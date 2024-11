NHOA Energy fournira à Red Eléctrica de España deux projets de stockage d'une capacité totale de 105MWh

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NHOA Energy, la société du Groupe NHOA (NHOA.PA) dédiée au stockage d'énergie, a signé les accords et commencé les activités d’exécution avec Red Eléctrica, le gestionnaire de réseau de transport espagnol, pour la fourniture de deux projets de stockage sur batteries (BESS) aux îles Baléares, d’une puissance de 140MW et 105MWh. Les systèmes fourniront des services de soutien continu aux réseaux des îles et représenteront, de manière agrégée, le plus grand SATA (Storage as Transmission Asset) dans le sud de l'Europe.

Les systèmes seront déployés dans les sous-stations des îles, pour soutenir les lignes d'interconnexion avec le continent et maximiser les échanges de puissance des interconnexions existantes et futures avec l'île de Majorque, contribuant à la décarbonisation des îles Baléares.

Ce projet est inclus dans la Planification Électrique Espagnole (www.planificacionelectrica.es) ainsi que dans le Plan National Intégré d'Énergie et de Climat (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima - PNEIC) espagnol, qui vise à augmenter la capacité des énergies renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et améliorer l'indépendance énergétique, tout en favorisant la croissance économique et la durabilité.

« Nous sommes reconnaissants à Red Eléctrica pour l'attribution de ce contrat emblématique. Le projet de 140MW est un tournant majeur pour toute la région, représentant la plus grande initiative de stockage de batterie pour smart grid de l'UE. En renforçant l'interconnexion entre les îles et le continent, le projet montre comment les solutions de stockage d'énergie intégrées peuvent être efficacement mises en œuvre pour favoriser la résilience des réseaux nationaux, dans tous les environnements, surtout dans les zones critiques. Nous observons un changement d'étape dans l'adoption du stockage d'énergie dans nos marchés du sud de l'Europe et nous réjouissons de jouer un rôle pivot dans la transition énergétique des régions », a commenté Fabrizio Ciaccia, Vice President EMEA de NHOA Energy.

Groupe NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique les réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), le Groupe NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nhoagroup.com

NHOA Energy

NHOA Energy est l'unité commerciale du Groupe NHOA qui conçoit et réalise des systèmes de stockage d'énergie clé en main, transformant les centrales solaires et éoliennes en sources d'énergie durable disponibles 24/7. En tant que pionnier dans les micro-réseaux avec énergies renouvelables et systèmes de stockage écologiques, NHOA Energy se positionne parmi les principaux intégrateurs de systèmes mondiaux avec près de 20 ans d'expérience et plus de 2GWh de capacité en ligne et en construction sur quatre continents. NHOA Energy, avec des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Taïwan et en Australie, maintient la recherche, le développement et la production de ses propres technologies entièrement en Italie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

