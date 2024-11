DeepGreenX obtient un engagement historique de 140 milliards de dollars pour un projet et un fonds de location

PARIS et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DeepGreenX Group Inc. (« DeepGreenX » ou « la société »), une société de technologie et d’énergie verte basée sur l’IA, et Asia Development & Investment Bank Holdings Ltd. (« ADIB »), ont annoncé conjointement aujourd’hui un accord par lequel ADIB effectuera une prise de participation stratégique dans DeepGreenX en échange de son engagement à fournir à la société 140 milliards de dollars de projets d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction (EPC) et de gestion de données, ainsi que des droits exclusifs de placement et de gestion d’un fonds de crédit-bail correspondant de 140 milliards de dollars (« le fonds de crédit-bail ») au cours des six prochaines années pour soutenir des projets d’énergie verte. À la suite de cet investissement, ADIB détiendra une participation de 36 % dans la société, la contrepartie de cet investissement stratégique étant l’attribution de tous les frais d’EPC et de gestion à DeepGreenX.

Le fonds de crédit-bail soutiendra la création d’un modèle financier transfrontalier puissant pour mener à bien des projets d’énergie verte dans le monde entier, accélérant ainsi la transition vers l’énergie verte. DeepGreenX construit cet écosystème en collaboration avec ADIB, en se concentrant sur la fourniture de solutions de financiarisation basées sur l’IA pour divers marchés de l’énergie verte. Ces marchés verticaux de l’énergie verte incluent, entre autres, les centres de données verts et l’informatique à faible consommation d’énergie, les petits réacteurs nucléaires, les solutions de stockage de l’énergie, la production de carburants alternatifs comme l’hydrogène, l’ammoniac, l’alcool et le gaz naturel, ainsi que les réseaux électriques virtuels et l’équipement des réseaux électriques.

Sam Yu Sun, président de DeepGreenX, directeur général d’ADIB Holdings et président d’ADIB, déclare : « Nous voyons aujourd’hui tant de projets d’énergie verte viables stagner en l’absence d’un écosystème financier mondial soutenant leur croissance, même sur les marchés européens dotés de solides politiques de transition écologique et de rendements financiers favorables, sur lesquels nous nous concentrerons dans un premier temps. DeepGreenX, qui se situe à l’intersection des technologies émergentes et des solutions d’énergie verte, s’impose comme un leader dans la construction de l’infrastructure technologique nécessaire pour faciliter un changement économique profond. Grâce à cette transaction, la société est en mesure de concevoir l’infrastructure nécessaire pour tirer parti de la transition vers l’énergie verte, en permettant aux organismes publics et privés de monétiser les données environnementales. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe talentueuse de DeepGreenX pour tirer profit de l’énorme opportunité qui s’offre à nous. »

La mission de DeepGreenX est de mener une nouvelle ère de durabilité en connectant les solutions d’énergie verte à la rentabilité à long terme. La société utilise un modèle de plateforme d’IA en tant que service (PaaS) pour transformer les données sur l’énergie durable et les actifs du monde réel (RWA) en instruments financiers liquides et exploitables qui peuvent être échangés et monétisés sur un réseau mondial croissant de plateformes numériques interactives. L’entreprise est dirigée par des experts du secteur ayant une expérience dans les domaines de l’énergie, de la technologie de l’IA et de l’investissement, dont le directeur général Barclay Knapp, qui a cofondé NTL Incorporated, qui a ensuite fusionné avec Telewest et Virgin Mobile pour former Virgin Media. L’entreprise est présente dans 20 villes réparties sur quatre continents, notamment en Europe et en Asie.

Barclay Knapp, directeur général de DeepGreenX, déclare : « Nous nous attendons à ce que cette initiative ouvre des voies cruciales pour l’expansion des industries de l’énergie verte à l’échelle mondiale, en surmontant un statu quo où les capitaux transfrontaliers et les modèles d’entreprise autonomes et rentables sont rares. Tout comme le crédit-bail a transformé les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale, nous pensons que notre nouveau fonds permettra des avancées similaires dans le secteur des énergies alternatives. Aux côtés d’ADIB, nous construisons une plateforme internationale de capital et de rentabilité basée sur les données, d’une puissance et d’une ampleur inégalées, conçue pour surmonter ces défis hérités du passé. Ce partenariat est l’aboutissement de plus de trois ans de planification, de collaboration et de vision commune avec ADIB. Cet accord marque un moment historique pour la transition de l’économie verte mondiale qui, nous en sommes convaincus, ouvrira une nouvelle ère alliant durabilité et rentabilité. »

ADIB est un investisseur de premier plan et une banque d’investissement axée sur les politiques, dont l’objectif est de soutenir des solutions financières innovantes dans les secteurs mondiaux de l’énergie et de l’infrastructure. Elle opère en partenariat avec la Fondation du Forum économique islamique mondial et avec des financements provenant de fonds fiscaux et souverains, ainsi que de grandes institutions financières. Grâce à cette initiative, ADIB exploitera sa plateforme de monnaies numériques de banque centrale (CBDC) en intégrant diverses monnaies numériques émergentes et en se préparant à une compatibilité future transparente avec les versions numériques anticipées du dollar et de l’euro.

À propos de DeepGreenX

Fondée en 2020 et basée à Séoul, DeepGreenX Group Inc. est une entreprise de transformation numérique et d’énergie verte qui fournit des solutions d’IA et de financiarisation pour les initiatives durables et les actifs du monde réel. Présente dans 20 villes sur quatre continents, dont l’Europe et l’Asie, DeepGreenX utilise une technologie d’IA propriétaire et un modèle PaaS pour identifier les actifs liés à l’énergie verte et convertir numériquement ces actifs pour permettre aux entreprises du monde entier de les monétiser sur des plateformes de commerce numérique mondiales. Pour plus d’informations sur DeepGreenX, rendez-vous sur : www.DeepGreenX.com.

À propos d’ADIB

Asia Development & Investment Bank Limited (ADIB) est une organisation bancaire offshore de la Fondation du Forum économique islamique mondial et d’un certain nombre d’institutions financières internationales représentant des fonds souverains en tant qu’actionnaires. C’est également la banque politique régionale d’Asie qui se concentre sur les nouvelles énergies et la transformation numérique. Le siège de la banque est situé à Kuala Lumpur, en Malaisie, avec des bureaux à Pékin, Shanghai et Hong Kong. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.adibank.net/en/index.asp.

