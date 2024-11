DeepGreenX sichert sich historische Projektzusage in Höhe von 140 Milliarden US-Dollar und Leasingfonds

PARIS & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DeepGreenX Group Inc. („DeepGreenX“ oder „das Unternehmen“), ein KI-gestütztes Unternehmen für grüne Energie und Technologie, und die Asia Development & Investment Bank Holdings Ltd. („ADIB“) gaben heute gemeinsam eine Vereinbarung bekannt, wonach ADIB eine strategische Kapitalbeteiligung an DeepGreenX erwerben wird. Im Gegenzug verpflichtet sich die ADIB, dem Unternehmen in den nächsten sechs Jahren Engineering-, Beschaffungs-, Bau- (EPC) und Datenmanagementprojekte im Wert von 140 Milliarden US-Dollar sowie exklusive Platzierungs- und Verwaltungsrechte für einen entsprechenden Leasingfonds in Höhe von 140 Milliarden US-Dollar („der Leasingfonds“) zur Unterstützung von Projekten im Bereich grüne Energie bereitzustellen. Nach dieser Investition wird die ADIB einen Anteil von 36 % am Unternehmen halten, wobei die Gegenleistung für diese strategische Investition in der Zuweisung aller EPC- und Verwaltungsgebühren an DeepGreenX besteht.

Der Leasingfonds wird die Schaffung eines leistungsstarken, grenzüberschreitenden Finanzmodells unterstützen, um grüne Energieprojekte weltweit zu verwirklichen und so den globalen Übergang zu grüner Energie zu beschleunigen. Gemeinsam mit der ADIB baut DeepGreenX dieses Ökosystem auf und konzentriert sich dabei auf die Bereitstellung von KI-gestützten Finanzierungslösungen für verschiedene grüne Energiemärkte. Zu diesen vertikalen Märkten für grüne Energie gehören unter anderem grüne Rechenzentren und energiesparende Computer, kleine Kernreaktoren, Energiespeicherlösungen, die Produktion alternativer Kraftstoffe wie Wasserstoff, Ammoniak, Alkohol und Erdgas sowie virtuelle Stromnetze und Stromnetzausrüstung.

Sam Yu Sun, Vorsitzender von DeepGreenX, CEO der ADIB Holdings und Präsident der ADIB, kommentierte: „Heutzutage sehen wir, dass so viele tragfähige grüne Energieprojekte stagnieren, weil es kein globales Finanzökosystem gibt, das ihr Wachstum unterstützt, selbst auf den europäischen Märkten mit soliden grünen Übergangspolitiken und günstigen finanziellen Erträgen, auf die wir uns zunächst konzentrieren werden. DeepGreenX, das an der Schnittstelle zwischen aufstrebender Technologie und grünen Energielösungen steht, etabliert sich als führendes Unternehmen beim Aufbau der technologischen Infrastruktur, die für einen tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel erforderlich ist. Durch diese Transaktion ist das Unternehmen in der Lage, die notwendige Infrastruktur zu schaffen, um von der Umstellung auf grüne Energie zu profitieren, und öffentliche und private Organisationen gleichermaßen in die Lage zu versetzen, Umweltdaten zu monetarisieren. Wir freuen uns, mit dem talentierten Team von DeepGreenX zusammenzuarbeiten, um die enormen Chancen zu nutzen, die sich uns bieten.“

Die Mission von DeepGreenX besteht darin, eine neue Ära der Nachhaltigkeit einzuleiten, indem grüne Energielösungen mit langfristiger Rentabilität verbunden werden. Das Unternehmen setzt ein KI-Plattform-as-a-Service-Modell (PaaS) ein, um nachhaltige Energiedaten und reale Vermögenswerte (RWA) in umsetzbare, liquide Finanzinstrumente umzuwandeln, die in einem wachsenden globalen Netzwerk interaktiver digitaler Plattformen gehandelt und monetarisiert werden können. Das Unternehmen wird von Branchenexperten mit Erfahrung in den Bereichen Energie, KI-Technologie und Investitionen geleitet, darunter der Vorstandsvorsitzende Barclay Knapp, der NTL Incorporated mitbegründete, das später mit Telewest und Virgin Mobile zu Virgin Media fusionierte. Das Unternehmen ist in 20 Städten auf vier Kontinenten, darunter Europa und Asien, tätig.

Barclay Knapp, Chief Executive Officer von DeepGreenX, kommentierte: „Wir erwarten, dass diese Initiative entscheidende Wege für die globale Expansion der grünen Energiebranche ebnen und den Status quo überwinden wird, in dem grenzüberschreitendes Kapital und eigenständige profitable Geschäftsmodelle knapp waren. So wie die Leasingfinanzierung die Automobil- und Luftfahrtindustrie verändert hat, glauben wir, dass unser neuer Fonds ähnliche Durchbrüche im Sektor der alternativen Energien bringen wird. Gemeinsam mit der ADIB bauen wir eine internationale kapital- und datengesteuerte Rentabilitätsplattform von beispielloser Stärke und Größe auf, die darauf ausgelegt ist, diese alten Herausforderungen zu bewältigen. Diese Partnerschaft ist das Ergebnis von mehr als drei Jahren Planung, Zusammenarbeit und gemeinsamer Vision mit der ADIB. Diese Vereinbarung markiert einen historischen Moment für den globalen Übergang zu einer grünen Wirtschaft, von dem wir glauben, dass er eine neue Ära einläuten wird, die Nachhaltigkeit mit Rentabilität verbindet.“

Die ADIB ist eine führende, politikorientierte Investmentbank, die sich auf die Unterstützung innovativer Finanzlösungen in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren konzentriert. Sie arbeitet mit der World Islamic Economic Forum Foundation zusammen und wird von Steuer- und Staatsfonds sowie großen Finanzinstituten finanziert. Im Rahmen dieses Vorhabens wird die ADIB seine Plattform für digitale Währungen von Zentralbanken (CBDC) nutzen, verschiedene aufstrebende digitale Währungen integrieren und sich auf eine nahtlose zukünftige Kompatibilität mit den erwarteten digitalen Versionen des Dollars und des Euros vorbereiten.

Über DeepGreenX

Die 2020 gegründete DeepGreenX Group Inc. mit Hauptsitz in Seoul ist ein Unternehmen für digitale Transformation und grüne Energie, das KI- und Finanzlösungen für nachhaltige Initiativen und reale Vermögenswerte anbietet. DeepGreenX ist in 20 Städten auf vier Kontinenten, darunter Europa und Asien, tätig und setzt proprietäre KI-Technologie und ein PaaS-Modell ein, um grüne Energieanlagen zu identifizieren und diese Anlagen digital umzuwandeln, damit Unternehmen auf der ganzen Welt sie auf globalen digitalen Handelsplattformen monetarisieren können. Weitere Informationen über DeepGreenX finden Sie unter: www.DeepGreenX.com.

Über die ADIB

Die Asia Development & Investment Bank Limited (ADIB) ist eine Offshore-Bankorganisation der World Islamic Economic Forum Foundation und einer Reihe internationaler Finanzinstitute, die Staatsfonds als Aktionäre vertreten. Sie ist auch Asiens regionale Entwicklungsbank mit Schwerpunkt auf neuer Energie und digitaler Transformation. Der Hauptsitz der Bank befindet sich in Kuala Lumpur, Malaysia, mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.adibank.net/en/index.asp.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.