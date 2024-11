SBC to leverage operational synergies and implement growth strategies to launch into new verticals and geographies (Graphic: Business Wire)

SBC to leverage operational synergies and implement growth strategies to launch into new verticals and geographies (Graphic: Business Wire)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical”, of het “Bedrijf” of “SBC”), een internationale leverancier van omvattende consulting- en managementservices voor medische ondernemingen en hun ziekenhuizen, maakte vandaag bekend dat het een definitief akkoord heeft afgesloten om Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd. ("AHH") over te nemen, een privébedrijf gevestigd in Singapore dat eigenaar en exploitant is van verschillende merken die esthetische medische behandelingen aanbieden, in een transactie volledig in contanten, die volgens planning op 13 november 2024 wordt afgesloten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.