Un nouveau rapport révèle l’ampleur de l’exploitation des mineurs d’or artisanaux pour financer la guerre, le terrorisme et le crime organisé

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Dominic Raab, en partenariat avec le World Gold Council, publie aujourd’hui un nouveau rapport examinant les menaces systémiques du commerce illicite de l’or par le biais de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASGM).

Le rapport Silence is Golden constate que l’industrie de l’ASGM, responsable d’environ 20 % de l’approvisionnement annuel en or et d’environ 80 % des emplois dans le secteur de l’extraction de l’or1, est la cible de bandes criminelles, de groupes armés et de fonctionnaires corrompus, ce qui représente un danger réel et actuel pour la sécurité internationale.

Ce rapport indique que les principaux défis fondamentaux auxquels est confrontée l’ASGM sont les suivants :

1) Le manque de transparence des entreprises et des gouvernements en ce qui concerne la mise en œuvre et le respect des normes juridiques.

2) Les manquements à l’obligation de rendre des comptes entraînent de graves violations de la législation nationale et des obligations internationales, ce qui permet aux criminels d’opérer librement.

3) Les criminels tirent d’énormes profits de graves violations des droits de l’homme, en raison de l’absence de liens entre les efforts de mise en œuvre et de respect de la législation déployés par les nations et les agences internationales.

En réponse à cette situation, le rapport présente quatre objectifs stratégiques et 24 actions pratiques à l’intention des gouvernements, des organisations internationales, des ONG, des sociétés minières et des organisations de développement économique. Il s’agit notamment de poursuivre et de perturber les auteurs d’infractions pénales et de soutenir un effort international coordonné et ciblé entre les pays du G7 et du G20 pour s’attaquer à ces problèmes omniprésents.

« Les gouvernements, les organisations internationales et le secteur de l’or doivent travailler ensemble pour poursuivre les criminels, empêcher les profits illicites et intégrer l’ASGM responsable dans la chaîne d’approvisionnement légale et viable », déclare Dominic Raab, ancien vice-premier ministre du Royaume-Uni et auteur du rapport. « Il faudra maintenant une attention et une action internationales coordonnées et soutenues pour empêcher les flux illicites provenant de l’or de financer la guerre en Ukraine et de permettre à Al-Qaïda et à l’État islamique de se regrouper en Afrique. »

« En l’absence d’alternatives économiques viables, les citoyens les plus pauvres et les plus marginalisés de notre monde sont contraints d’exploiter l’or de manière artisanale, dans des conditions dangereuses et sans grand intérêt économique pour leurs familles », déclare David Tait, directeur général du World Gold Council. « Notre partenariat avec Dominic Raab est un appel à l’action pour détourner l’or illicite des acteurs malveillants mondiaux et améliorer la vie de ceux qui travaillent dans le secteur, en offrant des moyens d’action aux gouvernements et aux agences internationales visant à contribuer à un changement positif, à la fois environnemental et économique, pour les millions de personnes touchées dans le monde entier ».

L’ASGM, telle qu’elle est définie dans le rapport, est l’extraction de l’or par des particuliers ou de petites entreprises dont l’investissement en capital et la production sont limités. Bien que cette pratique s’étende à 80 pays, elle est particulièrement concentrée en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La majorité des ASGM opèrent en dehors des cadres juridiques officiels, dans l’économie souterraine, ce qui les rend particulièrement susceptibles de présenter des risques et des défis sérieux, notamment l’évasion de recettes fiscales pour les gouvernements, l’absence de normes de sécurité de base pouvant entraîner un empoisonnement au mercure et d’autres maladies, ainsi que des problèmes de sécurité pour les mineurs et leurs communautés.

Pour en savoir plus sur le rapport et en télécharger une copie : Artisanal & Small Scale Gold Mining | World Gold Council

1 Veuillez noter que ces statistiques sont estimées et proviennent du rapport « Global Trends in Artisanal and Small-Scale Mining, A Review of Key Numbers and Issues », publié à l’Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development en 2017.

