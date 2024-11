Le Groupe Ikonisys entre sur le marché de l'Amérique centrale grâce à un partenariat et un accord de distribution avec Green Med au Panama

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution avec Green Med, un distributeur majeur de dispositifs médicaux au Panama et en Amérique centrale. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’une initiative stratégique visant à introduire des diagnostics cytologiques et oncologiques innovants dans la région, articulée autour de quatre axes principaux.

La première étape de ce plan consiste à certifier et importer les produits du Groupe Ikonisys au Panama, en exploitant les avantages logistiques et opérationnels de la région. Grâce à sa position stratégique en tant que hub logistique, le Panama permettra une distribution optimisée et un accès élargi aux produits du Groupe Ikonisys en Amérique centrale (y compris le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Salvador, le Guatemala et le Belize).

Le deuxième pilier de cette initiative vise à introduire la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) dans les établissements de santé panaméens, qui utilisent actuellement des méthodes cytologiques traditionnelles. Cet accord permettra au Groupe Ikonisys de moderniser les processus diagnostiques en proposant des solutions LBC qui améliorent la précision des diagnostics, la qualité des échantillons et l’efficacité des processus en laboratoire.

En outre, le Groupe Ikonisys fera la promotion de sa technologie FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) auprès des principaux centres de diagnostic oncologique à travers le pays. Cette technologie de pointe offre des tests hautement sensibles pour diverses applications oncologiques, facilitant ainsi une détection précoce et précise des cancers et améliorant les résultats chez les patients.

Enfin, le Groupe Ikonisys prévoit de former une Association Temporaire d’Entreprises avec des partenaires locaux afin de collaborer avec le gouvernement panaméen sur un projet de dépistage de masse du cancer de la vessie. Ce programme a pour objectif de détecter de manière précoce et de prévenir les maladies des voies urinaires, qui constituent une préoccupation de santé publique majeure dans la région. Une fois validé, ce programme de dépistage pourrait être déployé au sein de l’ensemble de la région.

Le test de marché initial sera mené au Panama, sélectionné pour sa position stratégique et son infrastructure de santé avancée. Ce test portera sur l’ensemble de la gamme de produits du Groupe Ikonisys et servira de référence pour les lancements futurs à travers l’Amérique centrale.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Green Med et tous les opérateurs participants », a déclaré Alessandro Nosei, Directeur Général d’Hospitex - Groupe Ikonisys. « Ce test de marché initial au Panama est une étape clé dans la mise en œuvre de notre stratégie à l’échelle mondiale. »

Grâce à cette initiative, le Groupe Ikonisys réaffirme son engagement à soutenir les progrès en matière de diagnostic du cancer au Panama et à apporter des technologies diagnostiques de pointe en Amérique latine, en travaillant en étroite collaboration avec les institutions locales pour répondre aux besoins de santé les plus urgents.

À propos de Green Med

Green Med est un distributeur accrédité par le ministère de la Santé du Panama, spécialisé dans la distribution de solutions de laboratoire, avec une expertise particulière en cytologie et en FISH de laboratoire. Fondée en 2010 par le Dr. Guglielmo Cupeiro Vargas, la société est également à l’origine de Panama Scrub Company SA.

À propos d’Hospitex

Hospitex est leader mondial dans la standardisation des préparations de monocouches en cytologie. Avec CYTOfast, Hospitex a réinventé le diagnostic cytologique. L'entreprise propose une gamme complète de solutions intégrées visant à rationaliser les processus diagnostiques en cytologie. La pénurie mondiale d'expertise en pathologie nécessite des outils et des technologies permettant de renforcer la sécurité, l'efficacité et la capacité diagnostique. Dans ce domaine, Hospitex est reconnue comme acteur de premier plan en matière de diagnostics de précision en cytologie.

Pour plus d'informations : www.hospitex.com

À propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.Ikonisys.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.