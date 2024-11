LTIMindtree renforce son partenariat stratégique avec Nexi Group

Sudhir Chaturvedi, President & Executive Board Member, LTIMindtree and Giuseppe Dallona, CIO of Nexi Group (Photo: Business Wire)

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui la prolongation de son contrat avec Nexi Group, l'un des principaux fournisseurs européens de PayTech. Cette collaboration devrait permettre à Nexi de redessiner son paysage technologique grâce à ses principales plateformes d'acquisition, d'émission et de commerce électronique, ce qui consolide sa position d'acteur essentiel dans le domaine des paiements numériques.

Dans le cadre de ce partenariat, LTIMindtree mettra à profit son expertise technique et ses solutions de pointe pour optimiser les plateformes stratégiques de Nexi, garantissant ainsi l'amélioration des performances, de l'innovation et de l'évolutivité. LTIMindtree gérera également l'infrastructure hybride de Nexi, permettant une intégration sans heurts des solutions sur site dans le cloud, tout en soutenant les efforts de transformation numérique de l'entreprise.

« C'est avec un grand enthousiasme que nous nous lançons dans cette aventure transformatrice avec LTIMindtree », a déclaré Giuseppe Dallona, CIO de Nexi Group. « Leur expertise avérée et leur envergure mondiale nous aideront à améliorer la résilience et la flexibilité de nos plateformes, soutenant ainsi la mission de Nexi, à savoir offrir des solutions de paiement sécurisées, innovantes et sans friction pour les entreprises et les consommateurs dans toute l'Europe », a-t-il ajouté.

Sudhir Chaturvedi, président et membre exécutif du conseil d'administration de LTIMindtree, a déclaré : « Ce partenariat souligne notre engagement qui consiste à permettre aux principales entreprises de bénéficier d'une innovation technologique de pointe. En s'appuyant sur notre profonde expertise dans ce domaine et sur nos capacités de livraison au niveau mondial, nous sommes convaincus de pouvoir stimuler la croissance et le succès de Nexi dans le secteur hautement concurrentiel des paiements numériques ».

Plus de 800 collaborateurs hautement qualifiés de LTIMindtree desserviront Nexi à partir de neuf centres de livraison mondiaux, avec une assistance 24 heures sur 24 et en stimulant les avancées technologiques de Nexi. Ces centres mondiaux garantiront l'agilité et l'excellence opérationnelle, tout en permettant une approche locale sur les principaux marchés.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d'activité de repenser les modèles commerciaux, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance grâce aux technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte de grandes connaissances dans le domaine et dans la technologie, ce qui permet d'obtenir d'améliorer la différenciation concurrentielle, les expériences clients et les résultats commerciaux dans un monde convergent. Dynamisée par plus de 84 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, qui appartient au Larsen & Toubro Group, conjugue les fameuses forces de l'industrie de l'anciennement Larsen et Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et assurer une transformation adaptée aux besoins. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant https://www.ltimindtree.com/.

