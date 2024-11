Rogers Investment Advisors dirige l'investissement de FSR Angel 1 LPS en faveur de l'expansion de XELA Robotics pour concrétiser ses ambitions mondiales

Titre de la photo : Alexander Schmitz, PDG de XELA Robotics, en compagnie des principaux investisseurs de FSR Angel 1 LPS et de Rogers Investment Advisors K.K., pour marquer une étape décisive dans la mission de développement mondial de XELA Robotics et de leadership en matière de capteurs tactiles pilotés par IA. ( Illustration : Business Wire)

Titre de la photo : Alexander Schmitz, PDG de XELA Robotics, en compagnie des principaux investisseurs de FSR Angel 1 LPS et de Rogers Investment Advisors K.K., pour marquer une étape décisive dans la mission de développement mondial de XELA Robotics et de leadership en matière de capteurs tactiles pilotés par IA. ( Illustration : Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--XELA Robotics Co., Ltd ( « XELA »), société pionnière dans la détection tactile et les solutions pilotées par l'IA de capteurs tactiles avancés pour la robotique, a annoncé aujourd'hui un investissement massif à 7 chiffres (en USD) par FSR Angel 1 LPS (« FSR » ), géré par Rogers Investment Advisors K.K. (« RIA » ). Cette opération renforce la vision de XELA, qui consiste à développer sa présence mondiale tout en conservant sa position de leader dans le domaine de la technologie IA tactile. Les membres fondateurs resteront les actionnaires majoritaires de XELA (une société issue de l'Université de Waseda, l'un des établissements d'enseignement supérieur les plus prestigieux du Japon).

La technologie IA révolutionnaire de XELA intègre des capteurs tactiles qui ouvrent de nouveaux horizons à des secteurs tels que la robotique des services à la personne, l'assemblage, l'emballage et l'agriculture. Leurs capteurs et leurs solutions d'IA en mode SaaS (Software-as-a-Service) aident les entreprises du monde entier à se numériser et à s'automatiser, en s'appuyant sur des innovations en termes de mesure de force sur 3 axes, de précision, de vitesse, de robustesse et d'intégration transparente à des plateformes robotiques telles qu'Allegro Hand et Robotiq. Ces solutions permettent de réduire fortement les coûts d'exploitation, tout en renforçant l'efficacité.

Parmi la clientèle mondiale de XELA, on dénombre des géants du secteur tels que Honda, Hitachi, Samsung, Denso, Sanctuary AI et Agile Robots. Ces leaders de la robotique et de l'automatisation misent sur l'expertise de XELA et sur sa technologie révolutionnaire uSkin (une peau numérisée pour robots à la pointe de la technologie, qui équipe les machines d'un sens du toucher semblable à celui des êtres humains).

Alexander Schmitz, fondateur et Directeur général de XELA, a insisté sur l'importance de cet investissement : « Ce partenariat va accélérer notre capacité à faire évoluer à la fois notre technologie des capteurs et notre logiciel d'intelligence artificielle, ce qui permettra de proposer des solutions complètes et de développer la production pour répondre à la demande mondiale, en pleine expansion. Nous sommes très heureux de cet investissement qui confirme la place cruciale qu'occupera la détection tactile dans l'avenir de la robotique, et même au-delà ».

Edward J. Rogers, membre du Conseil d'administration de XELA et PDG de RIA (le gestionnaire d'investissement de FSR) a ajouté : «En très peu de temps, XELA a démontré que sa technologie de détection tactile constituait un bond en avant impressionnant dans le domaine de la robotique tactile. La société RIA est très heureuse de contribuer à faire de XELA le chef de file de la fourniture de dispositifs de détection tactile pilotés par IA aux entreprises de nombreux secteurs d'activité dans le monde, afin que les robots puissent accomplir des tâches impossibles à réaliser avec les technologies actuelles ».

Basilius G. Dan, membre du Conseil d'administration de XELA, PDG de FIVESTAR Capital Partners et représentant du partenaire général de FSR, a quant à lui précisé : « XELA a un potentiel de croissance considérable à l'échelle mondiale. Notre investissement, associé à nos réseaux élargis, à notre expertise du marché et aux synergies créées avec d'autres entreprises, permet à XELA de se développer rapidement tout en maintenant sa capacité d'innovation ».

À propos de XELA Robotics Co., Ltd.

XELA a développé uSkin, un capteur tactile 3 axes haute densité intégré à un boîtier souple et durable qui se prête parfaitement à une utilisation dans les robots (nouveaux comme existants). uSkin permet aux robots de disposer d'un sens du toucher semblable à celui des êtres humains, ce qui améliore leur capacité à manipuler des objets avec précision. Chaque module contient plusieurs capteurs et chacun d'entre eux mesure la force sur trois axes (et non pas la pression uniquement), ce qui permet de l'adapter à des applications spécifiques.

Pour plus d'informations, visitez le site www.xelarobotics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.