PARIJS & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DeepGreenX Group Inc. (“DeepGreenX” of “het Bedrijf”), een bedrijf gespecialiseerd in door AI aangestuurde groene energie en technologie, en Asia Development & Investment Bank Holdings Ltd. (“ADIB”), kondigden vandaag gezamenlijk een akkoord aan waarbij ADIB een strategische aandeleninvestering zal doen in DeepGreenX in ruil voor de verbintenis om het Bedrijf voor $140 miljard aan EPC (engineering, procurement, construction) en databeheerprojecten aan te bieden, samen met exclusieve plaatsing- en beheersrechten voor een bijbehorende leasing financiering van $140 miljard (“de Leasing Financiering”) de komende zes jaar om projecten voor groene energie te steunen.

