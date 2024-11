Gestion des fonds PFSL Ltée annonce un changement du niveau de risque du Fonds de revenu Primerica

Mississauga (Ontario)--(BUSINESS WIRE)--Gestion des fonds PFSL Ltée (« GFPFSL ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait changé le niveau de risque du Fonds de revenu Primerica (le « Fonds »), le faisant passer de « faible » à « faible à moyen ». Ce changement est attribuable à la méthode prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour évaluer le niveau de risque et à l’examen périodique effectué par PFSL pour établir le niveau de risque de ses organismes de placement collectif dont les titres sont offerts au public. Aucun changement important n’a été apporté à l’objectif de placement, aux stratégies ou à la gestion du Fonds en conséquence de ce qui précède. Le changement du niveau de risque sera reflété dans les documents d’offre du Fonds, qui seront mis à jour conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Gestion des fonds PFSL Ltée

Gestion des fonds PFSL Ltée est un gestionnaire de placements et une filiale de Les Services Financiers Primerica (Canada) Ltée. La famille de sociétés Primerica, y compris la société mère de GFPFSL, Les Placements PFSL du Canada Ltée, courtier en épargne collective, et La Compagnie d’Assurance-Vie Primerica du Canada, est devenue un participant de plus en plus important du secteur des services financiers au Canada. GFPFSL gère l’ensemble des affaires et des activités quotidiennes, fournit des services administratifs et est responsable de toutes les décisions d’investissement.

À propos de Primerica, Inc.

Primerica, Inc., dont le siège social est situé à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, est un chef de file dans le domaine des produits et services financiers destinés aux ménages à revenu moyen en Amérique du Nord. Les représentants autonomes autorisés renseignent les clients de Primerica sur la manière de s’assurer une meilleure sécurité financière dans l’avenir en évaluant leurs besoins et en leur offrant des solutions appropriées au moyen de l’assurance-vie temporaire, que nous garantissons, et de titres d’organismes de placement collectif, de rentes et d’autres produits financiers, que nous distribuons principalement pour le compte de tiers. Au 31 décembre 2023, nous assurions plus de 5,7 millions de personnes et comptions plus de 2,9 millions de comptes de placement de clients. Primerica, par l’intermédiaire de ses filiales d’assurance, était le deuxième plus important émetteur d’assurance-vie temporaire aux États-Unis et au Canada en 2023. Les actions de Primerica sont comprises dans les indices boursiers S&P MidCap 400 et Russell 1000 et sont négociées à la Bourse de New York sous le symbole « PRI ».

À propos de Les Placements PFSL du Canada Ltée

Les Placements PFSL du Canada Ltée est membre du groupe de sociétés Primerica Canada (« Primerica »), qui comprend La Compagnie d’Assurance-Vie Primerica du Canada (« CAVPC ») et Gestion des fonds PFSL Ltée (« GFPFSL »), filiale en propriété exclusive de PFSL. Les sociétés Primerica sont des parties liées, avec une propriété et une gestion communes.

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement initial dans un fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le présent communiqué de presse n’est fourni qu’à titre informatif et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat visant les titres qui y sont décrits. Le présent communiqué ne doit pas être diffusé aux États-Unis ni par l’intermédiaire d’agences de transmission américaines.