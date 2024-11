SBC Medical Group Holdings annonce un accord définitif pour l’acquisition d’Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd, propriétaire de plusieurs cliniques de traitements esthétiques à Singapour

SBC to leverage operational synergies and implement growth strategies to launch into new verticals and geographies (Graphic: Business Wire)

SBC to leverage operational synergies and implement growth strategies to launch into new verticals and geographies (Graphic: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq : SBC) (« SBC Medical », la « Société » ou « SBC »), fournisseur mondial de services complets de conseil et de gestion pour les entreprises médicales et leurs cliniques, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition d’Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd. (« AHH »), une société privée basée à Singapour, propriétaire et exploitant de plusieurs marques spécialisées dans les traitements médicaux d'ordre esthétique. Cette transaction, entièrement en numéraire, devrait être finalisée le 13 novembre 2024.

L’acquisition d’AHH par SBC constitue la première étape de la stratégie de la société pour stimuler sa croissance par le biais d’acquisitions, avec une attention particulière sur l’expansion internationale, notamment sur les marchés des États-Unis et de l’Asie. SBC considère Singapour comme le point d’ancrage idéal pour développer sa marque dans la région et pour soutenir ses ambitions d’expansion à l’échelle mondiale.

Raison stratégique : un tremplin clé pour l’expansion en Asie

Fondée par le Dr Ewen Chee, un pionnier de l’industrie médicale esthétique à Singapour, AHH est solidement implantée dans le pays avec une stratégie multimarques répondant aux besoins variés de sa clientèle. Avec l’acquisition d’AHH, SBC franchit une étape clé dans l’élargissement de sa présence sur le marché asiatique. Le portefeuille d’AHH, comprenant quatre marques et 21 points de vente, viendra renforcer le réseau de cliniques de SBC, élargissant ainsi sa base de clients dans la région. SBC a choisi Singapour comme hub stratégique pour ses opérations en Asie et entend tirer parti de la notoriété de la marque AHH pour établir des partenariats stratégiques dans toute la région. Cette expansion mondiale s’inscrit dans la mission de SBC, qui vise à se positionner en leader de l’industrie de la médecine esthétique en offrant des solutions innovantes de beauté et de santé à travers les frontières.

Stratégies de développement du marché de la médecine esthétique en capitalisant sur les atouts de Singapour

Avec l'augmentation du revenu disponible générée par la récente croissance économique, la demande de traitements médicaux esthétiques visant à préserver la jeunesse et la beauté connaît une croissance rapide. En particulier, le marché asiatique a affiché une expansion remarquable et représente désormais la deuxième plus grande part du marché mondial de la médecine esthétique, avec un taux de croissance annuel moyen de 11 %*. Il surpasse ainsi toutes les autres régions. Parmi ces marchés, Singapour se distingue comme une porte d’entrée stratégique vers l’Asie, grâce à ses avantages géographiques et culturels, son infrastructure médicale de pointe et son environnement réglementaire favorable. SBC considère Singapour comme un point de départ idéal pour étendre ses services à l’ensemble de la région asiatique.

*Source des données : https://straitsresearch.com/report/aesthetic-medicine-market

Le Dr Ewen Chee, directeur général d'Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd., a déclaré :

« Nous sommes ravis d’annoncer que notre groupe de cliniques rejoint SBC, l’un des principaux groupes de cliniques de médecine esthétique au Japon. Depuis notre création, nous nous engageons à offrir à chaque patient des traitements médicaux de la plus haute qualité à Singapour, et nous avons gagné la confiance de nombreux clients. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à nos employés et à nos patients pour leur soutien constant. Cette acquisition représente une opportunité importante de croissance et nous sommes convaincus que la technologie avancée de SBC, son expertise en gestion et son expérience solide du marché japonais seront des atouts majeurs pour le développement continu de notre activité. Nous sommes impatients d’accélérer notre expansion dans toute l’Asie, tout en offrant les meilleurs traitements médicaux esthétiques à un plus grand nombre de patients. Nous avons également l’ambition de contribuer à l’expansion de l’activité de franchise aux États-Unis, en tirant parti du savoir-faire en matière de franchise que nous avons développé avec SkinGo ! Ensemble, avec SBC, nous aspirons à devenir un leader du secteur de la médecine esthétique en Asie, et nous mettrons tout en œuvre pour répondre aux attentes de chaque patient. »

Yoshiyuki Aikawa,

fondateur et directeur général de SBC Medical Group Holdings, Inc., a déclaré :

« Nous sommes ravis d’accueillir AHH au sein de notre groupe. Depuis plusieurs années, AHH propose des services de médecine esthétique de haute qualité à Singapour et a su gagner la confiance d’une large clientèle. Grâce à cette acquisition, nous espérons accélérer notre expansion sur le marché asiatique et renforcer notre réseau mondial de prestations de soins esthétiques médicaux. Nous sommes convaincus que la synergie entre notre expertise en matière de traitements médicaux esthétiques et de gestion, développée au Japon, et la puissance de la marque et la base de clients d’AHH permettra de créer de nouvelles opportunités. Nous avons l’intention de croître ensemble tout en respectant la culture d’entreprise qu’AHH a cultivée, ainsi que les traditions et coutumes de Singapour. Nous nous engageons à gérer l’entreprise de manière à ce qu’elle soit profondément enracinée dans la communauté locale, tout en contribuant activement à son développement. En capitalisant sur les atouts des deux sociétés, notre objectif est de devenir une clinique de médecine esthétique de premier plan en Asie. »

------------------------------------------------------------------------------------------

À propos de SBC Medical

SBC Medical, dont le siège est situé à Irvine, en Californie, et à Tokyo, au Japon, est une société de gestion qui fournit des services et des produits aux centres de traitement esthétique. L’entreprise se spécialise principalement dans la gestion complète des cliniques franchisées. Elle offre une gamme de services allant de la publicité et du marketing sur diverses plateformes (y compris les réseaux sociaux), à la gestion du personnel (recrutement et formation), en passant par la gestion des réservations pour les clients. SBC Medical aide également à la location de logements pour les employés des franchisés, à la location d’installations, à la construction et à la conception des cliniques, et à l’achat (et à la revente) de matériel médical et de consommables. La société fournit des produits cosmétiques aux cliniques franchisées pour leur revente aux clients et propose des licences pour l’utilisation de technologies médicales brevetées et non brevetées. De plus, SBC Medical met à disposition des solutions logicielles telles que les consultations médicales à distance, gère les programmes de fidélité (y compris les points de récompense) et fournit des outils de paiement adaptés aux besoins des cliniques franchisées.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://sbc-holdings.com/

À propos d'Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd.

Basée à Singapour, AHH est une société qui gère des cliniques spécialisées en médecine esthétique, des cliniques familiales et des centres d’esthétique faciale rapide. Son fondateur, le Dr Ewen Chee, est reconnu comme l'un des pionniers de la médecine esthétique à Singapour. Il copréside la première conférence Asie-Pacifique sur le lifting par fil (APEM) et est certifié par l’American Academy of Aesthetic Medicine (Académie américaine de médecine esthétique). Le Dr Chee est également intervenant régulier lors de conférences et d’ateliers internationaux, et ses expertises et connaissances sont régulièrement mises en avant dans de nombreuses publications scientifiques.

Principales marques et nombre de cliniques :

The Chelsea Clinics (2 sites) https://chelseaclinic.com.sg/

Clinique de soins de la peau premium spécialisée en dermatologie

https://chelseaclinic.com.sg/ Clinique de soins de la peau premium spécialisée en dermatologie Gangnam Laser Clinic (1 site) https://www.gangnamlaser.com/

Clinique de soins de la peau spécialisée dans l’épilation médicale avancée

https://www.gangnamlaser.com/ Clinique de soins de la peau spécialisée dans l’épilation médicale avancée SkinGo! (16 sites) https://skingo.sg/

Salons d’esthétique spécialisés dans les soins du visage sur mesure

https://skingo.sg/ Salons d’esthétique spécialisés dans les soins du visage sur mesure Cliniques familiales (2 sites)

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Celles-ci ne sont ni des faits historiques ni des déclarations de la situation actuelle, mais reflètent uniquement les convictions de la société concernant des événements futurs et des performances à venir, dont beaucoup, par nature, sont incertains et échappent au contrôle de la société. Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la société concernant, entre autres, ses plans et stratégies de lancement de produits, la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices, ainsi que ses perspectives commerciales. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « peut », « devrait », « s’attend à », « anticipe », « envisage », « estime », « croit », « planifie », « projeté », « prédit », « potentiel », « cible » ou « espère », ou par l’utilisation de leur forme négative ou d’autres termes similaires. La société invite les lecteurs à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui sont valables uniquement à la date du présent communiqué et sont soumises à divers risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de la direction et ne constituent en aucun cas une garantie de performances futures. La société n’assume aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions de ces déclarations prospectives pour refléter toute modification de ses attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi l’exige. Ces facteurs incluent, entre autres, les changements dans les conditions économiques, commerciales, concurrentielles, de marché et réglementaires, tant à l’échelle mondiale, régionale que locale, ainsi que ceux mentionnés sous la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans les documents déposés par la société auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), disponibles sur le site internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.