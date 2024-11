The partnership signing ceremony took place during FPT Techday 2024 in Ho Chi Minh City, Vietnam (Photo: Business Wire)

The partnership signing ceremony took place during FPT Techday 2024 in Ho Chi Minh City, Vietnam (Photo: Business Wire)

HO CHI MINH CITY, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--De internationale technologieonderneming FPT en ICT-wereldleider Ericsson hebben een partnerschap tot stand gebracht om de toepassing van 5G te versnellen en vooruitgang te bevorderen in artificiƫle intelligentie (AI) en digitale transformatie. Deze samenwerking zal ongetwijfeld een voedingsbodem vormen voor een internationaal partnerschap om de toepassing van 5G bij ondernemingen te versnellen.

In het begin zal het partnerschap zich toeleggen op het ontwikkelen van applicaties die het potentieel van 5G in belangrijke domeinen illustreert, zoals geavanceerde monitoring in de gezondheidszorg, betere productieoplossingen, maar ook augmented en virtual reality voor retail. Via deze initiatieven zullen beide bedrijven in Vietnam specifieke inspanningen leveren om innovaties in AI en digitale transformatie te bevorderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.