produits connexes. L'entreprise s'est forgé une réputation de fournisseur de produits de haute qualité et de service à la clientèle exceptionnel.

PPG : NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDE®

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et fournir les peintures, les revêtements et les matériaux de spécialité auxquels nos clients font confiance depuis plus de 140 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les principaux défis de nos clients, en collaborant étroitement pour trouver la bonne voie à suivre. La société, dont le siège social se trouve à Pittsburgh, opère et innove dans plus de 70 pays et a déclaré un chiffre d'affaires net de 18,2 milliards de dollars en 2023. Nous travaillons pour des clients actifs dans les secteurs de la construction, des produits de consommation, de l'industrie, des transports et de l'après-vente. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.ppg.com.

Le Logo PPG et Nous protégeons et embellissons le monde sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.

CATEGORIE Revêtements industriels

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.